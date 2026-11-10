خطة مصرية لدعم القطاع الصحي في غزة

عبر «تدريب الأطباء، وتقديم خدمات علاجية عن بُعد، وإرسال سيارات إسعاف مجهزة»، تنفذ الحكومة المصرية خطة لدعم القطاع الصحي في غزة.

والتقى وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، الثلاثاء، نظيره الفلسطيني ماجد أبو رمضان لبحث تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية كافة، والاتفاق على تنفيذ خطة لنقل الخبرات والتجارب المصرية إلى القطاع الصحي الفلسطيني، بالتوازي مع استمرار تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.

وأكد وزير الصحة المصري خلال اللقاء «عمق وترابط العلاقات الشقيقة بين مصر وفلسطين، وحرص الدولة المصرية على تقديم جميع سبل الدعم لمساندة الشعب الفلسطيني في أزمته الحالية»، بينما أشاد وزير الصحة الفلسطيني بـ«الجهود المصرية وموقفها الإنساني تجاه دولته».

حضر الاجتماع من الجانب المصري نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة عبلة الألفي، ومعاون الوزير للعلاقات الدولية حاتم عامر، ومدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية سوزان زناتي، ورئيس قطاع تنمية المهن الطبية هنادي محمد، ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة محمد الصدفي، ومدير عام الإدارة العامة للصيدلة نسمة نصر. ومن الجانب الفلسطيني القائم بأعمال سفارة فلسطين ناجي الناجي، ومسؤول الملف الطبي بالسفارة وائل أبو عون، والمندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، وسكرتير ثالث بالمندوبية علا عامر.

وبحسب إفادة لوزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، قال متحدث وزارة الصحة في مصر حسام عبد الغفار إن الاجتماع شهد «الاتفاق على تنفيذ آلية لاستقبال الأطباء الفلسطينيين بمختلف التخصصات لتدريبهم داخل المستشفيات المصرية، وبحث إمكانية تزويد الجانب الفلسطيني بسيارات إسعاف مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، ومناقشة (التطبيب عن بُعد) بوصفه من التقنيات الملحة حالياً في قطاع غزة لتسريع تشخيص المرضى، واتخاذ الإجراء العلاجي المناسب، إضافة إلى دعم ملفي الأورام والأدوية».

اتفاق مصري - فلسطيني على تدريب الأطباء الفلسطينيين داخل المستشفيات المصرية (صفحة وزارة الصحة المصرية على «فيسبوك»)

مساعدات إنسانية

يأتي هذا في وقت يواصل فيه «الهلال الأحمر المصري» جهوده الإغاثية لمساندة أهالي قطاع غزة في مواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي، من خلال توفير مستلزمات الشتاء الأساسية، وفي مقدمتها الخيام والبطاطين والملابس الشتوية، للمساهمة في تخفيف معاناة الأسر المتضررة، وتوفير مأوى بديل يحميها من قسوة الظروف الجوية.

وأعلن «الهلال المصري»، الثلاثاء، إطلاق قافلة «زاد العزة... من مصر إلى غزة» رقم 309 محملة بشاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى القطاع، لمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء.

ووفق بيان «الهلال» تجاوزت حمولة القافلة 309 أكثر من 2,527 طناً من المساعدات المتنوعة، شملت الدقيق، والسلال الغذائية، والمستلزمات الإغاثية، والمواد الطبية، والأدوية العلاجية، فضلاً عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية داخل القطاع.

«الهلال الأحمر المصري» واصل الثلاثاء جهوده الإغاثية لمساندة أهالي قطاع غزة (صفحة الهلال المصري على «فيسبوك»)

استقبال المرضى

ويؤكد «الهلال الأحمر المصري» أنه يواصل وجوده على الحدود منذ بدء الأزمة، مع الحفاظ على جاهزية مراكزه اللوجستية، وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن بجهود أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.

والاثنين، استقبل «الهلال المصري» الدفعة 98 من الأشقاء الفلسطينيين القادمين للعلاج على معبر رفح، كما ودع المتعافين خلال مغادرتهم بعد استكمال رحلتهم العلاجية بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي. ورافقت فرق «الهلال المصري» الموجودة داخل مركزي الخدمات الإنسانية بصالتي الوصول والمغادرة، الفلسطينيين خلال مراحل العبور المختلفة لتقديم الدعم اللازم لهم منذ الوصول وحتى المغادرة.

وبحسب «الهلال» تنوعت الخدمات المقدمة بين الدعم النفسي خصوصاً للأطفال، وخدمات إعادة الروابط العائلية، إلى جانب توزيع الوجبات والمشروبات، وتوفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، بما يلبي الاحتياجات الأساسية للجرحى والمرضى ومرافقيهم.