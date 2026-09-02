الجزائر تعلن السيطرة على جميع الحرائق

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر عن إخماد جميع الحرائق، التي نشبت في عدة ولايات، بحسب ما ذكرته الإذاعة الرسمية وصحف محلية.

وأوضحت المديرية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، أنه تم إخماد جميع حرائق الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل، التي اندلعت في عدة مناطق خلال الفترة الممتدة بين الأول والثاني من سبتمبر (أيلول) الحالي.

ووفقاً للمصدر نفسه، فقد بلغ العدد الإجمالي للحرائق المسجلة 33 حريقاً، التي تم إخمادها كلياً، حيث أكدت المديرية عدم وجود أي بؤر نشطة أو حرائق متواصلة حتى الساعة السابعة صباحاً.

في غضون دلك، تواصل فرق إحصاء الأضرار التي خلفتها الحرائق بجيجل عملها الميداني عبر بلديات الولاية كافة، من خلال جرد وتقييم جميع الخسائر المسجلة، تمهيداً لاتخاذ إجراءات لتعويض المتضررين وفق تعليمات السلطات العليا.

وعقد والي الولاية اجتماعاً تم خلاله ضبط خريطة طريق ومنهجية عمل لإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة، حيث تم التشديد على ضرورة إحصاء وتصنيف جميع السكنات والبنايات، وضبط الأشغال المطلوبة للتكفل السريع بها، ومواصلة إحصاء الخسائر الحيوانية، الزراعية ومختلف التجهيزات المنزلية، ودفن الحيوانات النافقة. بالإضافة إلى تسهيل جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعادة استنساخ الوثائق الشخصية والعائلية التي أتلفت، والاستمرار في تموين المواطنين بجميع الاحتياجات اليومية، مع إعادة تأهيل المؤسسات التربوية المتضررة وتحضيرها للدخول المدرسي.

وتواجه الجزائر منذ بداية فصل الصيف موجة حرائق غير مسبوقة من حيث اتساع رقعتها الجغرافية، لامست «كارثة محققة» وفق تعبير رجال الإطفاء، ولا سيما في بلدية سرايدي الغابية بأعالي ولاية عنابة (600 كلم شمال شرقي العاصمة)، حيث سُجلت العديد من حالات الاختناق، وتفحمت آلاف الهكتارات من المساحات الخضراء بعدما تحولت إلى رماد.