حوافز مصرية لزيادة تحويلات المغتربين

تتواصل حوافز الحكومة المصرية للمواطنين في الخارج بهدف زيادة تحويلاتهم، وتم الإعلان، الأحد، عن مبادرات جديدة من بينها «معاشك بكرة بالدولار». فيما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرص حكومته على إطلاق «مزيد من المُحفزات والتيسيرات للمغتربين».

وقال إن «أبناء مصر في الخارج لم يكونوا بمنأى عما تم تحقيقه في مواجهة الأزمة، فقد كانت تحويلاتهم واستثماراتهم من أهم موارد النقد الأجنبي التي دعمت قدرة الاقتصاد على الصمود».

وأطلقت وزارة الخارجية، الأحد، مبادرة «معاشك بكرة بالدولار»، وذلك خلال «مؤتمر المصريين بالخارج» في نسخته السابعة بالقاهرة، كما تم الإعلان عن تنفيذ عدد من البرامج في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، وإطلاق مبادرة «تحديث بيانات العملاء البنكية»، وأيضاً تنفيذ برنامج «شباب مصر بالخارج».

وتشكل تحويلات المغتربين مصدراً مهماً للعملة الصعبة في مصر، بجانب إيرادات قناة السويس وعائدات السياحة. ويقدر عدد المصريين في الخارج بنحو 14 مليوناً، وفق بيان لوزارة الخارجية في سبتمبر (أيلول) الماضي، تتركز غالبيتهم في الدول العربية.

وافتتح وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأحد، أعمال «مؤتمر المصريين بالخارج» بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الوزارات والمؤسسات بالدولة.

مصطفى مدبولي أشار إلى توجيهات الرئيس السيسي برعاية المصريين بالخارج (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة مسجلة لمدبولي تحدث فيها عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي «برعاية المصريين بالخارج واتخاذ الإجراءات والجهود الممكنة لتعزيز روابطهم مع الوطن».

وقال مدبولي إن «ما شهدته المنطقة خلال الشهور الماضية بسبب الحرب الإيرانية أدى إلى سلسلة من التحديات الاقتصادية من بينها اضطراب إمدادات الطاقة، وارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع معدلات التضخم في العالم كله، فضلاً عن تداعيات الأزمة على السياحة وتكاليف النقل والتأمين والشحن».

وتابع: «كل ذلك أدى إلى ضغوط على الاقتصاد العالمي تسببت في تخفيض التوقعات الدولية للنمو في العالم وبنسبة أكبر في منطقة الشرق الأوسط التي نحن جزء منها، وقد تمكنت مصر من مواجهة التحديات بأخف الأضرار».

وحسب مدبولي، «لدينا (اليوم) يقين بقدرة الاقتصاد على العودة إلى تحقيق المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني من حيث معدلات التشغيل والنمو وتراجع معدلات البطالة والعجز المالي وتحسن الصادرات».

حوافز مصرية لزيادة تحويلات المغتربين (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة يقول إن «التحويلات تمثل رقماً كبيراً يستحق أن تُيسر الحكومة من أجله جميع إجراءات المواطنين العاملين في الخارج من أجل زيادتها ».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «زيادة التواصل مع المغتربين تدفع لجذب مزيد من الاستثمارات، فضلاً عن أنها توثق علاقة مصر بكثير من الدول الخارجية نظراً لأن لديها جاليات مصرية لها شأن تأثيري».

ويرى أن مبادرة «معاشك بكرة بالدولار» خدمة متميزة تربط المغترب بالدولة ويحصل على فوائدها حين عودته إلى مصر، فضلاً عن أنها ستوفر سيولة دولارية للدولة، فهي مصلحة متبادلة.

وعدّ بدرة مؤتمر «المصريين بالخارج مهماً جداً»، ويشير إلى أهمية التواصل بين أجهزة ومؤسسات الحكومة مع المغتربين بهدف إزالة كثير من المعوقات والصعوبات أمامهم، حيث يعد مواطنو الخارج البند الأول في موارد العملة الأجنبية للدولة. ويدلل على ذلك بأنه «مع نهاية السنة المالية هذا العام قد تصل تحويلاتهم إلى 47 مليار دولار»، مرجحاً أن «يتم الإعلان عن ذلك خلال الشهر الحالي».

وحسب إفادة لـ«البنك المركزي»، الشهر الماضي، فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج واصلت وتيرتها المتصاعدة حيث «ارتفعت خلال الفترة من يوليو (تموز) 2025 إلى مايو (أيار) 2026 بمعدل 31.2 في المائة لتصل إلى نحو 43.1 مليار دولار، مقابل نحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق».

كما دعا الخبير الاقتصادي إلى «ضرورة عودة المبادرات السابقة التي قدمت للمصريين بالخارج مثل استيراد السيارات والإسكان».

بدر عبد العاطي استعرض الأحد أبرز الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

وأطلقت وزارة المالية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2022 مبادرة تتيح للمصريين في الخارج استيراد السيارات بتيسيرات جمركية. وفي فبراير (شباط) 2024 أطلقت مبادرة لتمكين المصريين في الخارج من شراء منازل وأراضٍ في مصر.

في سياق ذلك، استعرض الوزير عبد العاطي خلال المؤتمر، الأحد، أبرز ما تحقق خلال العام الماضي في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، من بينها التوسع في رقمنة الخدمات القنصلية واختصار مدة استخراج جوازات السفر إلى أقل من أسبوعين، وزيادة عدد مكاتب التصديقات من 15 إلى نحو 40 مكتباً، إلى جانب الإعلان عن تدشين المرحلة الأولى من مشروع إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي للمصريين بالخارج يتيح ميكنة المعاملات القنصلية.

وتناول كذلك جهود «الخارجية» في متابعة أوضاع المصريين بالخارج في ظل التطورات الإقليمية الجارية، موضحاً أنه «تم تشكيل خلية أزمة تعمل على مدار الساعة للتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في الدول التي تشهد تطورات أمنية، والتعامل الفوري مع أي ظرف طارئ قد يتعرض له أي مواطن مصري، سواء كان مقيماً أو زائراً».

وتحدث عبد العاطي أيضاً عن المبادرات التي تم إطلاقها في وقت سابق مثل «بيتك في مصر»، و«مزرعتك في مصر»، و«افتح حسابك في مصر»، و«مدرستك في مصر»، و«علاجك في مصر».