مستشار الأمن القومي العراقي: دستورنا لا يسمح لجماعات مسلحة بتهديد دول الجوار

فُوجئ سكان مناطق عدة من قطاع غزة، ظهر الاثنين، بإمطار طائرات مسيَّرة إسرائيلية لمنشورات مكتوبة باللغة العربية تحضّهم على التخابر مع الضابط الأمنيين المسؤولين عن مناطقهم في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)؛ في خطوة تهدف لتجنيد متخابرين لصالحها.

وشملت المنشورات التي ألقيت بشكل أساسي في مناطق وسط قطاع غزة، وخاصةً البريج ودير البلح، على رقم هاتف «واتساب» مخصص للضابط المسؤول عن كل منطقة. وكررت إسرائيل خلال الحرب إلقاء المنشورات، لكن بدا لافتاً، الاثنين، أنه تم إرفاق سيجارة دخان واحدة مع كل منشور، وفي بعض الأحيان كمية صغيرة من القهوة.

وتمنع إسرائيل إدخال منتجات التدخين إلى قطاع غزة، وأعلنت أكثر من مرة العثور على ما وصفته بـ«كميات مهربة» سواء جاهزة أو من النيكوتين؛ بهدف تهريبه إلى القطاع، كما أدين ضباط إسرائيليون خلال الحرب بتهريبه مقابل المال، ومن بينهم شقيق رئيس جهاز «الشاباك»، ديفيد زيني.

صورة نشرتها مجموعات تواصل محلية في غزة لمنشورات تدعو للتخابر مع إسرائيل مصحوبة بسيجارة

وتستخدم إسرائيل الدخان وسيلةً لترغيب الشبان الفلسطينيين في الحصول عليه مجاناً مقابل تقديم معلومات أمنية لضباط «الشاباك»، كما فعلت في عديد المرات خلال الحرب.

ولجأ سكان القطاع، إلى استخدام أوراق نبات «الملوخية» وغيرها لإعداد الدخان المحلي لبيعه للسكان، بمبالغ مالية باهظة أيضاً، في حين تباع الأدخنة المهربة بمبالغ أكبر. وتستغل إسرائيل، تردي الوضع الإنساني الحالي، ومنع إدخال الكثير من البضائع، وسيلةً لتجنيد متخابرين جدد لصالحها.

وتتهم جهات حكومية رسمية تابعة لحكومة «حماس» بغزة، وكذلك الحركة نفسها، ومؤسسات حقوقية، إسرائيل، بالعمل على هندسة حالة التجويع في القطاع، من خلال التقييد الكبير الذي تفرضه على إدخال المساعدات والبضائع والسلع المختلفة؛ الأمر الذي يبقي أسعار ما يتوفر منها ثمنه كبير جداً لا يقوى المواطن على شرائه باستمرار مع ارتفاع معدلات الفقر المدقع.

ووفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن سياسة الحصار والتجويع الممنهج لا تزال قائمة، مبيناً أن إجمالي عدد شاحنات المساعدات التي سمح بإدخالها لم يتجاوز 79585 شاحنة من أصل 240600 شاحنة مفترض أن تدخل منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وذلك بنسبة التزام متدنية بلغت 33 في المائة فقط؛ مما يفاقم الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعيشها القطاع.

ما السلع التي تمنعها إسرائيل؟

وأكد متعاملون وتجار في الأسواق لـ«الشرق الأوسط»، أن إسرائيل تمنع إدخال بعض السلع والبضائع، مثل الطحين (الدقيق)، والسكر، واللحوم المجمدة أو بعض أنواع الخضراوات والفواكه، وفي أحيان أخرى تسمح فقط بالألبان والمشروبات الغازية والشوكولاته، مع بعض التغييرات في السلع الأخيرة أيضاً.

وتفرض إسرائيل قيوداً على سلع وبضائع تصل إلى أكثر من 270 نوعاً، منها أدوات المطبخ، والمصاحف، وأدوات الصرف الصحي والسباكة، إلى جانب أدوات البناء، والخشب، إلى جانب الهواتف النقالة، ومستلزمات الطاقة الشمسية.

وأبرز ما يظهر مؤخراً منع إسرائيل إدخال أكثر من 150 ألف خيمة موجودة في الجانب المصري، وتتفاقم هذه المعاناة مع منعها إدخال كميات محدودة كان يسمح بها من المحروقات والغاز؛ الأمر الذي تسبب بأزمة في المواصلات، وكذلك في بحث السكان عن بدائل مثل الحطب وغيره مع دخول فصل الشتاء الذي يفاقم من معاناة سكان قطاع غزة. ومع وصول أول منخفض جوي، غرقت أكثر من 70 ألف خيمة؛ ما فاقم معاناة السكان بالقطاع، في حين زعمت إسرائيل أنها أدخلت أكثر من 91 ألف خيمة، وهو ما نفته «حماس».

فلسطينيون نازحون يتفقدون خيامهم بعد أن غمرت مياه الأمطار ملاجئهم المؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (د.ب.أ)

وقصفت إسرائيل للمرة الثانية في أقل من شهر واحد، نقطة خاصة بوزارة الاقتصاد التابعة لحكومة «حماس» والمسؤولة عن مراقبة ومتابعة حركة الشاحنات التجارية والمساعدات وغيرها، حيث كانت آخرها مساء الأحد؛ ما أدى إلى مقتل موظف وتاجر كانا بالمكان، وإصابة 7 آخرين.

وتتزامن القيود على البضائع والسلع والمساعدات الإنسانية، مع أخرى تتعلق بحرية التنقل، حيث اقتصر عدد المسافرين الفعليين في كلا الاتجاهين (ذهاباً وإياباً) على 15456 مسافراً من أصل 41800 مسافر كان من المفترض سفرهم لتلقي العلاج وقضاء الحاجات المُلِحّة، مسجلاً نسبة التزام لم تتجاوز 36.9 في المائة، تزامناً مع تعمد إرجاع ومنع 91 مسافراً من العبور دون أي مبررات قانونية أو إنسانية، وفق ما ذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

دعوات دولية

حضّ وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا، في بيان مساء الأحد، إسرائيل على السماح لمنظمات الإغاثة بالوصول «فوراً وبسرعة ومن دون عوائق» إلى قطاع غزة المدمر الذي شهد أمطاراً غزيرة، وفق بيان مشترك. مشدداً على ضرورة فتح المعابر والسماح بإدخال الخيام.

ورحَّبت حركة «حماس»، ببيان تلك الدول، عادَّةً إياه بأنه بمثابة إقرار مزيد من الدول بحجم المأساة الإنسانية في غزة؛ ما يؤكد مجدداً فشل الاحتلال في التغطية على جرائمه وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفق بيانها.

وأقرّ مركز التنسيق الأميركي في كريات غات جنوب تل أبيب، أن إسرائيل لم تقم بالوفاء بالتزاماتها بإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة، وفق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن. وفي أعقاب ذلك؛ قرر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة التوقف عن نشر معلومات رسمية عن إدخال المساعد، وهو أمر فسره الإعلام العبري ومحللون إسرائيليون بأنه محاولة لإخفاء حقيقة ومدى الخروق الإسرائيلية لبنود خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والتي تنص على منظومة مساعدات تقلص المعاناة الرهيبة بغزة.