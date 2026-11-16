مستشار الأمن القومي العراقي: دستورنا لا يسمح لجماعات مسلحة بتهديد دول الجوارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341944-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
مستشار الأمن القومي العراقي: دستورنا لا يسمح لجماعات مسلحة بتهديد دول الجوار
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي مستقبلاً السفير الفرنسي ألكسندر غارسيا (وكالة الأنباء العراقية)
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مستشار الأمن القومي العراقي: دستورنا لا يسمح لجماعات مسلحة بتهديد دول الجوار
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي مستقبلاً السفير الفرنسي ألكسندر غارسيا (وكالة الأنباء العراقية)
أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، الاثنين، أن دستور البلاد لا يسمح لجماعات مسلحة بتهديد دول الجوار أو أي دولة، مشيراً إلى أن الوضع الأمني في المنطقة انعكس على العالم سلباً وتسبب بأزمات اقتصادية خصوصاً في مجال الطاقة.
جاء ذلك خلال استقبال العبودي، اليوم، السفير الفرنسي لدى العراق، ألكسندر غارسيا، وفق بيان المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي.
وقال المكتب، في بيان صحافي، إن اللقاء شهد بحث تعزيز العلاقات واستمرار التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يحفظ المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وبيَّن العبودي أن «العلاقات مع فرنسا علاقات تاريخية، ونتطلع لاستمرار التعاون والشراكة في جميع المجالات، لا سيما الجانب الاقتصادي والاستثماري، وكذلك جانب التسليح»، مؤكداً «أهمية دعم مسارات الحوار والدبلوماسية، لتحقيق الاستقرار المستدام وبما يدعم الاقتصاد العالمي ويعزز فرص التنمية».
وأضاف العبودي أن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، ماضٍ بتنفيذ برنامجه الحكومي في ملف حصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد، وحماية المال العام، مؤكداً أن العراق حارب الإرهاب نيابةً عن دول العالم، واليوم أصبح يمتلك القدرة والخبرة الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، ومستعد للتعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال.
بدوره ثمّن السفير الفرنسي، دور الحكومة العراقية ومجلس القضاء في إكمال التحقيق مع سجناء «داعش»، معرباً عن دعم حكومة فرنسا لبرنامج الحكومة العراقية وما تضمنه من فقرات واعدة.
منحَ الكشفُ عن تهريب النفط الحكومةَ العراقية القدرة على التصرف، في ظل تراجع قدرة المدافعين عن الفصائل على الوقوف في وجهها...
حمزة مصطفى (بغداد)
إسرائيل تمطر سماء غزة بسجائر وقهوة... لماذا؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341947-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%87%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%9F
صورة تداولتها مجموعات تواصل إلكترونية محلية في غزة لعبوة قهوة وسيجارة ألقتها مسيَّرات إسرائيلية على بعض المناطق
فُوجئ سكان مناطق عدة من قطاع غزة، ظهر الاثنين، بإمطار طائرات مسيَّرة إسرائيلية لمنشورات مكتوبة باللغة العربية تحضّهم على التخابر مع الضابط الأمنيين المسؤولين عن مناطقهم في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)؛ في خطوة تهدف لتجنيد متخابرين لصالحها.
وشملت المنشورات التي ألقيت بشكل أساسي في مناطق وسط قطاع غزة، وخاصةً البريج ودير البلح، على رقم هاتف «واتساب» مخصص للضابط المسؤول عن كل منطقة. وكررت إسرائيل خلال الحرب إلقاء المنشورات، لكن بدا لافتاً، الاثنين، أنه تم إرفاق سيجارة دخان واحدة مع كل منشور، وفي بعض الأحيان كمية صغيرة من القهوة.
وتمنع إسرائيل إدخال منتجات التدخين إلى قطاع غزة، وأعلنت أكثر من مرة العثور على ما وصفته بـ«كميات مهربة» سواء جاهزة أو من النيكوتين؛ بهدف تهريبه إلى القطاع، كما أدين ضباط إسرائيليون خلال الحرب بتهريبه مقابل المال، ومن بينهم شقيق رئيس جهاز «الشاباك»، ديفيد زيني.
وتستخدم إسرائيل الدخان وسيلةً لترغيب الشبان الفلسطينيين في الحصول عليه مجاناً مقابل تقديم معلومات أمنية لضباط «الشاباك»، كما فعلت في عديد المرات خلال الحرب.
ولجأ سكان القطاع، إلى استخدام أوراق نبات «الملوخية» وغيرها لإعداد الدخان المحلي لبيعه للسكان، بمبالغ مالية باهظة أيضاً، في حين تباع الأدخنة المهربة بمبالغ أكبر. وتستغل إسرائيل، تردي الوضع الإنساني الحالي، ومنع إدخال الكثير من البضائع، وسيلةً لتجنيد متخابرين جدد لصالحها.
وتتهم جهات حكومية رسمية تابعة لحكومة «حماس» بغزة، وكذلك الحركة نفسها، ومؤسسات حقوقية، إسرائيل، بالعمل على هندسة حالة التجويع في القطاع، من خلال التقييد الكبير الذي تفرضه على إدخال المساعدات والبضائع والسلع المختلفة؛ الأمر الذي يبقي أسعار ما يتوفر منها ثمنه كبير جداً لا يقوى المواطن على شرائه باستمرار مع ارتفاع معدلات الفقر المدقع.
ووفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن سياسة الحصار والتجويع الممنهج لا تزال قائمة، مبيناً أن إجمالي عدد شاحنات المساعدات التي سمح بإدخالها لم يتجاوز 79585 شاحنة من أصل 240600 شاحنة مفترض أن تدخل منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وذلك بنسبة التزام متدنية بلغت 33 في المائة فقط؛ مما يفاقم الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعيشها القطاع.
ما السلع التي تمنعها إسرائيل؟
وأكد متعاملون وتجار في الأسواق لـ«الشرق الأوسط»، أن إسرائيل تمنع إدخال بعض السلع والبضائع، مثل الطحين (الدقيق)، والسكر، واللحوم المجمدة أو بعض أنواع الخضراوات والفواكه، وفي أحيان أخرى تسمح فقط بالألبان والمشروبات الغازية والشوكولاته، مع بعض التغييرات في السلع الأخيرة أيضاً.
وتفرض إسرائيل قيوداً على سلع وبضائع تصل إلى أكثر من 270 نوعاً، منها أدوات المطبخ، والمصاحف، وأدوات الصرف الصحي والسباكة، إلى جانب أدوات البناء، والخشب، إلى جانب الهواتف النقالة، ومستلزمات الطاقة الشمسية.
وأبرز ما يظهر مؤخراً منع إسرائيل إدخال أكثر من 150 ألف خيمة موجودة في الجانب المصري، وتتفاقم هذه المعاناة مع منعها إدخال كميات محدودة كان يسمح بها من المحروقات والغاز؛ الأمر الذي تسبب بأزمة في المواصلات، وكذلك في بحث السكان عن بدائل مثل الحطب وغيره مع دخول فصل الشتاء الذي يفاقم من معاناة سكان قطاع غزة. ومع وصول أول منخفض جوي، غرقت أكثر من 70 ألف خيمة؛ ما فاقم معاناة السكان بالقطاع، في حين زعمت إسرائيل أنها أدخلت أكثر من 91 ألف خيمة، وهو ما نفته «حماس».
وقصفت إسرائيل للمرة الثانية في أقل من شهر واحد، نقطة خاصة بوزارة الاقتصاد التابعة لحكومة «حماس» والمسؤولة عن مراقبة ومتابعة حركة الشاحنات التجارية والمساعدات وغيرها، حيث كانت آخرها مساء الأحد؛ ما أدى إلى مقتل موظف وتاجر كانا بالمكان، وإصابة 7 آخرين.
وتتزامن القيود على البضائع والسلع والمساعدات الإنسانية، مع أخرى تتعلق بحرية التنقل، حيث اقتصر عدد المسافرين الفعليين في كلا الاتجاهين (ذهاباً وإياباً) على 15456 مسافراً من أصل 41800 مسافر كان من المفترض سفرهم لتلقي العلاج وقضاء الحاجات المُلِحّة، مسجلاً نسبة التزام لم تتجاوز 36.9 في المائة، تزامناً مع تعمد إرجاع ومنع 91 مسافراً من العبور دون أي مبررات قانونية أو إنسانية، وفق ما ذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
دعوات دولية
حضّ وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا، في بيان مساء الأحد، إسرائيل على السماح لمنظمات الإغاثة بالوصول «فوراً وبسرعة ومن دون عوائق» إلى قطاع غزة المدمر الذي شهد أمطاراً غزيرة، وفق بيان مشترك. مشدداً على ضرورة فتح المعابر والسماح بإدخال الخيام.
ورحَّبت حركة «حماس»، ببيان تلك الدول، عادَّةً إياه بأنه بمثابة إقرار مزيد من الدول بحجم المأساة الإنسانية في غزة؛ ما يؤكد مجدداً فشل الاحتلال في التغطية على جرائمه وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفق بيانها.
وأقرّ مركز التنسيق الأميركي في كريات غات جنوب تل أبيب، أن إسرائيل لم تقم بالوفاء بالتزاماتها بإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة، وفق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن. وفي أعقاب ذلك؛ قرر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة التوقف عن نشر معلومات رسمية عن إدخال المساعد، وهو أمر فسره الإعلام العبري ومحللون إسرائيليون بأنه محاولة لإخفاء حقيقة ومدى الخروق الإسرائيلية لبنود خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والتي تنص على منظومة مساعدات تقلص المعاناة الرهيبة بغزة.
مستشار الأمن القومي العراقي: دستورنا لا يسمح لجماعات مسلحة بتهديد دول الجوارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341944-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي مستقبلاً السفير الفرنسي ألكسندر غارسيا (وكالة الأنباء العراقية)
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مستشار الأمن القومي العراقي: دستورنا لا يسمح لجماعات مسلحة بتهديد دول الجوار
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي مستقبلاً السفير الفرنسي ألكسندر غارسيا (وكالة الأنباء العراقية)
أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، الاثنين، أن دستور البلاد لا يسمح لجماعات مسلحة بتهديد دول الجوار أو أي دولة، مشيراً إلى أن الوضع الأمني في المنطقة انعكس على العالم سلباً وتسبب بأزمات اقتصادية خصوصاً في مجال الطاقة.
جاء ذلك خلال استقبال العبودي، اليوم، السفير الفرنسي لدى العراق، ألكسندر غارسيا، وفق بيان المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي.
وقال المكتب، في بيان صحافي، إن اللقاء شهد بحث تعزيز العلاقات واستمرار التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يحفظ المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وبيَّن العبودي أن «العلاقات مع فرنسا علاقات تاريخية، ونتطلع لاستمرار التعاون والشراكة في جميع المجالات، لا سيما الجانب الاقتصادي والاستثماري، وكذلك جانب التسليح»، مؤكداً «أهمية دعم مسارات الحوار والدبلوماسية، لتحقيق الاستقرار المستدام وبما يدعم الاقتصاد العالمي ويعزز فرص التنمية».
وأضاف العبودي أن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، ماضٍ بتنفيذ برنامجه الحكومي في ملف حصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد، وحماية المال العام، مؤكداً أن العراق حارب الإرهاب نيابةً عن دول العالم، واليوم أصبح يمتلك القدرة والخبرة الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، ومستعد للتعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال.
بدوره ثمّن السفير الفرنسي، دور الحكومة العراقية ومجلس القضاء في إكمال التحقيق مع سجناء «داعش»، معرباً عن دعم حكومة فرنسا لبرنامج الحكومة العراقية وما تضمنه من فقرات واعدة.
الزيدي يوجّه القوات المسلحة بالدخول إلى «جرف الصخر»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341930-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%91%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1
الزيدي يوجّه القوات المسلحة بالدخول إلى «جرف الصخر»
رجل أمن عراقي يقف على برج مراقبة في بغداد (أرشيفية - د.ب.أ)
أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم (الاثنين)، أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي وجّه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف الصخر (جرف النصر)، مشيراً إلى تحديد مهلة لخروج «كتائب حزب الله» من المنطقة، ومؤكداً أن القوات الأمنية ستتولى مسؤولياتها فيها.
وقال العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الحكومة اتخذت إجراءات لمتابعة شبهات تهريب النفط في جرف النصر، بعد سنوات من وصف الملف بأنه «مغلق»، وذلك استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام.
وأوضح أن تقريراً أعدته وكالة الاستخبارات تضمن معطيات بشأن شبهات تهريب النفط، ما دفع رئيس مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة شخصية أمنية من هيئة الحشد الشعبي، باشرت أعمالها الجمعة، وانتقلت إلى ستة مواقع داخل المنطقة لمعاينة الإحداثيات الواردة في التقرير.
تلاعب في أنابيب النفط ومصافٍ داخل المنطقة
وأضاف العبودي أن اللجنة رصدت تلاعباً واضحاً في أنابيب النفط المارة بالمنطقة، إلى جانب محاولات لردم آثار هذا التلاعب وإخفائها، كما كشفت عن وجود مصفاتين وصهريج وخزانات، وهي مؤشرات تستدعي توفير النفط الخام لتشغيل هذه المصافي.
وأشار إلى أن اللجنة رفعت توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد اجتماعاً أمنياً طارئاً لمناقشة نتائج التحقيق، ووجّه بعدد من الإعفاءات، مشدداً على ضرورة اضطلاع المسؤولين الأمنيين بواجباتهم وعدم السماح بالعبث بموارد الدولة، خصوصاً الثروة النفطية.
وأكد أن التوجيهات الحكومية لا تقتصر على جرف النصر، بل تشمل جميع المناطق التي رُصدت فيها شبهات تهريب النفط، لافتاً إلى صدور توجيهات بإحالة المتورطين والملف إلى القضاء، وإشراك هيئة النزاهة في متابعة القضية.
القوات المسلحة ستدخل جرف النصر
وقال العبودي إن القائد العام للقوات المسلحة وجّه الأجهزة الأمنية بمنع أي مظاهر أو مؤشرات تتعلق بخروج سيارات الصهاريج الناقلة للنفط أو مشتقاته، مؤكداً استعداد القوات الأمنية لاستئناف عملها داخل جرف النصر.
وشدد على أن دخول القوات المسلحة إلى المنطقة قرار اتُخذ بالفعل، معتبراً أن تولي القوات الأمنية المخولة قانوناً مسؤولية إدارة المدن والأقضية ومناطق العراق هو الوضع الطبيعي، وأنها تعمل بأوامر القائد العام للقوات المسلحة.
وفي رده على التشكيك بقدرات القوات المسلحة، قال العبودي إن جاهزية الأجهزة الأمنية تتصاعد، ولا سيما منذ يوم السيادة في 30 سبتمبر (أيلول)، الذي غادرت فيه قوات التحالف الدولي الأراضي العراقية، معتبراً أن وجود منتفعين من الثغرات الأمنية قد لا يجعلهم يرحبون باستكمال القوات الرسمية مهامها وبسط سيطرتها على الأرض.
مهلة لخروج «كتائب حزب الله»
وفي ما يتعلق بالمهلة المحددة لخروج «كتائب حزب الله» من جرف النصر، أكد العبودي أن مهلة حُددت بالفعل، لكنها «ليست بعيدة»، موضحاً أن مهمة اللجنة التحقيقية اقتصرت على متابعة المؤشرات المرتبطة بتهريب النفط.
وأضاف أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة تشمل جميع أنحاء العراق، من زاخو إلى البصرة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت بالفعل تعقب شبهات تهريب النفط في عدد من المناطق، وليس في جرف النصر وحدها.
تنسيق مع إقليم كردستان
وفي شأن التنسيق مع إقليم كردستان، قال العبودي إن الحكومة تتعامل مع الملف وفقاً للدستور، الذي ينظم صلاحيات الإقليم وعلاقته بالحكومة الاتحادية، مؤكداً وجود تنسيق ومؤشرات مقبولة على التعاون مع ممثلي الأجهزة الأمنية المكلفين رسمياً بتعقب شبهات تهريب النفط.
وحذر من أن كل من يعرقل أداء القوات الأمنية المكلفة بمتابعة الملف سيواجه القانون، مشيراً إلى إمكانية دخول قوات الجيش إلى مناطق إقليم كردستان.