الزيدي يوجّه القوات المسلحة بالدخول إلى «جرف الصخر»

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم (الاثنين)، أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي وجّه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف الصخر (جرف النصر)، مشيراً إلى تحديد مهلة لخروج «كتائب حزب الله» من المنطقة، ومؤكداً أن القوات الأمنية ستتولى مسؤولياتها فيها.

وقال العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الحكومة اتخذت إجراءات لمتابعة شبهات تهريب النفط في جرف النصر، بعد سنوات من وصف الملف بأنه «مغلق»، وذلك استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام.

وأوضح أن تقريراً أعدته وكالة الاستخبارات تضمن معطيات بشأن شبهات تهريب النفط، ما دفع رئيس مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة شخصية أمنية من هيئة الحشد الشعبي، باشرت أعمالها الجمعة، وانتقلت إلى ستة مواقع داخل المنطقة لمعاينة الإحداثيات الواردة في التقرير.

تلاعب في أنابيب النفط ومصافٍ داخل المنطقة

وأضاف العبودي أن اللجنة رصدت تلاعباً واضحاً في أنابيب النفط المارة بالمنطقة، إلى جانب محاولات لردم آثار هذا التلاعب وإخفائها، كما كشفت عن وجود مصفاتين وصهريج وخزانات، وهي مؤشرات تستدعي توفير النفط الخام لتشغيل هذه المصافي.

وأشار إلى أن اللجنة رفعت توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد اجتماعاً أمنياً طارئاً لمناقشة نتائج التحقيق، ووجّه بعدد من الإعفاءات، مشدداً على ضرورة اضطلاع المسؤولين الأمنيين بواجباتهم وعدم السماح بالعبث بموارد الدولة، خصوصاً الثروة النفطية.

وأكد أن التوجيهات الحكومية لا تقتصر على جرف النصر، بل تشمل جميع المناطق التي رُصدت فيها شبهات تهريب النفط، لافتاً إلى صدور توجيهات بإحالة المتورطين والملف إلى القضاء، وإشراك هيئة النزاهة في متابعة القضية.

القوات المسلحة ستدخل جرف النصر

وقال العبودي إن القائد العام للقوات المسلحة وجّه الأجهزة الأمنية بمنع أي مظاهر أو مؤشرات تتعلق بخروج سيارات الصهاريج الناقلة للنفط أو مشتقاته، مؤكداً استعداد القوات الأمنية لاستئناف عملها داخل جرف النصر.

وشدد على أن دخول القوات المسلحة إلى المنطقة قرار اتُخذ بالفعل، معتبراً أن تولي القوات الأمنية المخولة قانوناً مسؤولية إدارة المدن والأقضية ومناطق العراق هو الوضع الطبيعي، وأنها تعمل بأوامر القائد العام للقوات المسلحة.

وفي رده على التشكيك بقدرات القوات المسلحة، قال العبودي إن جاهزية الأجهزة الأمنية تتصاعد، ولا سيما منذ يوم السيادة في 30 سبتمبر (أيلول)، الذي غادرت فيه قوات التحالف الدولي الأراضي العراقية، معتبراً أن وجود منتفعين من الثغرات الأمنية قد لا يجعلهم يرحبون باستكمال القوات الرسمية مهامها وبسط سيطرتها على الأرض.

مهلة لخروج «كتائب حزب الله»

وفي ما يتعلق بالمهلة المحددة لخروج «كتائب حزب الله» من جرف النصر، أكد العبودي أن مهلة حُددت بالفعل، لكنها «ليست بعيدة»، موضحاً أن مهمة اللجنة التحقيقية اقتصرت على متابعة المؤشرات المرتبطة بتهريب النفط.

وأضاف أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة تشمل جميع أنحاء العراق، من زاخو إلى البصرة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت بالفعل تعقب شبهات تهريب النفط في عدد من المناطق، وليس في جرف النصر وحدها.

تنسيق مع إقليم كردستان

وفي شأن التنسيق مع إقليم كردستان، قال العبودي إن الحكومة تتعامل مع الملف وفقاً للدستور، الذي ينظم صلاحيات الإقليم وعلاقته بالحكومة الاتحادية، مؤكداً وجود تنسيق ومؤشرات مقبولة على التعاون مع ممثلي الأجهزة الأمنية المكلفين رسمياً بتعقب شبهات تهريب النفط.

وحذر من أن كل من يعرقل أداء القوات الأمنية المكلفة بمتابعة الملف سيواجه القانون، مشيراً إلى إمكانية دخول قوات الجيش إلى مناطق إقليم كردستان.