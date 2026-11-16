بغداد: تصاعد المواجهة بين الزيدي و«كتائب حزب الله»

صعّدت «كتائب حزب الله» العراقية الموالية لإيران، أمس (الأحد)، مواقفها إزاء الإجراءات التي يتخذها رئيس الحكومة علي الزيدي، ونفت حصول عمليات تهريب نفط في معقلها بـ«جرف الصخر»، وتحدثت عن تعرضها «لأكبر عملية ابتزاز» للتخلي عن سلاحها.

وكان الزيدي، الذي تعهد أنه «لن يبقى شبر في العراق يمارَس فيه التهريب، من زاخو إلى البصرة»، قد وجّه بإعفاء عشرات المسؤولين الأمنيين والعسكريين في محافظة بابل، على خلفية إخفاقهم في وقف تهريب النفط في «جرف الصخر» المستولَى عليه من قبل «كتائب حزب الله»، بعد أن أكدت اللجنة الأمنية - السياسية التي دخلت إلى المنطقة، حصول ذلك التهريب عبر ثقب الأنابيب المارة بجوارها.

ورأى مراقبون في بغداد أن الزيدي، بإجراءاته تلك، «ربح نصف المعركة» مع الفصائل الرافضة تسليم السلاح من بوابة التصدي لتهريبها النفط.