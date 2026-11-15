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الزيدي يكسب نصف المعركة مع الفصائل المسلحة من بوابة النفط في جرف الصخر

أكد أنه «لن يبقى شبر بالعراق يمارس فيه التهريب... من زاخو إلى البصرة»

الزيدي مترئساً الاجتماع الأمني الطارئ (واع)
الزيدي مترئساً الاجتماع الأمني الطارئ (واع)
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TT

الزيدي يكسب نصف المعركة مع الفصائل المسلحة من بوابة النفط في جرف الصخر

الزيدي مترئساً الاجتماع الأمني الطارئ (واع)
الزيدي مترئساً الاجتماع الأمني الطارئ (واع)

بإحالته عشرات المسؤولين الأمنيين والعسكريين في قواطع العمليات المختلفة بمحافظة بابل على خلفية إخفاقها في وقف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر المستولَى عليها من قبل «كتائب حزب الله»، كسب رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، نصفَ المعركة مع قوى السلاح. وفي حين قطعت الحكومة شوطاً في مساعيها لحصر السلاح، حتى من بوابة الإغراءات بالمناصب الحكومية لعدد من الفصائل المسلحة، فإن عدداً من تلك الفصائل، من بينها «كتائب حزب الله» و«النجباء»، رفض تسليم السلاح من بوابة أنه «عقائدي» ومرتبط بما تُسمى «وحدة الساحات» بالمنظور الإيراني.

أعضاء لجنة تحقيق يعاينون موقعاً داخل منطقة جرف الصخر في جنوب بغداد يوم 13 أكتوبر 2026

لكن ما كُشف عنه بطريقة مفاجئة من ضلوع الفصيل المسلح؛ الذي يحكم منذ سنوات منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، في تهريب النفط المارّ بالقرب من تلك المنطقة عن طريق ثقب الأنابيب، غيّر المعادلة إلى حد كبير، ومنح الحكومة القدرة على التصرف، في ظل تراجع قدرة المدافعين عن الفصائل على الوقوف في وجهها.

وفي هذا السياق، وبعد ما أعلنت عنه اللجنة الأمنية - السياسية، التي شكلها الزيدي، وتَمكنها من الدخول إلى المنطقة التي كان ممنوعاً الدخول إليها في السابق، والكشف عن عمليات تهريب للنفط ونقله بالصهاريج، أصدر رئيس الوزراء قرارات عدّة تمهد، من وجهة نظر الخبراء والمتابعين، لبدء معركة حقيقية، لأول مرة، مع الفصائل المسلحة لدخول القطعات العسكرية إلى تلك المنطقة.

إعفاءات وعقوبات

وطبقاً لبيان صادر عن مكتب «القائد العام للقوات المسلحة»، فإن الزيدي ترأس مساء السبت اجتماعاً أمنياً طارئاً، خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة التحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر في محافظة بابل. وأضاف: «قدمت اللجنة تقريرها ونتائج التحقيقات التي توصلت إليها، وما أكدته من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف».

عناصر من «كتائب حزب الله» في جرف الصخر (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتابع: «في ضوء نتائج التحقيق، وجّه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء كل من: قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد (الحشد الشعبي) في بابل، وآمر (اللواء السادس) لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط».

وأضاف البيان: «وجّه القائد العام للقوات المسلحة بأن يتحمّل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية، المسؤولية الكاملة عن أية حالات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم، مؤكداً ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصّرين، وأنه لن يبقى شبر في العراق يمارَس فيه التهريب؛ من زاخو للبصرة».

وفي هذا، يقول الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق يواجه اليوم أخطر ملف يهدد سيادته؛ هو ملف السلاح المنفلت»، مبيناً أن «عملية تهريب النفط في جرف الصخر أثارت جدلاً قانونياً واسعاً إثر إحالة رئيس الوزراء جميع المتهمين إلى القضاء، وإعفائه 9 من القيادات الأمنية والإدارية، رغم أن الأمر ينسجم مع الدستور العراقي، وتستند هذه الإحالات والإعفاءات إلى (المادة 78) منه التي نصت على أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة».

عناصر من «الحشد الشعبي» في بلدة جرف الصخر (أرشيفية - الحشد)

وأوضح التميمي، أن «(المادة 80 - أولاً وثالثاً) منحت مجلس الوزراء تخطيط وتنفيذ السياسة العامة، والإشراف على الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة، وإصدار القرارات بهدف تنفيذ القوانين... وإحالة رئيس الوزراء هي إخبار رسمي للادعاء العام، وليست أمراً قضائياً؛ لأن (المادة 87) من الدستور جعلت السلطة القضائية مستقلة، و(المادة 47) أكدت الفصل بين السلطات. أما الإعفاء فهو إجراء إداري، لا يعني الإدانة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته؛ وفق (المادة 19 - خامساً) من الدستور».

ورداً على سؤال بشأن العقوبات التي تترتب على عملية تهريب النفط بعد أن وُجهت الاتهامات إلى فصيل مسلح، يقول التميمي إن «ذلك يحدده (قانون مكافحة تهريب النفط رقم 41 لسنة 2008) الذي تحدث عن المشتقات، التي منها النفط وزيت الغاز والنفط الأسود والقير وغيرها، وعرّف التهريب وأساليبه والوسائل المستخدمة فيه، مثل الزوارق والشاحنات؛ سواء أستُخدمت في السوق السوداء أم هُرّبت خارجاً». وأشار إلى أنه «في الوقت الذي ألزم فيه القانونُ المحاكمَ المختصة إصدار أحكام سجن مختلفة بشأن حالات من هذا النوع، فإنه عاقب من يخرّب المنشآت النفطية وفق قانون مكافحة الإرهاب، بوصفه عملاً إرهابياً، وقد تصل العقوبة بموجبه إلى الإعدام».

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الزيدي يكسب نصف المعركة مع الفصائل المسلحة من بوابة النفط في جرف الصخر

الزيدي مترئساً الاجتماع الأمني الطارئ (واع)
الزيدي مترئساً الاجتماع الأمني الطارئ (واع)
TT
TT

الزيدي يكسب نصف المعركة مع الفصائل المسلحة من بوابة النفط في جرف الصخر

الزيدي مترئساً الاجتماع الأمني الطارئ (واع)
الزيدي مترئساً الاجتماع الأمني الطارئ (واع)

بإحالته عشرات المسؤولين الأمنيين والعسكريين في قواطع العمليات المختلفة بمحافظة بابل على خلفية إخفاقها في وقف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر المستولَى عليها من قبل «كتائب حزب الله»، كسب رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، نصفَ المعركة مع قوى السلاح. وفي حين قطعت الحكومة شوطاً في مساعيها لحصر السلاح، حتى من بوابة الإغراءات بالمناصب الحكومية لعدد من الفصائل المسلحة، فإن عدداً من تلك الفصائل، من بينها «كتائب حزب الله» و«النجباء»، رفض تسليم السلاح من بوابة أنه «عقائدي» ومرتبط بما تُسمى «وحدة الساحات» بالمنظور الإيراني.

أعضاء لجنة تحقيق يعاينون موقعاً داخل منطقة جرف الصخر في جنوب بغداد يوم 13 أكتوبر 2026

لكن ما كُشف عنه بطريقة مفاجئة من ضلوع الفصيل المسلح؛ الذي يحكم منذ سنوات منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، في تهريب النفط المارّ بالقرب من تلك المنطقة عن طريق ثقب الأنابيب، غيّر المعادلة إلى حد كبير، ومنح الحكومة القدرة على التصرف، في ظل تراجع قدرة المدافعين عن الفصائل على الوقوف في وجهها.

وفي هذا السياق، وبعد ما أعلنت عنه اللجنة الأمنية - السياسية، التي شكلها الزيدي، وتَمكنها من الدخول إلى المنطقة التي كان ممنوعاً الدخول إليها في السابق، والكشف عن عمليات تهريب للنفط ونقله بالصهاريج، أصدر رئيس الوزراء قرارات عدّة تمهد، من وجهة نظر الخبراء والمتابعين، لبدء معركة حقيقية، لأول مرة، مع الفصائل المسلحة لدخول القطعات العسكرية إلى تلك المنطقة.

إعفاءات وعقوبات

وطبقاً لبيان صادر عن مكتب «القائد العام للقوات المسلحة»، فإن الزيدي ترأس مساء السبت اجتماعاً أمنياً طارئاً، خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة التحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر في محافظة بابل. وأضاف: «قدمت اللجنة تقريرها ونتائج التحقيقات التي توصلت إليها، وما أكدته من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف».

عناصر من «كتائب حزب الله» في جرف الصخر (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتابع: «في ضوء نتائج التحقيق، وجّه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء كل من: قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد (الحشد الشعبي) في بابل، وآمر (اللواء السادس) لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط».

وأضاف البيان: «وجّه القائد العام للقوات المسلحة بأن يتحمّل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية، المسؤولية الكاملة عن أية حالات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم، مؤكداً ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصّرين، وأنه لن يبقى شبر في العراق يمارَس فيه التهريب؛ من زاخو للبصرة».

وفي هذا، يقول الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق يواجه اليوم أخطر ملف يهدد سيادته؛ هو ملف السلاح المنفلت»، مبيناً أن «عملية تهريب النفط في جرف الصخر أثارت جدلاً قانونياً واسعاً إثر إحالة رئيس الوزراء جميع المتهمين إلى القضاء، وإعفائه 9 من القيادات الأمنية والإدارية، رغم أن الأمر ينسجم مع الدستور العراقي، وتستند هذه الإحالات والإعفاءات إلى (المادة 78) منه التي نصت على أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة».

عناصر من «الحشد الشعبي» في بلدة جرف الصخر (أرشيفية - الحشد)

وأوضح التميمي، أن «(المادة 80 - أولاً وثالثاً) منحت مجلس الوزراء تخطيط وتنفيذ السياسة العامة، والإشراف على الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة، وإصدار القرارات بهدف تنفيذ القوانين... وإحالة رئيس الوزراء هي إخبار رسمي للادعاء العام، وليست أمراً قضائياً؛ لأن (المادة 87) من الدستور جعلت السلطة القضائية مستقلة، و(المادة 47) أكدت الفصل بين السلطات. أما الإعفاء فهو إجراء إداري، لا يعني الإدانة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته؛ وفق (المادة 19 - خامساً) من الدستور».

ورداً على سؤال بشأن العقوبات التي تترتب على عملية تهريب النفط بعد أن وُجهت الاتهامات إلى فصيل مسلح، يقول التميمي إن «ذلك يحدده (قانون مكافحة تهريب النفط رقم 41 لسنة 2008) الذي تحدث عن المشتقات، التي منها النفط وزيت الغاز والنفط الأسود والقير وغيرها، وعرّف التهريب وأساليبه والوسائل المستخدمة فيه، مثل الزوارق والشاحنات؛ سواء أستُخدمت في السوق السوداء أم هُرّبت خارجاً». وأشار إلى أنه «في الوقت الذي ألزم فيه القانونُ المحاكمَ المختصة إصدار أحكام سجن مختلفة بشأن حالات من هذا النوع، فإنه عاقب من يخرّب المنشآت النفطية وفق قانون مكافحة الإرهاب، بوصفه عملاً إرهابياً، وقد تصل العقوبة بموجبه إلى الإعدام».

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«الأسوأ لم يأتِ بعد»... ارتفاع حاد في أمراض الجهاز التنفسي بغزة

صبي فلسطيني يحمل متعلقاته لدى إخلائه منزله قرب الخط الأصفر شرق حي الزيتون في غزة (إ.ب.أ)
صبي فلسطيني يحمل متعلقاته لدى إخلائه منزله قرب الخط الأصفر شرق حي الزيتون في غزة (إ.ب.أ)
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TT

«الأسوأ لم يأتِ بعد»... ارتفاع حاد في أمراض الجهاز التنفسي بغزة

صبي فلسطيني يحمل متعلقاته لدى إخلائه منزله قرب الخط الأصفر شرق حي الزيتون في غزة (إ.ب.أ)
صبي فلسطيني يحمل متعلقاته لدى إخلائه منزله قرب الخط الأصفر شرق حي الزيتون في غزة (إ.ب.أ)

حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع حاد في حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في قطاع غزة، مع توقعات بتفاقم الوضع بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في غمر عشرات الآلاف من الخيام التي تؤوي النازحين الفلسطينيين بالمياه.

وقالت الدكتورة رينهيلد فان دي فيردت، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، للصحافيين في جنيف من القدس: «تُظهر الأرقام بالفعل حجم الضغط. فقد ارتفعت حالات العدوى التنفسية الحادة بمقدار 33 ألف حالة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي». وقالت فان دي فيردت، موضحةً: «هذا يعني أن الناس يعيشون في ظروف أكثر اكتظاظاً، حيث يصبح انتقال الفيروس من شخص إلى آخر أكثر احتمالاً بالطبع»، وفق ما نقلته «رويترز».

وأوضحت المنظمة أن سوء ظروف المعيشة والاكتظاظ الشديد يسهمان في زيادة الإصابات، في ظل تكدس سكان غزة في مساحة آخذة في التقلص. وتفاقم هذا الوضع مع توسيع الجيش الإسرائيلي نطاق سيطرته من خلال التقدم فيما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، وهو خط فاصل أُنشئ بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال الجيش الإسرائيلي لـ«رويترز» إن «الخط الأصفر» يهدف إلى حماية المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش من التهديدات، وإن التعديلات على موقعه تتوافق مع اتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي، ولا تستهدف الإضرار بالسكان المدنيين، وأضاف: «يرفض الجيش الإسرائيلي بشكل قاطع الادعاء بأنه يعمل عمداً على تقليص المساحة المتاحة للسكان المدنيين في قطاع غزة».

فلسطينيون نازحون يحاولون إزالة بركة مياه خارج خيامهم التي غمرتها المياه وسط هطول أمطار غزيرة في حي الرمال بمدينة غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، وهي الوكالة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق المساعدات، إن أكثر من 93 ألف خيمة وما يزيد على 8600 شاحنة محملة بأغطية بلاستيكية وبطانيات وملابس شتوية دخلت إلى غزة منذ أن أطلق «مجلس السلام» ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية خطة الاستعداد لفصل الشتاء، وأضافت أن المعدات المخصصة لإعادة إعمار غزة لن يُسمح بدخولها إلا بعد نزع سلاح حركة «حماس» بالكامل، وقالت «كوغات» الأسبوع الماضي إنها كثفت جهودها لتحسين الظروف الصحية قبل هطول الأمطار الغزيرة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية.

طفل فلسطيني وسط الركام بعد غارة إسرائيلية في قطاع غزة (رويترز)

وتشكل التهابات الجهاز التنفسي حالياً 11 في المائة من إجمالي الاستشارات الطبية، وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن يؤدي الطقس البارد والفيضانات واكتظاظ الملاجئ وسوء التهوية إلى ارتفاع هذه النسبة.

وقالت فان دي فيردت: «من الصادم أن بضعة أيام فقط من الأمطار أظهرت لنا بالفعل ما ستحمله الأشهر المقبلة. فالشتاء لم يبدأ بعد بشكل كامل، والأسوأ لم يأتِ بعد».

فلسطينيون يسيرون بجوار خيام النازحين في مدينة غزة (أ.ب)

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يعيش نحو مليون نازح في غزة بمناطق معرضة للفيضانات، بينهم 400 ألف شخص في مواقع تُصنف على أنها معرضة لمخاطر عالية للغاية.

وقالت المنظمة إن الفيضانات تزيد خطر تلوث المياه، في حين توفر المياه الراكدة أماكن أكثر لتكاثر البعوض والآفات. وأضافت أن الرطوبة تساعد على نمو العفن والبكتيريا، وهما من العوامل الرئيسية المسببة لالتهابات الجهاز التنفسي، خصوصاً لدى الأطفال الصغار.

فلسطينيون نازحون يتفقدون خيامهم بعد أن غمرت مياه الأمطار ملاجئهم المؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (د.ب.أ)

وفي حين تدخل غالبية الأدوية إلى غزة، تواجه منظمة الصحة العالمية صعوبات في إدخال مستلزمات المختبرات، التي تقول إنها ضرورية لتشخيص المرضى قبل تقديم العلاج لهم. وقالت المنظمة: «لمنع تفشي الأمراض، ندعو بشدة إلى السماح بدخول معدات المختبرات إلى غزة اليوم، حتى نتمكن من تجنب كارثة صحية عامة فوق كارثة قائمة بالفعل».

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العالم العربي المشرق العربي

الأردن: الحكم بالإعدام على منفذي هجوم كنيسة الكرك

مشيِّعون يحملون جثامين ضحايا الهجوم الذي وقع في كنيسة للروم الأرثوذكس خلال مراسم جنازتهم في قرية حمود بمحافظة الكرك في الأردن (أ.ف.ب)
مشيِّعون يحملون جثامين ضحايا الهجوم الذي وقع في كنيسة للروم الأرثوذكس خلال مراسم جنازتهم في قرية حمود بمحافظة الكرك في الأردن (أ.ف.ب)
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الأردن: الحكم بالإعدام على منفذي هجوم كنيسة الكرك

مشيِّعون يحملون جثامين ضحايا الهجوم الذي وقع في كنيسة للروم الأرثوذكس خلال مراسم جنازتهم في قرية حمود بمحافظة الكرك في الأردن (أ.ف.ب)
مشيِّعون يحملون جثامين ضحايا الهجوم الذي وقع في كنيسة للروم الأرثوذكس خلال مراسم جنازتهم في قرية حمود بمحافظة الكرك في الأردن (أ.ف.ب)

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد، بالإعدام شنقاً بحق 3 أشخاص دينوا بتنفيذ الهجوم الدامي غير المسبوق على كنيسة في الكرك بجنوب الأردن، الشهر الماضي، والذي أوقع 9 قتلى و25 جريحاً.

وقال الجيش الأردني في بيان إن «محكمة أمن الدولة أصدرت صباح هذا اليوم (الأحد) قرارها القاضي بإعدام المجرمين الثلاثة الذين قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي الواقع في بلدة حمود بالكرك، بتاريخ 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف البيان أن المحكمة دانت المتهمين الثلاثة بتهم «القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر 9 مرات، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية».

وحسب البيان، فإن «هذا الحكم قابل للتمييز بحكم القانون أمام محكمة التمييز».

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد توعَّد منفِّذي الهجوم بـ«أشدِّ العقوبات».

وكان 3 إرهابيين هاجموا معزين في كنيسة حمود في محافظة الكرك الجنوبية، ظهيرة يوم 23 أكتوبر الماضي، بأسلحة أوتوماتيكية، فاتحين النار على مجموعات كانت تقف أمام الكنيسة، قبل أن تُغلق البوابات الحديدية الكنسية؛ حيث كان هناك عدد كبير من النساء والشيوخ الذين احتموا من الإرهابيين.

وتوارى المهاجمون عن الأنظار بعد فرارهم من المكان، إلى أن أعلنت السلطات بعد 3 أيام القبض عليهم. وأشارت إلى أنهم شقيقان ونسيبهما، وأنهم أردنيون، ويعتنقون «الفكر التكفيري».

ويشكِّل المسيحيون قرابة 3 في المائة من سكان الأردن البالغ عددهم نحو 11 مليوناً، ويمارسون شعائرهم الدينية إجمالاً بسلام وسط غالبية سنية.

وتضم محافظة الكرك التي يناهز عدد سكانها 375 ألفاً، وجوداً مسيحياً وازناً لعشائر مثل الهلسا والحجازين.

وشهدت المحافظة عام 2016 سلسلة هجمات نُسبت في معظمها إلى تنظيم «داعش»، وكان أعنفها هجوم استهدف مركزاً أمنياً ودوريات شرطة، وأسفر عن 10 قتلى بينهم 7 عناصر أمن وسائحة في ديسمبر (كانون الأول). وقُتل بعد ذلك 4 مسلحين تحصنوا في قلعة الكرك خلال مواجهة مع عناصر الأمن.

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