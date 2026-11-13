قتيلان في قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب غزة

قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون، الجمعة، جرّاء قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب قطاع غزة.
وأفادت وكالة «شهاب» للأنباء الفلسطينية المستقلة بـ«وصول شهيدين وأكثر من 10 مصابين، معظمهم من الأطفال، إلى مستشفى (شهداء الأقصى)، جرّاء قصف مدفعي للاحتلال استهدف محيط أبراج القسطل شرق دير البلح».
وبعد أكثر من عام على وقف إطلاق النار الذي أنهى العمليات القتالية الرئيسية في غزة، يعيش جميع سكان القطاع، وعددهم أكثر من مليوني فلسطيني، في نحو ثلث مساحة الجيب الصغير، معظمهم في خيام مؤقتة ومبانٍ مهدمة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائداً في حركة «حماس» ومركز قيادة خلال غارة جوية على مستشفى ناصر في قطاع غزة، في حين قالت السلطات الصحية الفلسطينية إن 6 أشخاص على الأقل قُتلوا، بينهم طفل (13 عاماً).
وحدد الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، هوية الشخص المستهدف بأنه محمد أبو إسماعيل، أحد قادة «لواء خان يونس» التابع لحركة «حماس»، متهماً إياه بالمشاركة في هجمات ضد إسرائيليين واحتجاز رهائن.
وزعم الجيش أن «حماس» استخدمت الطابق الثاني من المستشفى ليكون مركز قيادة للإعداد لهجمات ضد القوات الإسرائيلية، مع منع المدنيين من دخوله، كما اتهم الحركة الفلسطينية بتخزين أسلحة واحتجاز رهائن داخل المستشفى.
وقال الجيش إنه اتخذ احتياطات للحد من إلحاق الأذى بالمدنيين، وإنه سبق أن طالب بوقف الأنشطة العسكرية داخل المستشفى. ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الادعاءات.
وأدانت منظمة «أطباء بلا حدود»، يوم الخميس، غارة جوية إسرائيلية على مستشفى في غزة أسفرت عن مقتل 6 أشخاص، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وقالت المنظمة إنها «مصدومة وغاضبة للغاية» من الهجوم الذي وقع خلال الليل، وأسفر عن إصابة 52 آخرين.
وتابعت: «من غير المعقول أن يُقتل ويُصاب المرضى والطاقم الطبي مرة أخرى داخل مستشفى، وهو المكان الذي ينبغي أن تُنقذ فيه الأرواح، لا أن تُزهق».
وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن مستشفى ناصر الطبي تعرَّض لما لا يقل عن 6 غارات جوية، وتوغلات برية متكررة، وقصف مدفعي وإطلاق نار منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وأضافت: «يجب أن تظل المستشفيات أماكن آمنة؛ حيث يمكن للمرضى تلقي العلاج، ويمكن للطاقم الطبي إنقاذ الأرواح من دون خوف على أرواحهم».