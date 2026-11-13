بلال إردوغان: التطورات في سوريا ستعيد روابط المصير بين بيروت وطرابلس ومدن تركيا

دعا بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس «جمعية نشر العلم» التركية، إلى تعزيز الوحدة والتضامن بين شعوب المنطقة لمواجهة الاعتداءات على غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان وسوريا، معرباً عن أمله في أن تسهم التطورات الأخيرة في سوريا في إعادة وصل المدن اللبنانية والسورية والتركية، واستعادة الروابط التجارية والاقتصادية بينها.

وجاءت مواقف إردوغان خلال زيارته مدينة طرابلس شمال لبنان، الجمعة، في اليوم الثاني من جولته اللبنانية، حيث استقبله حشد من الفعاليات السياسية والدينية والشعبية. واستهل جولته من الجامع المنصوري الكبير، حيث أكد، عقب تأدية الصلاة، أن زيارته تحمل رسالة محبة من والده إلى اللبنانيين، وتهدف إلى تعزيز العلاقات وروابط الأخوة بين البلدين.

رسالة محبة من الرئيس التركي

وقال إردوغان مخاطباً الحاضرين: «أنا اليوم أزوركم من تركيا لأحمل إليكم تحيات فخامة الرئيس، وأردّ على شوقكم إلى تركيا، وأحمل لكم رسالة المحبة من فخامة الرئيس، وأهديكم مشاعر الشوق والاشتياق إليه». وأضاف: «إن شاء الله، تكون زيارتنا هذه مناسبة لتعزيز المحبة بيننا، وتقوية روابط الأخوة التي تجمعنا، وأن تكون ناجحة في توثيق العلاقات بين بلدَينا».

وأعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة إنهاء الحروب والصراعات وتحقيق الاستقرار والازدهار في لبنان، على غرار التطور الذي شهدته تركيا خلال السنوات الأربع والعشرين الماضية، قائلاً: «إن شاء الله، تكون هذه الزيارة وسيلة لإنهاء الحرب في لبنان، وازدهاره وانتعاشه، كما حصل في تركيا خلال السنوات الأربع والعشرين الماضية».

رئيس مجلس النواب نبيه برّي مستقبِلاً بلال إردوغان (الوكالة الوطنية للإعلام)

إعادة وصل المدن اللبنانية والسورية والتركية

وتوقف إردوغان عند التطورات الأخيرة في سوريا، معتبراً أنها قد تفتح المجال أمام استعادة الروابط التاريخية والاقتصادية بين مدن المنطقة، وقال: «إن شاء الله، بمساهمة التطورات الأخيرة في سوريا، ستعود كما في السابق روابط المصير بين بيروت وطرابلس وأنطاكيا ودمشق وغازي عنتاب وإسطنبول، وسيعود أبناء هذه المدن إلى التبادل التجاري والتعاون والشراكة والأخوة فيما بينهم».

وشدد على أهمية استعادة التعاون بين طرابلس والمدن السورية والتركية، بما يعزز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، ويعيد وصل الروابط التي جمعت شعوب المنطقة.

الوحدة في مواجهة الاعتداءات

وفي موقف تناول فيه الاعتداءات الإسرائيلية، اعتبر إردوغان أن وحدة شعوب المنطقة وتضامنها من شأنهما ردع الاعتداءات ومنع استمرار الحروب، مشيراً إلى ما وصفه بالإبادة الجماعية في غزة، والانتهاكات التي تتعرض لها القرى والمنازل في الضفة الغربية، والتدمير الذي يطول جنوب لبنان، فضلاً عن الاعتداءات في سوريا.

وأكد أن الذين يهدمون المنازل ويستولون على الأراضي في غزة والضفة الغربية وسوريا وجنوب لبنان لن يجرؤوا على مواصلة هذه الممارسات إذا وجدوا شعوب المنطقة متحدة ومتضامنة.

الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مستقبِلاً بلال إردوغان (الوكالة الوطنية للإعلام)

جولة بطرابلس ولقاءات في بيروت

وجال إردوغان في الأسواق القديمة والتكية المولوية وقلعة طرابلس وعدد من المساجد ذات الطابع العثماني.

ومن المقرر أن ينتقل، السبت، إلى بلدة الكواشرة في محافظة عكار، للقاء أهاليها من ذوي الأصول التركمانية، قبل أن يتوجه إلى بيروت للقاء رئيس الحكومة نواف سلام، الذي يقيم مأدبة غداء على شرفه، في ختام زيارته إلى لبنان.

وكان إردوغان استهل زيارته إلى لبنان، الخميس، بلقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة.