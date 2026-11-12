«مجلس السلام» يدعو لتنفيذ فوري لخطة ترمب في غزة بعد قصف إسرائيلي طال مستشفىhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340602-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
«مجلس السلام» يدعو لتنفيذ فوري لخطة ترمب في غزة بعد قصف إسرائيلي طال مستشفى
فلسطيني يتفقد الأضرار التي لحقت مستشفى ناصر عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت المنشأة في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
دعا مجلس السلام، المسؤول عن الإشراف على خطة وقف إطلاق النار في غزة، الخميس، إلى التنفيذ الفوري لمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك عقب غارة إسرائيلية على مستشفى في خان يونس، أسفرت عن ستة قتلى، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال المجلس، في بيان، إن «الخسارة المأسوية في الأرواح بعد غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر في خان يونس، تؤكد بوضوح السبب الذي يجعل من الضروري تنفيذ خطة الرئيس ترمب للسلام الشامل على الفور، ودون أي تأخير إضافي».
قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن محادثات تجري مع رئيس «القائمة الموحدة» منصور عباس، لإعلان اعترافه بأن «حماس» منظمة «إرهابية»، مقابل ضمه إلى حكومة غادي آيزنكوت.
كفاح زبون (رام الله)
«مجلس السلام» يدعو لتنفيذ فوري لخطة ترمب في غزة بعد قصف إسرائيلي طال مستشفىhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340602-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
«مجلس السلام» يدعو لتنفيذ فوري لخطة ترمب في غزة بعد قصف إسرائيلي طال مستشفى
فلسطيني يتفقد الأضرار التي لحقت مستشفى ناصر عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت المنشأة في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
دعا مجلس السلام، المسؤول عن الإشراف على خطة وقف إطلاق النار في غزة، الخميس، إلى التنفيذ الفوري لمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك عقب غارة إسرائيلية على مستشفى في خان يونس، أسفرت عن ستة قتلى، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال المجلس، في بيان، إن «الخسارة المأسوية في الأرواح بعد غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر في خان يونس، تؤكد بوضوح السبب الذي يجعل من الضروري تنفيذ خطة الرئيس ترمب للسلام الشامل على الفور، ودون أي تأخير إضافي».
ناشط في السويداء يتحدث عن تحضيرات لجر المحافظة إلى مواجهة مع الأمن السوريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340527-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B9
ناشط في السويداء يتحدث عن تحضيرات لجر المحافظة إلى مواجهة مع الأمن السوري
عناصر من المسلحين الموالين للشيخ حكمت الهجري خلال دورية في السويداء (أرشيفية - أ.ف.ب)
تحدث قيادي ناشط في محافظة السويداء السورية، ذات الأغلبية الدرزية، عن وجود محاولات حالياً من قبل ما يُعرف بـ«الحرس الوطني» لـ«جر المحافظة إلى مواجهة جديدة واسعة» مع قوى الأمن الداخلي الحكومية، وذلك «بتوجيه من سياسي إسرائيلي عضو سابق في الكنيست، وسياسيين سوريين دروز يقيمون خارج البلاد». ولم يستبعد مصدر متابع في داخل مدينة السويداء الأمر، لافتاً إلى أن «هؤلاء يدفعون إلى ذلك في سياق محاولات إفشال تشكيل حكومة إسرائيلية بقيادة غادي آيزنكوت».
وقال القيادي الناشط المناهض لسياسة شيخ العقل حكمت الهجري و«الحرس الوطني» التابع له، في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «حالياً هناك من يحاول زرع فتنة من جديد وخلق بلبلة مع القرى التي تنتشر فيها قوى الأمن الداخلي (الحكومية)، فبعد كل هدوء يحصل وظهور إمكانية للوصول إلى بدء حوار، يوجد من يسعى لتوتير الموقف من جديد»، في إشارة إلى هدوء حذر تشهده الجبهات في المحافظة منذ نحو ثلاثة أسابيع بين عناصر قوى الأمن الداخلي و«الحرس الوطني»، وصمت الهجري عن أي تصريح قد يثير التوترات.
وتحدث المصدر عن أن مخطط إعادة التوتر إلى المحافظة يتضمن أيضاً «ضرب المواقع التي يحتجز فيها (الحرس الوطني) الموقوفين، وذلك بهدف التغطية على الأسرى الذين تم تسليمهم مقابل مبالغ مالية».
وأعرب المصدر عن اعتقاده بأن مخطط إعادة إشعال التوتر في المحافظة له أكثر من غاية، بينها «التأثير على الدور الإيجابي الذي يقوم به الأردن تجاه سوريا الجديدة ومساعي حل أزمة السويداء»، والتسبب في «إحراج معين» لرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف تشكيل الحكومة آيزنكوت.
وفي رأي المصدر، فإن «الحرس الوطني» الذي يسيطر على مساحات واسعة من المحافظة بما فيها مدينة السويداء «لديه الإمكانات لإعادة التوتر» مع قوى الأمن الداخلي الحكومية، «خصوصاً أنه يعمل دون توقف على زيادة الاحتقان لدى الأهالي ضد الحكومة، وهذا الأمر يساهم في إنجاح مشروعه». وأضاف: «عند بدء المعركة سيفرض على كل مدني حمل السلاح»، مشدداً على ضرورة «تفويت الفرصة على زيادة الشرخ وتخفيف الاحتقان حتى نصل إلى حل وطني».
مصدر يقيم في مدينة السويداء ، ومتابع للتطورات السياسية والميدانية المتعلقة بملف المحافظة، لم يستبعد ما كشف عنه القيادي في الفصيل المسلح. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أدوات حزب (الليكود) يدفعون إلى جر المحافظة إلى مواجهة مع الأمن السوري، من أجل إيجاد مبرر لدخول إسرائيل على الخط ضد الدولة السورية تحت حجة حماية الدروز».
وسبق لمحافظ السويداء مصطفى البكور أن وجّه دعوات عدة إلى أهالي السويداء للحوار من أجل حل أزمة المحافظة المستمرة منذ أحداث يوليو (تموز) الدامية عام 2025، لكن لم تتم الاستجابة لها.
ووفق مصادر عدة في السويداء، فإن السبب في ذلك هو «سياسة القمع والتخوين القائمة في مناطق نفوذ الهجري، و(الحرس الوطني)، الذين يرفضون الحوار مع الحكومة، ويطالبون بحق تقرير المصير، وسعوا بدعم من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المنتهية ولايته، إلى انفصال المحافظة عن سوريا وإقامة ما يُسمى (دولة باشان)» فيها.
عون يؤكد تطلع لبنان إلى مرحلة جديدة من التعاون والشراكة مع تركياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340523-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يتطلع إلى أن تشهد العلاقات اللبنانية - التركية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، لا سيما في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار والتجارة والسياحة والبنى التحتية.
كلام عون جاء خلال استقباله رئيس «جمعية نشر العلم» التركية بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي قال إن أنقرة تدعم ما تقوم به السلطة اللبنانية بهدف بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بواسطة قواها المسلحة.
ويقوم بلال إردوغان بزيارة إلى لبنان تمتد لثلاثة أيام، بدأت على المستوى الرسمي، الخميس، بزيارة الرئيس اللبناني ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ومطران بيروت للروم الأرثوذكس إلياس عودة، والرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. ومن المقرر أن ينتقل إردوغان، الجمعة، إلى طرابلس في شمال لبنان، ويزور، السبت، قرى تركمانية في عكار في شمال لبنان، قبل أن يختتم زيارته بلقاء رئيس الحكومة نواف سلام في بيروت، السبت.
وأكد عون، خلال اللقاء، أن لبنان يولي أهمية خاصة لعلاقته مع الجمهورية التركية، التي تربطه بها أواصر تاريخية وإنسانية وثقافية عميقة. وقال: «نحن نتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات وتطويرها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يخدم مصالح الشعبين اللبناني والتركي، ويعزز أواصر الصداقة والتعاون بينهما».
وإذ استذكر عون المحادثات التي أجراها مع الرئيس إردوغان في زيارته الرسمية أنقرة، أكد أن «لبنان يتطلع إلى أن تشهد العلاقات اللبنانية - التركية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، ولا سيما في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار والتجارة والسياحة والبنى التحتية». وثمّن «الدور الذي يمكن أن تؤديه تركيا في دعم استقرار لبنان والمنطقة، انطلاقاً من أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة».
الرئيس جوزاف عون، خلال استقباله نجل الرئيس التركي بلال أردوغان: لبنان يتطلع إلى أن تشهد العلاقات اللبنانية - التركية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، لا سيما في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار والتجارة والسياحة والبنى التحتية.- بلال أردوغان: تركيا تدعم ما تقوم به السلطة... pic.twitter.com/0VY93RSBpw
وأعرب إردوغان عن سعادته بزيارة لبنان، مقدراً «القيمة الحضارية والثقافية والتربوية التي يمثلها»، وعارضاً ما تقوم به الجمعية التي يرأسها من نشاطات تربوية وثقافية وفكرية، مؤكداً الرغبة في التعاون مع الهيئات التربوية والجامعية والمؤسسات الثقافية اللبنانية.
وأكد أن بلاده «تدعم ما تقوم به السلطة اللبنانية بهدف بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بواسطة قواها المسلحة».
مفتي الجمهورية
واستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، بلال إردوغان، وقدم له ميدالية دار الفتوى عربون محبة وتقدير. وبادله إردوغان بتحفة رمزية صناعة تركية.
وأشاد دريان بزيارة بلال إردوغان إلى لبنان وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وثمن الجهود والمساعي التي تقوم بها تركيا تجاه لبنان وشعبه.
من جانبه، قال إردوغان: «نحن سعداء جداً بوجودنا في لبنان ونوجه تحية محبة للشعب اللبناني الذي ندعو له بالرفاهية والسلام، وتركيا جارة وصديقة للبنان وستكون دائماً موجودة من أجل إخواننا وأخواتنا الذين يعيشون في لبنان، ونحن نريد أن نرى لبنان مزدهراً ومستقراً».
ويلتقي بلال إردوغان عدداً من المسؤولين اللبنانيين والمرجعيات الدينية وشخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال زيارته التي تشمل طرابلس وعكار وبيروت.