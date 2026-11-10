دعم رئاسي لبناني لمواقف الجيش بعد حملة على قائده

دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، الثلاثاء، إلى عدم استهداف الجيش، قيادة وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا، في مؤشر على غطاء سياسي لمواقف قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي تعرّض لحملة سياسية في اليومين الماضيين.

وكانت مواقف نقدية ارتفعت ضد قائد الجيش يومي الأحد والاثنين، على خلفية تصريحه بأن «سياسة الجيش هي السياسة الوطنية، ومن لا يلتقي مع هذه السياسة فهو في المقلب الآخر».

وفي مؤشر على الدعم الرئاسي، استقبل عون قائد الجيش في القصر الجمهوري؛ و«عرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً، وفي الجنوب خصوصاً، والمهام التي يقوم بها الجيش للمحافظة على الأمن والاستقرار وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة»، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية.

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل وعرض معه الأوضاع الامنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا، والمهام التي يقوم بها الجيش للمحافظة على الامن والاستقرار وتنفيذ قرارات السلطة السياسية على رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان... pic.twitter.com/saPMTIbOC3 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 10, 2026

وجاء هذا الاستقبال بعد ساعات على لقاء جمع عون بوزير الدفاع الوطني ميشال منسى، أكد خلاله أن الجيش ينفذ قرارات السلطة السياسية.

وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن عون شدد خلال لقائه منسى على أهمية المحافظة على الاستقرار الأمني، مثنياً على ما يقوم به الجيش من دور أساسي في حفظ الأمن والسلامة العامة، وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، داعياً إلى عدم استهداف الجيش، قيادة وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا، وفقاً لبيان أصدرته الرئاسة اللبنانية.

الرئيس جوزاف عون عرض الأوضاع الأمنية في البلاد مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، مؤكداً أهمية المحافظة على الاستقرار الأمني، ومثنياً على ما يقوم به الجيش من دور أساسي في حفظ الأمن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، وداعياً إلى عدم استهداف الجيش، قيادةً وضباطاً... pic.twitter.com/Y1F9oiln1s — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 10, 2026

صلاحيات الحكومة وصلاحيات الجيش

ولم يقتصر الدعم السياسي لمواقف قيادة الجيش على الرئيس اللبناني، إذ أكد وزير الدفاع أن «المؤسسة العسكرية تلتزم بالقرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة».

وقال منسى في بيان: «توالت في الأيام الأخيرة مواقف تناولت الجيش اللبناني وقيادته، تحت عناوين التزام المؤسسة العسكرية بقرارات الحكومة دون نقاش أو اعتراض، وصولاً إلى حد الطعن والتشكيك والتحريض على الجيش وقيادته وقائده، وطرح مسألة استقالته أو إقالته، واعتباره موظفاً ملزماً بالتنفيذ وليس بالاعتراض أو إبداء الرأي».

وأوضح منسى أن «صلاحيات مجلس الوزراء مقصورة على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، وليس بإصدار أوامر أو تعليمات هي حصراً من صلاحيات ومهام قيادة الجيش».

وقال: «إن للجيش مهمة أساسية محورية دائمة وممتدة، وهي الدفاع عن لبنان، أرضاً وشعباً ومؤسسات، ضد أي عدو خارجي أو داخلي، وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وردع الإخلال بالأمن والتصدي لأي عبث أو فتنة، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه اعتبار مكانته أو موقعه أو أعماله فوق القانون وأمن المواطن وأمانه».

الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل وزير الدفاع ميشال منسى (الرئاسة اللبنانية)

وأكد وزير الدفاع أن «المؤسسة العسكرية تلتزم بالقرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن المسؤولية الوطنية الجسيمة والخطيرة الملقاة على عاتق الجيش هي الأولوية القصوى، والاعتبار الأهم والهدف الأسمى الذي تتحرك تحت سقفه، لجهة أن يكون أي قرار مراعياً لقدرات الجيش وإمكاناته، وحافظاً لمعنويات ضباطه وأفراده، وضامناً لوحدة شعبه، ومانعاً لأي فتنة قد تفضي إليها أي خطوة تتخذ تحت أي ضغط أو انسياقاً وراء أي ظرف».

وشدد منسى على أن «الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة الجامعة التي تصهر اللبنانيين، جميع اللبنانيين، في بوتقة الوطنية النابذة لكل تفرقة وفئوية وطائفية». وتابع: «سيبقى الجيش دائماً سيفاً مسلولاً في وجه أعداء لبنان، ولا يطلب أي مكافأة، لأن محبة اللبنانيين له هي أعظم مكافأة. ما يطلبه فقط هو ألا يرتضي أي لبناني لنفسه، عن قصد أو غير قصد، أن يكون خنجراً في ظهره، وطاعناً في تضحياته ودماء شهدائه».