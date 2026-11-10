عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:7 دقيقه
العالم العربي المشرق العربي

دعم رئاسي لبناني لمواقف الجيش بعد حملة على قائده

عون التقى هيكل... ووزير الدفاع يؤكد تنفيذ قرارات السلطة السياسية

قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)
قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)
TT
TT

دعم رئاسي لبناني لمواقف الجيش بعد حملة على قائده

قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)
قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)

دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، الثلاثاء، إلى عدم استهداف الجيش، قيادة وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا، في مؤشر على غطاء سياسي لمواقف قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي تعرّض لحملة سياسية في اليومين الماضيين.

وكانت مواقف نقدية ارتفعت ضد قائد الجيش يومي الأحد والاثنين، على خلفية تصريحه بأن «سياسة الجيش هي السياسة الوطنية، ومن لا يلتقي مع هذه السياسة فهو في المقلب الآخر».

وفي مؤشر على الدعم الرئاسي، استقبل عون قائد الجيش في القصر الجمهوري؛ و«عرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً، وفي الجنوب خصوصاً، والمهام التي يقوم بها الجيش للمحافظة على الأمن والاستقرار وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة»، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية.

وجاء هذا الاستقبال بعد ساعات على لقاء جمع عون بوزير الدفاع الوطني ميشال منسى، أكد خلاله أن الجيش ينفذ قرارات السلطة السياسية.

وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن عون شدد خلال لقائه منسى على أهمية المحافظة على الاستقرار الأمني، مثنياً على ما يقوم به الجيش من دور أساسي في حفظ الأمن والسلامة العامة، وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، داعياً إلى عدم استهداف الجيش، قيادة وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا، وفقاً لبيان أصدرته الرئاسة اللبنانية.

صلاحيات الحكومة وصلاحيات الجيش

ولم يقتصر الدعم السياسي لمواقف قيادة الجيش على الرئيس اللبناني، إذ أكد وزير الدفاع أن «المؤسسة العسكرية تلتزم بالقرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة».

وقال منسى في بيان: «توالت في الأيام الأخيرة مواقف تناولت الجيش اللبناني وقيادته، تحت عناوين التزام المؤسسة العسكرية بقرارات الحكومة دون نقاش أو اعتراض، وصولاً إلى حد الطعن والتشكيك والتحريض على الجيش وقيادته وقائده، وطرح مسألة استقالته أو إقالته، واعتباره موظفاً ملزماً بالتنفيذ وليس بالاعتراض أو إبداء الرأي».

وأوضح منسى أن «صلاحيات مجلس الوزراء مقصورة على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، وليس بإصدار أوامر أو تعليمات هي حصراً من صلاحيات ومهام قيادة الجيش».

وقال: «إن للجيش مهمة أساسية محورية دائمة وممتدة، وهي الدفاع عن لبنان، أرضاً وشعباً ومؤسسات، ضد أي عدو خارجي أو داخلي، وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وردع الإخلال بالأمن والتصدي لأي عبث أو فتنة، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه اعتبار مكانته أو موقعه أو أعماله فوق القانون وأمن المواطن وأمانه».

الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل وزير الدفاع ميشال منسى (الرئاسة اللبنانية)

وأكد وزير الدفاع أن «المؤسسة العسكرية تلتزم بالقرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن المسؤولية الوطنية الجسيمة والخطيرة الملقاة على عاتق الجيش هي الأولوية القصوى، والاعتبار الأهم والهدف الأسمى الذي تتحرك تحت سقفه، لجهة أن يكون أي قرار مراعياً لقدرات الجيش وإمكاناته، وحافظاً لمعنويات ضباطه وأفراده، وضامناً لوحدة شعبه، ومانعاً لأي فتنة قد تفضي إليها أي خطوة تتخذ تحت أي ضغط أو انسياقاً وراء أي ظرف».

وشدد منسى على أن «الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة الجامعة التي تصهر اللبنانيين، جميع اللبنانيين، في بوتقة الوطنية النابذة لكل تفرقة وفئوية وطائفية». وتابع: «سيبقى الجيش دائماً سيفاً مسلولاً في وجه أعداء لبنان، ولا يطلب أي مكافأة، لأن محبة اللبنانيين له هي أعظم مكافأة. ما يطلبه فقط هو ألا يرتضي أي لبناني لنفسه، عن قصد أو غير قصد، أن يكون خنجراً في ظهره، وطاعناً في تضحياته ودماء شهدائه».

مواضيع
أخبار لبنان أزمة لبنان الجيش اللبناني الحكومة اللبنانية لبنان

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«حزب الله» أمام حسم موقفه من معاودة الحوار مع عون

المشرق العربي الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

«حزب الله» أمام حسم موقفه من معاودة الحوار مع عون

بات بحكم المؤكد أن تكثيف التواصل غير المباشر بين رئيس الجمهورية جوزيف عون و«حزب الله» يحظى بتشجيع من رئيس المجلس النيابي نبيه بري وبمواكبة شخصية منه.

محمد شقير (بيروت)
خاص خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
الاقتصاد

خاص اتفاق لبنان وصندوق النقد يُطبخ على طاولة حكومية... والمصارف والمودعون غائبون

يقترب لبنان من تجديد تفاهمه الأولي مع صندوق النقد الدولي بعد نحو أربع سنوات على الاتفاق الذي لم يتحول إلى برنامج نهائي.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
الاقتصاد

لبنان يستأنف مفاوضاته مع صندوق النقد... ووزير المالية يأمل اتفاقاً مبدئياً هذا الأسبوع

استأنف لبنان مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مبدئي خلال الأسبوع الحالي، وسط مساعٍ حكومية لدفع مشروع قانون الفجوة المالية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية بين قريتي كفرتبنيت وأرنون في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
المشرق العربي

غارات وقصف لبلدات في جنوب لبنان

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على بلدتي كفرتبنيت وطلوسة في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات ميفدون وحداثا وحاريص.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي صورة لسارق بواسطة الكسر والخلع (الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي)
المشرق العربي

لبنان... وموجة من النشل والسرقة بأساليب «مبتكرة»

تتنوّع أساليب السلب والسرقة في لبنان، من الاحتيال وانتحال الصفات، إلى افتعال حوادث السير، واستدراج الضحايا بصفقات وهمية، رغم تراجع معظم مؤشرات الجريمة

صبحي أمهز (بيروت)
العالم العربي المشرق العربي

العراق يفتح منفذاً مع إيران ويُغلق آخر... ويعمل على وساطة

رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي خلال لقائه في طهران الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في يوليو 2026 (إعلام حكومي)
رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي خلال لقائه في طهران الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في يوليو 2026 (إعلام حكومي)
TT
TT

العراق يفتح منفذاً مع إيران ويُغلق آخر... ويعمل على وساطة

رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي خلال لقائه في طهران الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في يوليو 2026 (إعلام حكومي)
رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي خلال لقائه في طهران الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في يوليو 2026 (إعلام حكومي)

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الثلاثاء، أن زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى إيران كانت «محاولة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الإيراني والأميركي، إلى جانب محاولات أخرى». وفيما أعلنت السلطات إعادة فتح منفذ «الشيب» الحدودي مع إيران، أغلقت منفذاً آخر معها وسط البلاد.

وقال حسين، على هامش مشاركته في منتدى باريس للسلام، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء العراقية»، إن «للعراق مصلحة في هذه المسألة، إذ أثّر إغلاق مضيق هرمز سلباً على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، فضلاً عن سقوط ضحايا جراء الحرب واتساع رقعتها، ما جعلها خطرة، بعدما امتدت ساحتها لتشمل العراق والدول الخليجية».

وأضاف حسين: «لدينا علاقات قوية مع الجارة إيران، وكذلك علاقات ممتازة مع الولايات المتحدة الأميركية... لهذا يستطيع العراق أن يلعب هذا الدور، إلا أن هناك دولاً أخرى تؤدي هذا الدور أيضاً».

مهلة ورسالة

وبالتزامن، قال مسؤول حكومي رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن «الزيدي نقل رسالة أميركية لطهران بشأن صيغة لتسوية الصراع القائم بين الدولتين، لكن الجانب الإيراني طلب مهلة ووقتاً للرد على مضمون الرسالة».

وكان مصدر مطلع أكد لوكالة «فارس» الإيرانية، أن الزيدي أجرى زيارة استمرت ساعات إلى طهران يوم الجمعة الماضي، التقى خلالها رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف، وتركزت المباحثات على جهود العراق لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وقالت الوكالة إن «الزيدي والوفد المرافق له التقوا قاليباف، وأجروا معه مباحثات تركزت على مساعي العراق لإنهاء الحرب بين إيران وأميركا، ولم تتطرق إلى موضوعات أخرى».

وعقب خبر الوكالة الإيرانية، قال سفير العراق لدى إيران، ياسر الحجاج، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء العراقية» الرسمية، إن «زيارة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى إيران تأتي بطابع خاص وغير معلن، وتهدف إلى بحث سُبل خفض التوتر ونزع فتيل الحرب في المنطقة».

ورغم التصريحات الرسمية المتواصلة بشأن الزيارة، وطابعها الرامي إلى تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، لم يستبعد مصدر مقرب من قوى «الإطار التنسيقي» أن تكون الزيارة ذات طابع محلي وغير مرتبط بالوساطة المعلنة.

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «سياسات الزيدي الأخيرة، خصوصاً المتعلقة بحظر الطيران الإيراني وغلق بعض المنافذ الحدودية ألحقت أضراراً غير قليلة بالجانب الإيراني، وقد يكون الهدف من الزيارة شرح وجهة النظر العراقية في هذا السياق، وتفادي الغضب الإيراني».

ويضيف المصدر: «لا ننسى أيضاً قصة الصراع الأخير المُعلن بين الزيدي و(كتائب حزب الله) بشكل خاص، والذي قد يؤدي إلى صدام مباشر بين الجانبين، وإمكانية أن تسهم طهران في خفض حالة التوتر القائمة بالنظر لنفوذها وعلاقاتها الوثيقة مع بعض الفصائل».

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (إعلام حكومي)

دور إقليمي

ويعتقد الأكاديمي ورئيس «مركز التفكير السياسي» إحسان الشمري، أن زيارة الزيدي إلى إيران «تأتي في المقام الأول في إطار محاولاته لعب دور إقليمي، من خلال المبادرة التي طرحها سابقاً على الرئيس الأميركي دونالد ترمب».

وبالنظر إلى تزامن الزيارة مع الجهود الكبيرة التي تبذلها دول عربية وإقليمية لخفض مستوى التصعيد، والحيلولة دون تجدد الحرب بين واشنطن وطهران، يرى الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «ذلك يمنحها خصوصية إضافية، بالنظر إلى طبيعة الرسالة التي حملها الزيدي إلى إيران في إطار مبادرته أو وساطته، والزيارة محاولة لإحداث اختراق في جدار التصلب الأميركي الإيراني، وتحقيق منجز على مستوى السياسة الخارجية العراقية».

مع ذلك، يعتقد الشمري أن «العراق قد يكون بعيداً جداً عن القدرة على لعب دور الدولة التي تجمع الولايات المتحدة وإيران على طاولة تفاهم. لذلك، فالمبادرة لم تستوفِ بعد شروط النجاح والنضوج السياسي اللازمين لتحقيق اختراق حقيقي».

منفذ «الشيب» مع إيران (هيئة المنافذ الحدودية)

«الشيب» و«مندلي»

في تطور آخر، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية العراقية»، عمر الوائلي، الثلاثاء، إعادة افتتاح منفذ «الشيب» الحدودي مع إيران الذي أغلق في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما تقرر إغلاق منفذ «مندلي» في محافظة ديالى بصورة مؤقتة، بدءاً من الجمعة المقبل.

وقال الوائلي في تصريحات صحافية، إن «منفذ (الشيب) سيستأنف العمل بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية المطلوبة، مشيراً إلى أن قرار إغلاق منفذ (مندلي)، بدءاً من 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، يأتي لغرض استكمال المتطلبات الفنية الخاصة به».

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، قال في تصريحات سابقة، إن «وزارة الخزانة الأميركية طلبت رسمياً من بغداد إغلاق جميع منافذها الحدودية مع إيران باستثناء منفذين».

مسافرة إيرانية تحمل أمتعتها تغادر مطار النجف الدولي في العراق يوم 23 سبتمبر 2026 (رويترز)

حظر الطيران مستمر

بالتزامن، قال الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الثلاثاء، إن العراق رفض السماح لطائرة المنتخب الإيراني لكرة القدم بالهبوط مباشرة في مطار البصرة. وكان من المقرر مشاركته في بطولة ودية إلى جانب العراق ولبنان وفلسطين.

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن اتحاد الكرة، القول إنه «بسبب عراقيل وضعتها الحكومة العراقية -وتحديداً عدم إصدار تصريح لرحلة جوية مباشرة إلى البصرة- غادر لاعبو المنتخب الإيراني لكرة القدم متوجهين إلى مدينة عبادان، ومنها سيكملون رحلتهم إلى البصرة براً».

وقال مسؤول في وزارة النقل العراقية لـ«الشرق الأوسط» إن «الطيران الإيراني لا يُسمح له بالهبوط إلا في مطار النجف، وقد فضل الجانب الإيراني نقل منتخب كرة القدم عبر مطار عبادان؛ لأنه أقرب إلى ملعب البصرة».

وأضاف أن «العراق لا يزال ملتزماً بقرار منع الطيران الإيراني من النزول في المطارات العراقية، باستثناء مطار النجف، لتفادي عقوبات الخزانة الأميركية».

مواضيع
الحكومة العراقية الحكومة العراقية حرب إيران العراق
العالم العربي المشرق العربي

دعم رئاسي لبناني لمواقف الجيش بعد حملة على قائده

قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)
قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)
TT
TT

دعم رئاسي لبناني لمواقف الجيش بعد حملة على قائده

قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)
قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)

دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، الثلاثاء، إلى عدم استهداف الجيش، قيادة وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا، في مؤشر على غطاء سياسي لمواقف قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي تعرّض لحملة سياسية في اليومين الماضيين.

وكانت مواقف نقدية ارتفعت ضد قائد الجيش يومي الأحد والاثنين، على خلفية تصريحه بأن «سياسة الجيش هي السياسة الوطنية، ومن لا يلتقي مع هذه السياسة فهو في المقلب الآخر».

وفي مؤشر على الدعم الرئاسي، استقبل عون قائد الجيش في القصر الجمهوري؛ و«عرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً، وفي الجنوب خصوصاً، والمهام التي يقوم بها الجيش للمحافظة على الأمن والاستقرار وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة»، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية.

وجاء هذا الاستقبال بعد ساعات على لقاء جمع عون بوزير الدفاع الوطني ميشال منسى، أكد خلاله أن الجيش ينفذ قرارات السلطة السياسية.

وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن عون شدد خلال لقائه منسى على أهمية المحافظة على الاستقرار الأمني، مثنياً على ما يقوم به الجيش من دور أساسي في حفظ الأمن والسلامة العامة، وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، داعياً إلى عدم استهداف الجيش، قيادة وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا، وفقاً لبيان أصدرته الرئاسة اللبنانية.

صلاحيات الحكومة وصلاحيات الجيش

ولم يقتصر الدعم السياسي لمواقف قيادة الجيش على الرئيس اللبناني، إذ أكد وزير الدفاع أن «المؤسسة العسكرية تلتزم بالقرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة».

وقال منسى في بيان: «توالت في الأيام الأخيرة مواقف تناولت الجيش اللبناني وقيادته، تحت عناوين التزام المؤسسة العسكرية بقرارات الحكومة دون نقاش أو اعتراض، وصولاً إلى حد الطعن والتشكيك والتحريض على الجيش وقيادته وقائده، وطرح مسألة استقالته أو إقالته، واعتباره موظفاً ملزماً بالتنفيذ وليس بالاعتراض أو إبداء الرأي».

وأوضح منسى أن «صلاحيات مجلس الوزراء مقصورة على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، وليس بإصدار أوامر أو تعليمات هي حصراً من صلاحيات ومهام قيادة الجيش».

وقال: «إن للجيش مهمة أساسية محورية دائمة وممتدة، وهي الدفاع عن لبنان، أرضاً وشعباً ومؤسسات، ضد أي عدو خارجي أو داخلي، وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وردع الإخلال بالأمن والتصدي لأي عبث أو فتنة، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه اعتبار مكانته أو موقعه أو أعماله فوق القانون وأمن المواطن وأمانه».

الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل وزير الدفاع ميشال منسى (الرئاسة اللبنانية)

وأكد وزير الدفاع أن «المؤسسة العسكرية تلتزم بالقرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن المسؤولية الوطنية الجسيمة والخطيرة الملقاة على عاتق الجيش هي الأولوية القصوى، والاعتبار الأهم والهدف الأسمى الذي تتحرك تحت سقفه، لجهة أن يكون أي قرار مراعياً لقدرات الجيش وإمكاناته، وحافظاً لمعنويات ضباطه وأفراده، وضامناً لوحدة شعبه، ومانعاً لأي فتنة قد تفضي إليها أي خطوة تتخذ تحت أي ضغط أو انسياقاً وراء أي ظرف».

وشدد منسى على أن «الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة الجامعة التي تصهر اللبنانيين، جميع اللبنانيين، في بوتقة الوطنية النابذة لكل تفرقة وفئوية وطائفية». وتابع: «سيبقى الجيش دائماً سيفاً مسلولاً في وجه أعداء لبنان، ولا يطلب أي مكافأة، لأن محبة اللبنانيين له هي أعظم مكافأة. ما يطلبه فقط هو ألا يرتضي أي لبناني لنفسه، عن قصد أو غير قصد، أن يكون خنجراً في ظهره، وطاعناً في تضحياته ودماء شهدائه».

مواضيع
أخبار لبنان أزمة لبنان الجيش اللبناني الحكومة اللبنانية لبنان
العالم العربي المشرق العربي

«حزب الله» أمام حسم موقفه من معاودة الحوار مع عون

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT
TT

«حزب الله» أمام حسم موقفه من معاودة الحوار مع عون

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

بات بحكم المؤكد أن تكثيف التواصل غير المباشر بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون و«حزب الله» يحظى بتشجيع من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومواكبة شخصية منه؛ وذلك بدعوته لحوارات ثنائية بين مَن هم على خلاف لتمهيد الظروف السياسية أمام استئناف التواصل، من دون ربط ذلك بشروط مسبقة كانت أدت إلى انقطاع الحزب عن الحوار، على أن يتضمن جدول الأعمال تبادلاً للرأي حول القضايا العالقة التي كانت وراء القطيعة، وهو ما يضع الحزب أمام حسم قراره بمعاودة الحوار.

رئيس البرلمان نبيه برّي ورئيس كتلة «حزب الله» النيابية محمد رعد (أرشيفية - رئاسة البرلمان)

وبدعوته لحوارات ثنائية، يقصد برّي بالتحديد عون و«حزب الله»، كما يقول مصدر نيابي قريب من «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط»؛ بهدف تنفيس الاحتقان وخفض التوتر بينهما لعلهما يتوصلان إلى تنظيم الاختلاف تحت سقف التعايش بمنأى عن تبادل حملات التهديد والتخوين التي يقودها الحزب عن بُعد.

ولفت المصدر النيابي إلى أن الضرورة تقتضي معاودة التواصل بين الرئيس والحزب للحفاظ على الاستقرار العام وتحصين الوضع الداخلي وتمهيد مناخ مواتي للانتظار ريثما تتشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ويتبلور الموقف الأميركي بعد الخسارة التي مُني بها الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات النصفية للتأكد مما إذا كان سيبقى على موقفه بدعم «اتفاق الإطار» والضغط على إسرائيل لتسهيل تطبيقه على مراحل، لإخراجه من الدوران في حلقة مفرغة.

ترقب عودة السفير الأميركي

إلى ذلك، أكد المصدر أن لبنان يترقّب عودة السفير الأميركي ميشال عيسى إلى بيروت؛ للوقوف منه على ما يحمله حول تطبيق «اتفاق الإطار»، عادَّاً أن هناك تخوّفاً من تأخير ولادة الحكومة الإسرائيلية برئاسة غادي آيزنكوت؛ خشية أن يستغل رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو تمديد المرحلة الانتقالية، على نحو يدفعه لتوسيع المنطقة الأمنية في الجنوب لفرض أمر واقع أمام خلفه من جهة، وللضغط على «حزب الله» في حال التزام الأخير عدم الرد على الخروق والاعتداءات الإسرائيلية.

رئيس كتلة «حزب الله» النائب محمد رعد مجتمعاً مع الرئيس جوزيف عون (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

ورأى المصدر أن الجهود المحلية الرامية لمعاودة الحوار بين عون و«حزب الله» تتلازم مع توقع حصول تقدّم في الوساطة القطرية في ضوء اجتماع رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالرئيس ترمب ونائبه جي دي فانس على نحو يعبّد الطريق أمام معاودة المفاوضات الأميركية - الإيرانية وإنعاشها للتوصل إلى اتفاق يقضي بتطبيق «مذكرة التفاهم» الموقعة بينهما برعاية قطرية - باكستانية مشروطة باستجابة إيران للمطالب الأميركية أو بعضها على الأقل.

ضبط الحملات

في السياق، عدَّ المصدر أنه من السابق لأوانه استقراء مستقبل الوضع في لبنان، وتحديداً من بوابته الجنوبية إلى جانب مصير «اتفاق الإطار»، من دون التريث إلى ما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية واختبار مدى استعداد واشنطن لإزالة العقبات المعيقة لتطبيقه. وقال إن لا شيء يمنع استئناف الحوار بين عون و«حزب الله» لتهدئة الوضع السياسي في الداخل وضبط تبادل الحملات بين مؤيدي «اتفاق الإطار» وبين «الثنائي الشيعي» الذي لا يزال يراهن على «مذكرة التفاهم»، رغم أنه يكاد يكون وحيداً في ضوء الموقف المستجد للحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي عبّر عنه رئيسه تيمور وليد جنبلاط بعد ترؤسه لمجلس القيادة، وأكد فيه ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، معلناً وقوفه إلى جانب عون في خيار التفاوض الدبلوماسي.

كتلة «حزب الله» برئاسة النائب محمد رعد بالقصر الجمهوري بعد لقائها الرئيس جوزيف عون في وقت سابق (أرشيفية - رئاسة الجمهورية)

وأكد أن الحوار بينهما، في حال استئنافه، لن يبدّل التزام عون بـ«اتفاق الإطار»، في مقابل رهان «حزب الله» على «مذكرة التفاهم». وقال إن هناك استحالة أمام معاودته في حال أصرّ الحزب على أن تتراجع الحكومة عن القرارات التي اتخذتها وكأنها لم تكن، وتحديداً بالنسبة لحصرية السلاح والحظر المفروض على الجناح العسكري والأمني للحزب.

وسأل المصدر: ما الذي يمنع الحزب من التواصل المباشر مع عون ما دام أن نوابه يلتقون من حين لآخر رئيس الحكومة نواف سلام الذي يُصنّف من وجهة نظرهم «في خانة أكثر تشدُّداً من عون» في دفاعه عن «اتفاق الإطار»؟ وقال: «هل يُعقل أنه يمتنع عن الحوار مع عون، في حين الوزيران المحسوبان عليه يتواصلان باستمرار معه ويشاركان في جلسات مجلس الوزراء؟».

ملف المتفجرات

إلى ما سبق، كشف المصدر أن «حزب الله»، وإن كان يتمسك بسلاحه ويرفض حصره بيد الدولة ويدعو إلى إسقاط «اتفاق الإطار» ويطالب الحكومة بالتراجع عن قراراتها، فإنه في المقابل يسجّل لعون وسلام، حسب المصدر النيابي، موقفهما من شحنة المتفجرات التي ضُبطت في ضهر البيدر واعتراف النائب حسن فضل الله بأنها عائدة للحزب، ومن قبله مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق حسين العبد الله الذي طالب باسترجاعها؛ وذلك برفضهما إحالتها إلى المجلس العدلي قبل انتهاء التحقيق الذي تتولاه قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان، وذلك بعدما ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 11 موقوفاً، اثنان منهم وجاهياً وهما سائق الشاحنة ومرافقه، وآخرون غيابياً.

وقال إن الادعاء شمل أشخاصاً، وليس الحزب، وخلا من أي مواد يمكن أن تصنّفهم على خانة الانتماء إلى تنظيم إرهابي أو القيام بأعمال إرهابية.

وعليه، تبقى الأنظار مشدودة إلى ما ستقرره قيادة الحزب حيال مطالبتها بالاستعاضة عن التواصل غير المباشر بعون بفتح قنوات لاستئناف الحوار. فهل تطلق مبادرة في هذا الخصوص في القريب العاجل، أم أنها تعطي الأولوية للتواصل بالواسطة بما يسمح لها حصر اهتمامها بمواكبة ما ستؤول إليه الوساطة القطرية ليمنحها هامش مناورة، على قاعدة الالتزام بعدم التدخل إسناداً لإيران إذا تجددت المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة، وهو ما تعهدت به لبري وأُحيط به عون علماً، على أمل أن تصمد هذه المرة أمام تعهدها.

مواضيع
أخبار لبنان أزمة لبنان حزب الله لبنان