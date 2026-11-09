الزيدي يتعهد «عدم بقاء» الفصائل العراقية المسلحة

أطلق رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، ما وصفه مراقبون في بغداد، بـ«معركة مفتوحة» ضد الفصائل المسلحة، وتعهد أنه «لن يُبقي عليها».

وقال الزيدي، خلال زيارة له إلى «مدينة الصدر»، مساء السبت، «لن أبقي حاملي السلاح أبداً»، مضيفاً أنه «إذا كان غيري أبقاهم فلأنه كان ينتفع منهم».

وجاء كلام الزيدي، غداة هجوم عنيف شنّته «كتائب حزب الله» عليه وعلى شقيقه، بعد أن وجّه السبت بإلغاء عقود 3 شركات في «مطار الموصل» لارتباطها بجهات مسلحة.

وترافق ذلك مع تعبير منظمة «بدر»، الحليفة لطهران، عن «غضبها» من تصريحات أدلى بها وزير الخارجية فؤاد حسين بشأن إغلاق المنافذ البرية مع إيران باستثناء منفذين فقط «بطلب رسمي من الولايات المتحدة». وطالبت المنظمة بـ«فتح المنافذ المغلقة فوراً»، وهدّدت «بأن شعبنا وقواه الوطنية لن يقفوا مكتوفي الأيدي».