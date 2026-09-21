4 إصابات بانفجارات في مستودع ذخيرة جنوب حلب

أصيب أربعة أشخاص، على الأقل، بجروح، على أثر سلسلة انفجارات وقعت، فجر اليوم الاثنين، في موقع عسكري قرب مدينة حلب بشمال سوريا، وفق ما أورد الإعلام الرسمي.

وأفاد التلفزيون الرسمي بوقوع «سلسلة انفجارات متتالية هزّت، فجر اليوم، مناطق واسعة من مدينة حلب وريفها، على أثر انفجار مستودع للذخيرة في أحد مواقع الجيش العربي السوري قرب بلدة العيس بريف حلب الجنوبي».

ولم يُعرَف، في الوقت الحاضر، سبب الانفجارات، غير أنه رابع حادث مماثل تشهده سوريا في أقل من شهر.

وذكرت وكالة «سانا» لاحقاً، نقلاً عن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أنه أصيب مدني بشظايا نتيجة الانفجارات التي وقعت في «مستودع للذخيرة»، في حين عانى مدنيّان صعوبات مؤقتة في التنفس، وأُصيب رابع في حادث سير وهو يحاول الهروب من المنطقة.

وقامت فِرق الدفاع المدني بنقل الجرحى، كما أَجْلت ثلاث عائلات من موقع الانفجارات، وهي تبقى في حال تأهب قصوى نظراً لاستمرار الانفجارات.

وقال قائد عمليات حلب في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، فيصل محمّد علي، إن «استمرار الانفجارات في منطقة العيس جنوب حلب عرقل وصول فِرق الإسعاف والإنقاذ، قبل أن تتمكن فِرق الدفاع المدني من دخول المنطقة وإجلاء أربعة مصابين».

وأوضح أن الفِرق تُواصل إخلاء المنازل القريبة من موقع الانفجارات، في حين أغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى المنطقة.

من جانبه، دعا محافظ حلب، عزام الغريب، السكان، عبر حسابه على «فيسبوك»، إلى «الابتعاد عن المنطقة وعدم الاقتراب من مواقع الأحداث، وإفساح المجال أمام الفِرق المختصة للقيام بواجبها».

وأكد أن المشافي وفِرق الإسعاف والطوارئ «على أهبة الاستعداد».

وقال أحد سكان حي الحمدانية بمدينة حلب، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه سُمع «دويُّ انفجار كبير»، مضيفاً: «صعدتُ إلى السطح وشاهدتُ من جهة الغرب ألسنة نيران كبيرة».

وبثّت قناة «الإخبارية» الرسمية شريطاً مصوراً يُظهر شظايا تتطاير بارتفاع عشرات الأمتار في السماء في مكان الانفجار.

وأعلنت وزارة الداخلية قَطع طريق دمشق-حلب الدولي من جهة حلب، في حين قالت وكالة «سانا» إن قيادة الأمن الداخلي قطعت كذلك الطرق المؤدية إلى موقع الانفجارات؛ «حفاظاً على سلامة المدنيين».

ووقع الحادث بعد يومين من مقتل 11 عنصراً في الجيش بانفجار مجهول المصدر في موقع عسكري بمنطقة عياش، غرب دير الزور.

وسبق أن شهدت مستودعات أسلحة في سوريا انفجارات عدة مجهولة المصدر؛ بينها انفجار وقع في شمال غربي البلاد، في التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي، وأسفر عن مقتل 14 شخصاً.

وقبل ذلك بعشرة أيام، أسفر انفجار سيارة محمّلة بالذخيرة عن مقتل خمسة أشخاص، على الأقل، في المنطقة نفسها.