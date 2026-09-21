انفجارات قوية قرب حلب في شمال سوريا

سُمع دوي انفجار قوي قرب حلب في شمال سوريا، فجر اليوم (الاثنين)، تلاه انفجارات متتالية بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية، فيما توجهت فرق الإسعاف والإنقاذ إلى الموقع.

وأفاد التلفزيون الرسمي بـ«سماع دوي انفجار في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي يجري التحقق من طبيعته»، فيما نقلت قناة الإخبارية الرسمية عن قائد عمليات الدفاع المدني في حلب فيصل محمد علي، أن «استمرار الانفجارات في منطقة العيس جنوب حلب يعيق وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المكان»، محذرا المدنيين من الاقتراب من موقع الانفجارات التي لم تعرف أسبابها بعد.