انفجارات في مستودعات أسلحة للجيش السوري جنوب حلب 

هزت مناطق ريف حلب الجنوبي انفجارات عنيفة، فجر اليوم (الاثنين)، جراء تفجيرات في مستودعات أسلحة تابعة للجيش السوري.

وقال قائد عمليات الدفاع المدني في حلب فيصل محمد علي «استمرار الانفجارات في ‏منطقة العيس جنوب حلب يعيق وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المكان».

وحذر علي في تصريح لوكالة الانباء السورية (سانا) ‏المدنيين من الاقتراب من موقع الانفجارات.‏

‏ودعا محافظ حلب عزام الغريب الأهالي إلى عدم التوجه إلى المنطقة رنظراً لوقوع انفجارات في منطقة العيس وما حولها جنوب حلب، ‏نرجو من الجميع عدم الخروج من المنازل، وعدم التوجه إلى أماكن الانفجارات أو ‏التجمع بالقرب منها، حفاظاً على سلامتكم وسلامة فرق الاستجابة».

وأكد غريب أن «المشافي وفرق الإسعاف والطوارئ على أهبة الاستعداد، والجهات ‏المعنية تتابع الوضع ميدانياً وتتعامل مع أي طارئ ».

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية السورية «قطع الطريق الدولي دمشق حلب عند مفرق جامعة إيبلا وعند جسر خان طومان من جهة حلب بعد انفجارات العيس».

ووصف سكان في منطقة العيس والزربة القريبة من موقع الانفجارات بأنها مرعبة وأن عشرات الصواريخ تتطاير في الهواء وان الانفجارات تبث الرعب في المنطقةر.

وقال سكان في منطقة الايكاردا جنوب مدينة حلب لوكالة الانباء الألمانية (د ب أ) أن «انفجارات عنيفة تسمع في منطقة بلدة العيس وتل حديا وشوهدت الصواريخ تتطاير في الجو وهي تنفجر».

وأضاف السكان «لا أحد يستطيع الاقتراب من المواقع العسكرية وهناك أعداد من الجنود في المواقع لا أحد يعلم عنهم شيءر.

وقال سكان في مدينة حلب إن أصوات الانفجارات تسمع بشكل واضح في بلدة العيس التي تبعد عن مدينة حلب حوالي 30 كيلو مترا.

يشار إلى أن منطقة العيس ومناطق جنوب حلب كانت تحت سيطرة قوات «الحرس الثوري الإيرانير و«حزب الله» اللبناني لدى دخول فصائل المعارضة إلى مدينة حلب ثم تقدمها باتجاه محافظة إدلب ومنها إلى دمشق.