قال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إن هزة أرضية بقوة 6.2 درجة وقعت مساء الخميس في خليج عدن، على بعد 201 كيلومتر جنوب شرقي المكلا في اليمن، و 173 كيلومتراً شمال غربي بريدا في الصومال.
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معهد: زلزال بقوة 6.2 درجة شرق خليج عدن https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5311916-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9-62-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%B9%D8%AF%D9%86
معهد: زلزال بقوة 6.2 درجة شرق خليج عدن
معهد: زلزال بقوة 6.2 درجة شرق خليج عدن
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