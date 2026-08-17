الليالي الصعبة تعود إلى بعض أحياء غزة

لم تتوقف إسرائيل عن تصعيدها الميداني في قطاع غزة، الذي لوحظ خلال ساعات الليل وفجر الاثنين، في مناطق شرق مدينة غزة، وتحديداً بالقرب من الخط الأصفر، الذي عاد في الأيام الأخيرة ليكون بوابة الخروقات الإسرائيلية التي تراجعت بشكل كبير جداً في عمق القطاع بفعل الضغط الأميركي.

نزوح متكرر

وعاش سكان الأطراف الغربية لحيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة ليلة صعبة دفعت العشرات من العوائل للنزوح من الخيام التي يقطنون بها عند مدخل الحي ومحيطه، في أعقاب قصف جوي ومدفعي مفاجئ تسبب في وقوع 3 إصابات نقلت إلى مستشفى المعمداني لتلقي العلاج.

وقصفت طائرات حربية وأخرى مروحية منزلين في محيط المنطقة، أحدهما داخل الخط الأصفر الموسع حديثاً وعلى بعد أمتار من الخط، والآخر خارج الجهة الغربية للخط، فيما قصفت المدفعية المنطقة بشكل عنيف وسط إطلاق نار من مسيرات باتجاه خيام النازحين، وذلك قبل أن تلقي طائرة مسيّرة صغيرة مسماة «كواد كابتر» قنابل على تلك المنطقة.

عمال يستخرجون الحديد من ركام مبنى دمرته الحرب الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

واضطرت العوائل التي تقطن في الخيام بتلك المنطقة للهرب مجدداً تحت جنح ظلام دامس، وتحت وابل النيران والقصف المدفعي إلى منطقة آمنة في محيط مستشفى المعمداني، قبل أن يذهب سكانها مجدداً لخيامهم في ساعات الصباح الباكر، ونقل أمتعتهم منها والنزوح إلى مكان جديد بحثاً عن الأمان الذي فقدوه بفعل الخروقات الإسرائيلية.

العصابات المسلحة

وحسب مصدر ميداني تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحدث وقع في أعقاب انفجار فيما يبدو عبوة ناسفة زرعت مسبقاً في داخل أحد المنازل التي تعرضت للقصف لاحقاً، مبيناً أنها انفجرت في عناصر من عصابة مسلحة تعمل في تلك المنطقة لصالح الجيش الإسرائيلي.

ورجح المصدر وقوع إصابات في صفوف عناصر تلك العصابة المسلحة، استدعت تدخل الطائرات المسيّرة والحربية لضمان نقلهم وإخلائهم لتلقي العلاج، تحت غطاء ناري مكثف.

وهذا ما أكدته لاحقاً، إذاعة الجيش الإسرائيلي إذ ذكرت أن «الانفجار وقع في صفوف عناصر العصابات المسلحة وأصيب العديد منهم بجروح».

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن «عبوة ناسفة انفجرت خلال ساعات الليل (الاثنين)، في منطقة الخط الأصفر شمال قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، أطلق مخربون النار باتجاه المنطقة ذاتها، لم تقع إصابات في صفوف قواتنا». وأضاف: «بعد ذلك مباشرةً، هاجمت قوات جيش الدفاع في منطقة الخط الأصفر»، معتبراً أن «ذلك خرقًا من قبل منظمة حماس الإرهابية، وأن قوات جيش الدفاع في قيادة المنطقة الجنوبية منتشرة في المنطقة وفقًا للاتفاق، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري».

عصابات ومخططات

وتستخدم إسرائيل عناصر تلك العصابات كثيراً في مخططات لتنفيذ هجمات داخل مناطق سيطرة «حماس» وإحداث حالة من الفوضى، كما تقول الحركة، إلى جانب تنفيذهم عمليات أمنية للبحث عن كمائن تنصبها الفصائل الفلسطينية داخل المنازل أو محيط أماكن في الخط الأصفر.

وتنص «خريطة الطريق» المتعلقة بشؤون المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، على أن يتم تفكيك تلك العصابات بشكل كامل ونزع سلاحها.

عمال يستخرجون الحديد من ركام مبنى دمرته الحرب الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

وأعلن صباح الاثنين، عن وفاة فلسطيني متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في غارة استهدفته بمدينة دير البلح منذ ما يزيد على شهر واحد. فيما أصيب قبل الظهر، فلسطينيان نتيجة إطلاق نار تجاههم في محيط منطقة الخط الأصفر بمواصي شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في أحداث تتكرر بشكل يومي في الأيام الأخيرة.

وحسب مصادر ميدانية، فإن غالبية من يصل إلى تلك المناطق هم من المدنيين الذين يحاولون جمع الحطب والخشب وغيره من أي مواد يمكن أن يستفيدوا منها في ظل الظروف الحياتية الصعبة لهم.

وأعلن، مساء الأحد، عن وفاة فلسطيني ثانٍ متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها عصر أمس في غارة استهدفت خيمة بخان يونس جنوبي القطاع ضمن سلسلة من الاغتيالات التي تنفذها القوات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية والتي بلغ عددها 5.

ووفقاً للقناة الثانية عشرة العبرية في تقرير لها، نشر مساء الأحد، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال رد من «حماس» بإطلاق نار سواء كان من قناصة أو أي هجوم مسلح آخر، وذلك كرد على أعمال تعتبرها الحركة انتهاكاً من جانب الجيش. مدعيةً أن عناصر الحركة الفلسطينية تحاول تغيير مسار الأحداث على الأرض وباتت تتحرك بجرأة أكبر لتنفيذ مثل هذه المحاولات.

وحسب القناة، فإنه خلال الأيام الماضية رصد 6 عناصر من «حماس» تسللوا إلى داخل الخط الأصفر لسرقة معدات تابعة للجيش الإسرائيلي، وتمت محاولة استهدافهم إلا أنهم لم يصابوا. فيما حاول آخران سرقة أنابيب ما تسبب في مقتل أحدهما وإصابة الآخر. في إشارة لحادثة مقتل فتى فلسطيني (14 عاماً) وإصابة آخر اعتقل مصاباً في منطقة جنوب خان يونس مساء السبت الماضي.

وتنفي «حماس» باستمرار الادعاءات الإسرائيلية، فيما تؤكد مصادر ميدانية باستمرار أن الأحداث تقع على خلفية محاولات حصول السكان على أي معدات تفيدهم في تخطي عقبات الحياة الصعبة.

الوضع الإنساني

وفي السياق نفسه، أطلق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، نداءً وطنياً وعاجلاً لإنقاذ الواقع المعيشي والإسكاني الكارثي للنازحين، مؤكداً ضرورة التدخل الفوري لإنقاذ حياة النازحين وحماية الفئات الأكثر هشاشة من الانهيار التام.

وبين المكتب أن هناك 509,393 أسرة نازحة في القطاع، تضم أكثر من 2.15 مليون شخص، يعيشون في ظروف إنسانية قاهرة، مبينةً أن منهم 1,027,396 فرداً يقيمون داخل مراكز الإيواء، و1,122,566 فرداً خارجها، ومن بينهم 196,287 أسرة تضم (867,228) فرداً يعيشون حالياً في خيام بدائية مهترئة وبالية تماماً تتطلب استبدالاً فورياً، ولم تعد صالحة للحياة الآدمية.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بشكل خاص من كارثة إنسانية محققة مع اقتراب فصل الشتاء، حيث تضم هذه الخيام المهترئة فئات شديدة الهشاشة من بينهم 46,014 مسناً و23,584 أرملة و59,795 يتيماً و15,687 من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون طفل باتوا مهددين بخطر الوفاة والأمراض المعدية لانعدام وسائل التدفئة والمأوى الآمن.

وندد المكتب بـ«الفيتو» الإسرائيلي المتعمد الذي يمنع إدخال متطلبات الإيواء الأساسية المتمثلة في الكرفانات وبرامج الإيجار ومواد البناء المناسبة رغم قيام جميع الجهات المقدمة للخدمات الإنسانية بمشاركة الاحتياجات وتكلفتها التقديرية مع المؤسسات والجهات الدولية، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً لحق السكن اللائق الذي أقرته القوانين الدولية.