رسائل وتحضيرات لزيارة الزيدي إلى دمشق

أفيد في بغداد، أمس، بأن هناك تحضيرات عراقية لزيارة محتملة سيجريها رئيس الحكومة علي الزيدي إلى دمشق، للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الأخيرة إلى دمشق ساهمت في تبديد مخاوف متبادلة بين بغداد ودمشق، بشأن العلاقات الثنائية وعدد من الملفات العالقة، سياسياً وأمنياً.وأضافت المصادر أن بارزاني نقل رسائل متبادلة بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس السوري، ومهَّد الطريق أمام زيارة محتملة للزيدي إلى دمشق.من جانبه، قال رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، إن حكومته تدعم جهود الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة. وتحدثت مصادر عن تعاون بين بغداد وأربيل يشمل تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية، والتنسيق بشأن عدد من القضايا ذات الصلة بالأمن الداخلي.