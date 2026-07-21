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الرئاسة اللبنانية بعد لقاء ترمب وعون: لبنان تمسك بانسحاب إسرائيلي كامل

الرئيسان دونالد ترمب وجوزيف عون في البيت الأبيض (أ.ب)
الرئيسان دونالد ترمب وجوزيف عون في البيت الأبيض (أ.ب)
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الرئاسة اللبنانية بعد لقاء ترمب وعون: لبنان تمسك بانسحاب إسرائيلي كامل

الرئيسان دونالد ترمب وجوزيف عون في البيت الأبيض (أ.ب)
الرئيسان دونالد ترمب وجوزيف عون في البيت الأبيض (أ.ب)

أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، عقب محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، الثلاثاء، أن لبنان شدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل مدخلاً أساسياً لترسيخ الاستقرار و«تمكين الدولة من بسط سيادتها الكاملة بقواها الذاتية حصراً، والمضي قدماً في تنفيذ إطار العمل الثلاثي المشترك».

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن اللقاء، الذي عقد تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الأميركي، «تناول الأولويات الأمنية والسياسية والاقتصادية بين البلدين، وأكد الشراكة التاريخية بين لبنان والولايات المتحدة».

وخلال المحادثات، عرض عون التداعيات التي خلفتها الحرب الأخيرة على لبنان، بما في ذلك الخسائر البشرية والاقتصادية والأضرار الواسعة في البنى التحتية، داعياً إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وبحث الجانبان في تعزيز الدعم الأميركي للجيش اللبناني، وتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الأميركية في لبنان ومساندة مسار التعافي الاقتصادي.

كما أثار الرئيس اللبناني أهمية إعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل بين البلدين.

واختتمت المحادثات بالاتفاق على مواصلة التنسيق لتنفيذ ما تم التوافق عليه، ومتابعة المبادرات المشتركة في المجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية.

رحلات جوية مباشرة

وفي تطور لافت، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الرئيس الأميركي وافق على السماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى بيروت، معرباً عن شكره لترمب على القرار الذي جاء عقب لقائه بعون.

وأكد سلام أن الحكومة اللبنانية جاهزة لاستكمال جميع الإجراءات التنفيذية والتقنية اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ في أسرع وقت، معتبراً أن استئناف الرحلات المباشرة يشكل فرصة لتعزيز حركة السفر والتواصل بين لبنان والولايات المتحدة، فضلاً عن دعم الاقتصاد اللبناني.

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