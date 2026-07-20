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سوريا والكويت لتبادل السفراء ومجلس أعمال من البلدين

وزير الخارجية السوري يلتقي ولي عهد الكويت

ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في العاصمة الكويت (الخارجية السورية)
ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في العاصمة الكويت (الخارجية السورية)
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سوريا والكويت لتبادل السفراء ومجلس أعمال من البلدين

ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في العاصمة الكويت (الخارجية السورية)
ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في العاصمة الكويت (الخارجية السورية)

اتفقت سوريا والكويت على إنشاء لجنة تنسيق عليا مشتركة برئاسة وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسنالشيباني ووزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الإثنين، في العاصمة الكويت.

كما اتفق الجانبان على تفعيل اللجان المشتركة لمتابعة مختلف ملفات التعاون الثنائي، وبحثا تعزيز التنسيق بين البلدين والتعاون الدبلوماسي وتبادل السفراء، والتعاون الاقتصادي والاستثماري.

ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مستقبلاً وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني والوفد المرافق في العاصمة الكويت (الخارجية السورية)

واتفق الطرفان على إنشاء مجلس أعمال سوري-كويتي، وتفعيل التعاون بين غرف التجارة ومجالس رجال الأعمال في البلدين، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأكد الشيباني خلال اللقاء، موقف سوريا الداعم لدولة الكويت الشقيقة واحترام سيادتها، وإدانتها لأي اعتداءات تستهدف الأراضي الكويتية، أو أراضي دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، التقى في وقت سابق من اليوم، ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في العاصمة الكويت.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، إضافةً إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

تأتي الزيارة في ظل ظروف سياسية وأمنية تتعرض لها الكويت بسبب الحرب الجارية في المنطقة، من قصف مستمر من الجانب الإيراني وتطول مؤسسات بنية تحتية مثل المطارات ومحطة المياه والمطارات بما يعرِّض المدنيين للخطر.

وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في استقبال نظيره السوري أسعد الشيباني صباح الاثنين في مطار الكويت الدولي (سانا)

ووصل الشيباني إلى دولة الكويت صباح اليوم، وكان في استقباله وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.

وكان الشيباني قد أجرى، في 9 فبراير (شباط) الماضي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الكويتي هنَّأه خلاله بتوليه مهامه الجديدة، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع دمشق والكويت.

وسبق أن زار الوزير الشيباني دولة الكويت، في 1 يونيو (حزيران) 2025، ضمن وفد رسمي رفيع المستوى برئاسة الرئيس أحمد الشرع.

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