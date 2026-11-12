التحالف يدمِّر مسيّرتين باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض طائرتين مسيّرتين وتدميرهما باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية.
وأفاد المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات الجوية السعودية دمَّرت مسيّرة أُطلقت نحو المنطقة الجنوبية، وأخرى باتجاه الرياض.
#الدفاع_المدني : سقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد اعتراضهما وتدميرهما تم إطلاقهما من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة مكة المكرمة منها شظايا على قرية سبوحة. pic.twitter.com/r3bwdSjnn7
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 11, 2026
ومن جانبه أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا صاروخين باليستيين في منطقة مكة المكرمة، بعد اعتراضهما وتدميرهما، إثر إطلاقهما من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة، مشيراً إلى سقوط شظايا منهما على قرية سبوحة.
وأكد أن الجهات المختصة باشرت الحادث واتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل معه، بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات.