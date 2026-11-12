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العالم العربي الخليج

التحالف يدمِّر مسيّرتين باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية

الدفاعات الجوية تعاملت مع المسيّرتين بكفاءة (الدفاع السعودية)
الدفاعات الجوية تعاملت مع المسيّرتين بكفاءة (الدفاع السعودية)
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TT

التحالف يدمِّر مسيّرتين باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية

الدفاعات الجوية تعاملت مع المسيّرتين بكفاءة (الدفاع السعودية)
الدفاعات الجوية تعاملت مع المسيّرتين بكفاءة (الدفاع السعودية)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض طائرتين مسيّرتين وتدميرهما باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية.

وأفاد المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات الجوية السعودية دمَّرت مسيّرة أُطلقت نحو المنطقة الجنوبية، وأخرى باتجاه الرياض.

ومن جانبه أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا صاروخين باليستيين في منطقة مكة المكرمة، بعد اعتراضهما وتدميرهما، إثر إطلاقهما من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة، مشيراً إلى سقوط شظايا منهما على قرية سبوحة.

وأكد أن الجهات المختصة باشرت الحادث واتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل معه، بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات.

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التحالف يدمِّر مسيّرتين باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية

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الدفاعات الجوية تعاملت مع المسيّرتين بكفاءة (الدفاع السعودية)
TT
TT

التحالف يدمِّر مسيّرتين باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية

الدفاعات الجوية تعاملت مع المسيّرتين بكفاءة (الدفاع السعودية)
الدفاعات الجوية تعاملت مع المسيّرتين بكفاءة (الدفاع السعودية)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض طائرتين مسيّرتين وتدميرهما باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية.

وأفاد المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات الجوية السعودية دمَّرت مسيّرة أُطلقت نحو المنطقة الجنوبية، وأخرى باتجاه الرياض.

ومن جانبه أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا صاروخين باليستيين في منطقة مكة المكرمة، بعد اعتراضهما وتدميرهما، إثر إطلاقهما من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة، مشيراً إلى سقوط شظايا منهما على قرية سبوحة.

وأكد أن الجهات المختصة باشرت الحادث واتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل معه، بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات.

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الحوثيين السعودية اليمن
العالم العربي الخليج

باكستان تؤكد استعدادها لجميع التدابير للدفاع عن السعودية

الجنرال أحمد شريف شودري المتحدث باسم الجيش الباكستاني (رويترز)
الجنرال أحمد شريف شودري المتحدث باسم الجيش الباكستاني (رويترز)
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باكستان تؤكد استعدادها لجميع التدابير للدفاع عن السعودية

الجنرال أحمد شريف شودري المتحدث باسم الجيش الباكستاني (رويترز)
الجنرال أحمد شريف شودري المتحدث باسم الجيش الباكستاني (رويترز)

أكدت باكستان استعدادها لاتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن السعودية، في ضوء الظروف الراهنة، استناداً إلى اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين البلدين و«حِلف مكة»، مُشدِّدةً على أن التزام باكستان أمن المملكة «لا يقبل المساومة».

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الجنرال أحمد شريف شودري، لـ«الشرق الأوسط»، إن مرحلة التنفيذ العملي لالتزامات «حِلف مكة»، تشمل اتخاذ تدابير تتيح الانتشار السريع للقوات والقدرات العسكرية المتفق عليها داخل السعودية.

وكشف شودري عن وجود قوات باكستانية في السعودية، تعمل بقدرات متنوعة، وتتمثّل مهامها الرئيسية في تقديم الدعم الدفاعي والتمارين والمناورات.

وأوضح المتحدث أن اجتماع ممثلي «حِلف مكة» وإيران، في طهران 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، جاء بهدف وضع إطار لخفض التصعيد وتعزيز التعاون الإقليمي، مؤكداً التزام باكستان التسوية السلمية للنزاعات. وأضاف شودري أن السعودية وباكستان تسعيان إلى مواصلة التعاون الدفاعي لحماية سيادة كل منهما.

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العالم العربي الخليج

الدفاعات السعودية تُدمّر 3 صواريخ «كروز» ومسيّرتين

القوات الحكومية توسع عملياتها ضد الحوثيين في محافظتي شبوة والبيضاء (أ.ف.ب)
القوات الحكومية توسع عملياتها ضد الحوثيين في محافظتي شبوة والبيضاء (أ.ف.ب)
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الدفاعات السعودية تُدمّر 3 صواريخ «كروز» ومسيّرتين

القوات الحكومية توسع عملياتها ضد الحوثيين في محافظتي شبوة والبيضاء (أ.ف.ب)
القوات الحكومية توسع عملياتها ضد الحوثيين في محافظتي شبوة والبيضاء (أ.ف.ب)

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية ودمّرت 3 صواريخ طوَّافة من طراز «كروز» أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض، وطائرتين مسيّرتين في منطقتي مكة المكرمة والجنوبية، أمس (الأربعاء).

ووسَّعت القوات الحكومية اليمنية عملياتها العسكرية ضد الجماعة الحوثية ضمن عملية «فجر اليمن»، وذلك في جبهات مأرب والجوف وتعز ولحج والضالع وحجة.

وأعلن الجيش اليمني تنفيذ 874 استهدافاً خلال 24 ساعة، قال إنها أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 190 حوثياً وتدمير أو إعطاب 130 آلية ووسيلة قتالية. وفي غرب لحج، تصدَّت قوات العمالقة ودرع الوطن لهجمات حوثية، وسط نزوح عائلات من مناطق التماس باتجاه عدن ومناطق أكثر أمناً.

وأحبطت القوات الحكومية محاولة تفجير عبوتين ناسفتين مموّهتين على هيئة أحجار رملية، زُرعتا على جانبي الطريق الدولي الرابط بين مأرب ومنطقة العبر، والمؤدي إلى المنفذ الحدودي مع السعودية.

وقالت مصادر عسكرية إن الفرق الهندسية فككت العبوتين بين منطقتي الرويك والضويبي، وأمّنت الطريق من دون وقوع إصابات.

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