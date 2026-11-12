التحالف يدمِّر مسيّرتين باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية

أكدت باكستان استعدادها لاتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن السعودية، في ضوء الظروف الراهنة، استناداً إلى اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين البلدين و«حِلف مكة»، مُشدِّدةً على أن التزام باكستان أمن المملكة «لا يقبل المساومة».

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الجنرال أحمد شريف شودري، لـ«الشرق الأوسط»، إن مرحلة التنفيذ العملي لالتزامات «حِلف مكة»، تشمل اتخاذ تدابير تتيح الانتشار السريع للقوات والقدرات العسكرية المتفق عليها داخل السعودية.

وكشف شودري عن وجود قوات باكستانية في السعودية، تعمل بقدرات متنوعة، وتتمثّل مهامها الرئيسية في تقديم الدعم الدفاعي والتمارين والمناورات.

وأوضح المتحدث أن اجتماع ممثلي «حِلف مكة» وإيران، في طهران 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، جاء بهدف وضع إطار لخفض التصعيد وتعزيز التعاون الإقليمي، مؤكداً التزام باكستان التسوية السلمية للنزاعات. وأضاف شودري أن السعودية وباكستان تسعيان إلى مواصلة التعاون الدفاعي لحماية سيادة كل منهما.