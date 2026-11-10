قيادة عسكرية خليجية متقدمة في الكويت

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، أمس (الثلاثاء)، آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة، بما يُعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجاء ذلك في وقت أقر وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي تدشين قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحّدة في الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها، وذلك ضمن قرارات اتُّخذت في اجتماع الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة.

وفي الرياض، بحث ولي العهد السعودي والعاهل البحريني العلاقات التاريخية بين البلدين ومجالات التعاون والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. وثمَّن الملك حمد بن عيسى جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد في توطيد علاقات البلدين، والوقفات التاريخية الأخوية المُشرِّفة تجاه البحرين وشعبها في جميع المحطات.

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي حرص المملكة على تعزيز الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمعها مع البحرين في جميع المجالات.

ميدانياً، أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أمس، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمّرت صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية نحو منطقتي الرياض والجنوبية، وآخر طوَّاف «كروز» باتجاه العاصمة، وطائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية.