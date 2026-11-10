عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:7 دقيقه
العالم العربي الخليج

قيادة عسكرية خليجية متقدمة في الكويت

ولي العهد السعودي وملك البحرين بحثا جهود تعزيز أمن المنطقة

ولي العهد السعودي مستقبلاً ملك البحرين في الرياض أمس (واس)
ولي العهد السعودي مستقبلاً ملك البحرين في الرياض أمس (واس)
TT
TT

قيادة عسكرية خليجية متقدمة في الكويت

ولي العهد السعودي مستقبلاً ملك البحرين في الرياض أمس (واس)
ولي العهد السعودي مستقبلاً ملك البحرين في الرياض أمس (واس)

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، أمس (الثلاثاء)، آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة، بما يُعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجاء ذلك في وقت أقر وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي تدشين قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحّدة في الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها، وذلك ضمن قرارات اتُّخذت في اجتماع الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة.

وفي الرياض، بحث ولي العهد السعودي والعاهل البحريني العلاقات التاريخية بين البلدين ومجالات التعاون والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. وثمَّن الملك حمد بن عيسى جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد في توطيد علاقات البلدين، والوقفات التاريخية الأخوية المُشرِّفة تجاه البحرين وشعبها في جميع المحطات.

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي حرص المملكة على تعزيز الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمعها مع البحرين في جميع المجالات.

ميدانياً، أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أمس، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمّرت صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية نحو منطقتي الرياض والجنوبية، وآخر طوَّاف «كروز» باتجاه العاصمة، وطائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضاً

اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربية في المنامة (وزارة الدفاع السعودية)

قيادة عسكرية خليجية موحّدة في الكويت... وتخصيص قوة مناسبة لها

اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربية في المنامة (وزارة الدفاع السعودية)

ماذا يعني إقرار قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت؟

مواضيع
أولى الخليج العربي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

واشنطن تراهن على الحصار لكسر «شروط طهران»

شؤون إقليمية الرئيس دونالد ترمب في قاعة «جيمس برادي» للإيجاز الصحافي بالبيت الأبيض يوم الاثنين (أ.ب)

واشنطن تراهن على الحصار لكسر «شروط طهران»

أفاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في ختام الاجتماعات الوزارية لدول «مجموعة السبع» في باريس أمس، بأن الحملة الاقتصادية على إيران «مدمّرة»، ولا تستدعي

ميشال أبونجم (باريس) «الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يصل لعقد اجتماع لكتلة حزبه «يشار» على هامش افتتاح أعمال الكنيست في القدس (رويترز)
شؤون إقليمية

آيزنكوت يبدأ ملاحقة إرث نتنياهو

واكب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف تشكيل الحكومة غادي آيزنكوت افتتاح أعمال البرلمان (الكنيست)، أمس (الثلاثاء)، بملاحقة إرث غريمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته

كفاح زبون (رام الله)
الولايات المتحدة​ الرئيسان بايدن وترمب وزوجتاهما جيل وميلانيا أمام البيت الأبيض 20 يناير 2025 (أ.ب)
الولايات المتحدة​

بايدن: ترمب ألحق أضراراً جسيمة بالولايات المتحدة والعالم

اتهم الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، خلفه دونالد ترمب، بإلحاق أضرار جسيمة بالولايات المتحدة والعالم من خلال إدارة مصممة على «هدم المؤسسات وإشعال الكراهية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
المشرق العربي

صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد «يونيفيل» في لبنان

تتركز الجهود الفرنسية - الأميركية المتعلقة بلبنان على إيجاد «صيغة» تضمن تجنب الفراغ الأمني في الجنوب بعد انسحاب قوات «يونيفيل»، إضافةً إلى إيجاد «آلية تحقق»

ميشال أبونجم (باريس) نذير رضا (بيروت)
أوروبا جانب من الاجتماعات أمس بحضور ويتكوف وكوشنر وأعضاء من الوفد الروسي بقيادة فلاديمير ميدينسكي (رويترز)
أوروبا

انطلاقة «بنّاءة» لمحادثات السلام الأوكراني

أفاد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أمس (الثلاثاء)، بأن اليوم الأول من المباحثات التي انطلقت بين روسيا وأوكرانيا، برعاية أميركية في أبوظبي، كان بنّاءً.

إيلي يوسف (واشنطن) رائد جبر (موسكو)
العالم العربي الخليج

قيادة عسكرية خليجية متقدمة في الكويت

ولي العهد السعودي مستقبلاً ملك البحرين في الرياض أمس (واس)
ولي العهد السعودي مستقبلاً ملك البحرين في الرياض أمس (واس)
TT
TT

قيادة عسكرية خليجية متقدمة في الكويت

ولي العهد السعودي مستقبلاً ملك البحرين في الرياض أمس (واس)
ولي العهد السعودي مستقبلاً ملك البحرين في الرياض أمس (واس)

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، أمس (الثلاثاء)، آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة، بما يُعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجاء ذلك في وقت أقر وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي تدشين قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحّدة في الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها، وذلك ضمن قرارات اتُّخذت في اجتماع الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة.

وفي الرياض، بحث ولي العهد السعودي والعاهل البحريني العلاقات التاريخية بين البلدين ومجالات التعاون والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. وثمَّن الملك حمد بن عيسى جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد في توطيد علاقات البلدين، والوقفات التاريخية الأخوية المُشرِّفة تجاه البحرين وشعبها في جميع المحطات.

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي حرص المملكة على تعزيز الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمعها مع البحرين في جميع المجالات.

ميدانياً، أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أمس، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمّرت صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية نحو منطقتي الرياض والجنوبية، وآخر طوَّاف «كروز» باتجاه العاصمة، وطائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضاً

اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربية في المنامة (وزارة الدفاع السعودية)

قيادة عسكرية خليجية موحّدة في الكويت... وتخصيص قوة مناسبة لها

اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربية في المنامة (وزارة الدفاع السعودية)

ماذا يعني إقرار قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت؟

مواضيع
أولى الخليج العربي السعودية
العالم العربي الخليج

وزاري سعودي - قطري - أوروبي يبحث أوضاع الشرق الأوسط

المشاركون في الاجتماع الوزاري بين السعودية وقطر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا (واس)
المشاركون في الاجتماع الوزاري بين السعودية وقطر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا (واس)
TT
TT

وزاري سعودي - قطري - أوروبي يبحث أوضاع الشرق الأوسط

المشاركون في الاجتماع الوزاري بين السعودية وقطر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا (واس)
المشاركون في الاجتماع الوزاري بين السعودية وقطر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا (واس)

بحث اجتماع وزاري بين السعودية وقطر ومجموعة الدول الأوروبية الأربع (فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا)، مستجدات أوضاع الشرق الأوسط، وذلك على هامش اجتماعات «مجموعة السبع» (G7).

وتطرق الوزراء، خلال اجتماعهم في باريس، الثلاثاء، إلى الاعتداءات المستمرة للميليشيا الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والسعودية، وانعكاساتها على أمن المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع (واس)

وناقش الاجتماع الجهود الدبلوماسية المبذولة لدعم الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في خفض التصعيد واحتواء الأزمات الإقليمية الراهنة.

وأكد المجتمعون أهمية تعزيز التنسيق الدولي لتأمين الممرات البحرية الإقليمية، بما يضمن انسيابية حركة التجارة واستمرارية سلاسل الإمداد العالمية.

اقرأ أيضاً

وزراء خارجية بريطانيا والسعودية وقطر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا خلال التقاط صورة جماعية على هامش اجتماع «مجموعة السبع» في باريس الثلاثاء (أ.ب)

إيران تتصدر اجتماعات «السبع»… وروبيو يستبعد اختراقاً وشيكاً

مواضيع
أخبار السعودية مجموعة السبع أخبار قطر حرب إيران أخبار اليمن السعودية قطر فرنسا ألمانيا إيطاليا بريطانيا
العالم العربي الخليج

وزيرا خارجية السعودية وأوكرانيا يناقشان جهود تحقيق السلام

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يلتقي نظيره الأوكراني أندري سيبها في باريس الثلاثاء (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يلتقي نظيره الأوكراني أندري سيبها في باريس الثلاثاء (واس)
TT
TT

وزيرا خارجية السعودية وأوكرانيا يناقشان جهود تحقيق السلام

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يلتقي نظيره الأوكراني أندري سيبها في باريس الثلاثاء (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يلتقي نظيره الأوكراني أندري سيبها في باريس الثلاثاء (واس)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره الأوكراني أندري سيبها، الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق السلام.

وجاء لقاء الأمير فيصل بن فرحان والوزير سيبها، الثلاثاء، على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7)، الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حيال أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

توقيع مذكرة لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الإقامة القصيرة (واس)

ووقّع الوزيران مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، وجوازات الخدمة.

حضر اللقاء السفير السعودي لدى فرنسا الدكتور فيصل المجفل، ومسؤولون من الجانبين.

مواضيع
أخبار السعودية حرب روسيا وأوكرانيا مجموعة السبع السعودية أوكرانيا