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السعودية تعزي مصر وأسر المتوفين في حادث قطار العياط

مشهد من حادث القطار في العياط (وسائل إعلام مصرية)
مشهد من حادث القطار في العياط (وسائل إعلام مصرية)
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السعودية تعزي مصر وأسر المتوفين في حادث قطار العياط

مشهد من حادث القطار في العياط (وسائل إعلام مصرية)
مشهد من حادث القطار في العياط (وسائل إعلام مصرية)

أعربت السعودية عن بالغ تعازيها وصادق مواساتها لمصر وأسر المتوفين، إثر حادث قطار العياط الذي وقع على طريق «القاهرة - أسوان» الزراعي في محافظة الجيزة، ونتجت عنه وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وعبَّرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الأحد، عن تضامن المملكة مع حكومة مصر وشعبها في هذا الحادث المأساوي، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.

وتعرَّض عدد من عربات قطار العياط، الأحد، لحادث انقلاب على طريق «القاهرة - أسوان» الزراعي أمام مفارق جرزا بمحافظة الجيزة، نتجت عنه - بحسب وزارة الصحة المصرية - وفاة 7 أشخاص وإصابة 112 آخرين، وخروج 45 مصاباً من المستشفيات بعد تحسُّن حالاتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إن قطارا كان متجها من الجيزة إلى الفيوم اصطدم بمؤخر قطار آخر كان يسير جنوبا من القاهرة إلى أسوان.

الدكتور خالد عبد الغفار خلال متابعته حالات المصابين في المستشفيات (وزارة الصحة والسكان المصرية)

وأوضحت «الصحة المصرية» أن 7 مصابين آخرين مرشحون للخروج، بينما يستكمل باقي المصابين تلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية، مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة لجميع المصابين، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم، متقدمةً بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، من كثب التداعيات الصحية للحادث، ووجَّه برفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية بمحافظتَي الجيزة وبني سويف، وتقديم أشكال الدعم الطبي والإسعافي اللازمة كافة للمصابين.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية أن الإصابات تنوَّعت بين كدمات وسحجات متفرقة، وهي الأكثر شيوعاً بين المصابين، وكسور بالأطراف والحوض والفقرات، وجروح قطعية بالرأس والوجه، وكدمات بالصدر والضلوع، حيث خضع جميع المصابين للفحوصات اللازمة فور وصولهم، وتلقوا الرعاية الطبية المطلوبة وفق حالة كل منهم.

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العالم العربي الخليج

السعودية تعزي مصر وأسر المتوفين في حادث قطار العياط

مشهد من حادث القطار في العياط (وسائل إعلام مصرية)
مشهد من حادث القطار في العياط (وسائل إعلام مصرية)
TT
TT

السعودية تعزي مصر وأسر المتوفين في حادث قطار العياط

مشهد من حادث القطار في العياط (وسائل إعلام مصرية)
مشهد من حادث القطار في العياط (وسائل إعلام مصرية)

أعربت السعودية عن بالغ تعازيها وصادق مواساتها لمصر وأسر المتوفين، إثر حادث قطار العياط الذي وقع على طريق «القاهرة - أسوان» الزراعي في محافظة الجيزة، ونتجت عنه وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وعبَّرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الأحد، عن تضامن المملكة مع حكومة مصر وشعبها في هذا الحادث المأساوي، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.

وتعرَّض عدد من عربات قطار العياط، الأحد، لحادث انقلاب على طريق «القاهرة - أسوان» الزراعي أمام مفارق جرزا بمحافظة الجيزة، نتجت عنه - بحسب وزارة الصحة المصرية - وفاة 7 أشخاص وإصابة 112 آخرين، وخروج 45 مصاباً من المستشفيات بعد تحسُّن حالاتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إن قطارا كان متجها من الجيزة إلى الفيوم اصطدم بمؤخر قطار آخر كان يسير جنوبا من القاهرة إلى أسوان.

الدكتور خالد عبد الغفار خلال متابعته حالات المصابين في المستشفيات (وزارة الصحة والسكان المصرية)

وأوضحت «الصحة المصرية» أن 7 مصابين آخرين مرشحون للخروج، بينما يستكمل باقي المصابين تلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية، مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة لجميع المصابين، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم، متقدمةً بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، من كثب التداعيات الصحية للحادث، ووجَّه برفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية بمحافظتَي الجيزة وبني سويف، وتقديم أشكال الدعم الطبي والإسعافي اللازمة كافة للمصابين.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية أن الإصابات تنوَّعت بين كدمات وسحجات متفرقة، وهي الأكثر شيوعاً بين المصابين، وكسور بالأطراف والحوض والفقرات، وجروح قطعية بالرأس والوجه، وكدمات بالصدر والضلوع، حيث خضع جميع المصابين للفحوصات اللازمة فور وصولهم، وتلقوا الرعاية الطبية المطلوبة وفق حالة كل منهم.

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العالم العربي الخليج

الإمارات تعلن إنقاذ 22 شخصاً بعد اندلاع حريق على متن سفينة شحن في بحر عمان

أرشيفية لسفينة شحن ترفع العلم الصيني بخليج عمان (أ.ف.ب)
أرشيفية لسفينة شحن ترفع العلم الصيني بخليج عمان (أ.ف.ب)
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الإمارات تعلن إنقاذ 22 شخصاً بعد اندلاع حريق على متن سفينة شحن في بحر عمان

أرشيفية لسفينة شحن ترفع العلم الصيني بخليج عمان (أ.ف.ب)
أرشيفية لسفينة شحن ترفع العلم الصيني بخليج عمان (أ.ف.ب)

قال الحرس الوطني الإماراتي، اليوم (الأحد)، إنه أنقذ 22 شخصا، جميعهم يحملون جنسيات عربية، بعد اندلاع حريق على متن سفينة شحن في بحر عمان.

وأضاف في بيان نشره عبر حسابه في منصة «إكس»، إن «عملية الإنقاذ جاءت عقب تلقي مجموعة حرس السواحل بلاغا من طاقم السفينة يفيد باندلاع حريق على متنها، حيث باشرت الفرق المختصة على الفور إجراءات الاستجابة والتعامل مع البلاغ، وتمكنت من تحديد موقع الناقلة والوصول إليها وإنقاذ أفراد طاقمها البالغ عددهم 22 شخصا، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، ومن ثم تسليمهم إلى الجهات المعنية، وهم جميعا بحالة صحية مستقرة».

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التحالف يدمّر 3 صواريخ باليستية ومسيرة حوثية باتجاه السعودية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
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التحالف يدمّر 3 صواريخ باليستية ومسيرة حوثية باتجاه السعودية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، صباح اليوم (الأحد)، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الشرقية، وذلك قبل أن يعلن اعتراض الدفاع الجوي وتدميره لصاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض.

ولاحقاً، أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخين «كروز» ومسيرة بمنطقتي الرياض والجنوبية.

 

 

من جانبها أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن مبنى تابعاً لشركة أرامكو السعودية في الرياض تعرض لمحاولة استهداف بطائرة مسيرة مما أدى إلى سقوط شظايا في الموقع ووقوع أضرار محدودة دون تسجيل أي إصابات أو وفيات، فيما باشرت الجهات المختصة التعامل مع الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأعلن «الدفاع المدني» السعودي، فجر الأحد، زوال الخطر عن الدمام والظهران وبقيق والهفوف والرياض ونجران، بعد إطلاق الإنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ.

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