السعودية تعزي مصر وأسر المتوفين في حادث قطار العياط

أعربت السعودية عن بالغ تعازيها وصادق مواساتها لمصر وأسر المتوفين، إثر حادث قطار العياط الذي وقع على طريق «القاهرة - أسوان» الزراعي في محافظة الجيزة، ونتجت عنه وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وعبَّرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الأحد، عن تضامن المملكة مع حكومة مصر وشعبها في هذا الحادث المأساوي، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.

وتعرَّض عدد من عربات قطار العياط، الأحد، لحادث انقلاب على طريق «القاهرة - أسوان» الزراعي أمام مفارق جرزا بمحافظة الجيزة، نتجت عنه - بحسب وزارة الصحة المصرية - وفاة 7 أشخاص وإصابة 112 آخرين، وخروج 45 مصاباً من المستشفيات بعد تحسُّن حالاتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إن قطارا كان متجها من الجيزة إلى الفيوم اصطدم بمؤخر قطار آخر كان يسير جنوبا من القاهرة إلى أسوان.

الدكتور خالد عبد الغفار خلال متابعته حالات المصابين في المستشفيات (وزارة الصحة والسكان المصرية)

وأوضحت «الصحة المصرية» أن 7 مصابين آخرين مرشحون للخروج، بينما يستكمل باقي المصابين تلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية، مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة لجميع المصابين، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم، متقدمةً بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، من كثب التداعيات الصحية للحادث، ووجَّه برفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية بمحافظتَي الجيزة وبني سويف، وتقديم أشكال الدعم الطبي والإسعافي اللازمة كافة للمصابين.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية أن الإصابات تنوَّعت بين كدمات وسحجات متفرقة، وهي الأكثر شيوعاً بين المصابين، وكسور بالأطراف والحوض والفقرات، وجروح قطعية بالرأس والوجه، وكدمات بالصدر والضلوع، حيث خضع جميع المصابين للفحوصات اللازمة فور وصولهم، وتلقوا الرعاية الطبية المطلوبة وفق حالة كل منهم.