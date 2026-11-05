«التحالف» يُدمّر باليستياً ومسيّرة باتجاه المدينة المنورة والشرقية

أعلن «تحالف دعم الشرعية» في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيَّرة أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية.

وأوضح المتحدث باسم «التحالف»، اللواء الركن تركي المالكي، يوم الخميس، أن الدفاعات السعودية دمَّرت الصاروخ الذي أُطلق نحو المدينة المنورة، والمسيَّرة في المنطقة الشرقية.

وكان الدفاع المدني السعودي قد فعَّل نظام الإنذار المبكّر بمحافظتَي ينبع وشرورة لتحذير السكان من خطر، قبل أن يعلن زواله بعد دقائق.

بدوره، أعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن إدانته واستنكاره الشديدَين لمحاولة الحوثيين استهداف منطقة المدينة المنورة، مؤكداً أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً سافراً لسيادة السعودية، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة وسلامة المدنيين.

وأشار البديوي إلى أن استمرار انتهاك حرمة الأماكن المقدسة، ومحاولة استهداف منطقة المدينة المنورة، يمثلان تجاوزاً خطيراً يستفز مشاعر المسلمين كافة، ويستدعي موقفاً حازماً يردع هذه الاعتداءات ويضع حداً لتكرارها، احتراماً لمكانة المقدسات الإسلامية، وحفاظاً على أمنها وطمأنينة زوارها.

وأكد الأمين العام تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها، مشدداً على أن أمن المملكة ودول الخليج جزء لا يتجزأ.