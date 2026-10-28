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العالم العربي الخليج

الدفاعات السعودية تعترض صاروخاً باليستياً باتجاه الطائف

التحالف دمَّر صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه الطائف (وزارة الدفاع)
التحالف دمَّر صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه الطائف (وزارة الدفاع)
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الدفاعات السعودية تعترض صاروخاً باليستياً باتجاه الطائف

التحالف دمَّر صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه الطائف (وزارة الدفاع)
التحالف دمَّر صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه الطائف (وزارة الدفاع)

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخاً باليستياً أُطلق باتجاه الطائف، في حين أطلقت المنصة الوطنية للإنذار المبكر تنبيهات في جدة والطائف وينبع، قبل أن تعلن زوال الخطر.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، بأن الدفاع الجوي اعترض ودمّر صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الطائف، وفق ما أُعلن صباح الأربعاء.

وكان الدفاع المدني السعودي، أطلق إنذاراً من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بمحافظتي جدة وينبع للتحذير من خطر، داعياً السكان إلى اتباع التعليمات الرسمية الصادرة عبر القنوات المعتمدة.

ولاحقاً، أعلن الدفاع المدني زوال الخطر عن جدة وينبع، مؤكداً أهمية مواصلة الالتزام بتعليماته، وتجنب التجمهر والتصوير في مواقع الأحداث، والاتصال بالرقم (911) في حالات الطوارئ.

وتشمل إرشادات السلامة عند تلقي رسائل الإنذار المبكر التزام الهدوء واتباع التعليمات الرسمية، والتوجه فوراً إلى أقرب مكان آمن داخل مبنى أو إلى مكان داخلي بعيد عن النوافذ، والبقاء فيه حتى زوال الخطر. كما تنص الإرشادات على عدم مغادرة المنزل أو المبنى قبل إعلان زوال الخطر، والابتعاد عن المناطق المكشوفة والنوافذ والزجاج والأسطح، وتجنب التجمعات والتصوير في مواقع الخطر.

وتدعو الإرشادات السائقين الذين يتلقون رسائل التحذير أثناء القيادة إلى التوقف في مكان آمن على جانب الطريق، بعيداً عن الجسور والمرتفعات، مع الإبلاغ عن أي خطر عبر قنوات الطوارئ الرسمية.

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فتح الرحمن يوسف (الرياض)
العالم العربي الخليج

الدفاعات السعودية تعترض صاروخاً باليستياً باتجاه الطائف

التحالف دمَّر صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه الطائف (وزارة الدفاع)
التحالف دمَّر صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه الطائف (وزارة الدفاع)
TT
TT

الدفاعات السعودية تعترض صاروخاً باليستياً باتجاه الطائف

التحالف دمَّر صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه الطائف (وزارة الدفاع)
التحالف دمَّر صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه الطائف (وزارة الدفاع)

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخاً باليستياً أُطلق باتجاه الطائف، في حين أطلقت المنصة الوطنية للإنذار المبكر تنبيهات في جدة والطائف وينبع، قبل أن تعلن زوال الخطر.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، بأن الدفاع الجوي اعترض ودمّر صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الطائف، وفق ما أُعلن صباح الأربعاء.

وكان الدفاع المدني السعودي، أطلق إنذاراً من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بمحافظتي جدة وينبع للتحذير من خطر، داعياً السكان إلى اتباع التعليمات الرسمية الصادرة عبر القنوات المعتمدة.

ولاحقاً، أعلن الدفاع المدني زوال الخطر عن جدة وينبع، مؤكداً أهمية مواصلة الالتزام بتعليماته، وتجنب التجمهر والتصوير في مواقع الأحداث، والاتصال بالرقم (911) في حالات الطوارئ.

وتشمل إرشادات السلامة عند تلقي رسائل الإنذار المبكر التزام الهدوء واتباع التعليمات الرسمية، والتوجه فوراً إلى أقرب مكان آمن داخل مبنى أو إلى مكان داخلي بعيد عن النوافذ، والبقاء فيه حتى زوال الخطر. كما تنص الإرشادات على عدم مغادرة المنزل أو المبنى قبل إعلان زوال الخطر، والابتعاد عن المناطق المكشوفة والنوافذ والزجاج والأسطح، وتجنب التجمعات والتصوير في مواقع الخطر.

وتدعو الإرشادات السائقين الذين يتلقون رسائل التحذير أثناء القيادة إلى التوقف في مكان آمن على جانب الطريق، بعيداً عن الجسور والمرتفعات، مع الإبلاغ عن أي خطر عبر قنوات الطوارئ الرسمية.

مواضيع
أخبار السعودية الحوثيين حرب اليمن السعودية
العالم العربي الخليج

«التحالف» يدمر 5 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

تضرر مركبة إثر سقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد اعتراضهما في الرياض (واس)
تضرر مركبة إثر سقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد اعتراضهما في الرياض (واس)
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«التحالف» يدمر 5 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

تضرر مركبة إثر سقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد اعتراضهما في الرياض (واس)
تضرر مركبة إثر سقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد اعتراضهما في الرياض (واس)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، اعتراض وتدمير 5 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه منطقتي الرياض والشرقية، و4 طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية.

وباشر الدفاع المدني السعودي في مدينة الرياض حادثة سقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد اعتراضهما وتدميرهما، مشيراً إلى أن الحادثة نتجت عنها أضرار مادية في مبنى ومشروع تحت الإنشاء ومركبة.

وفي اليمن، اتّسعت رقعة المواجهات العسكرية مع تجدد المعارك في جبهة باب المندب للضغط على بقايا الجيوب الحوثية، بالتزامن مع استمرار القتال على محاور مدينة تعز، وسط ضربات جوية مكثفة استهدفت مواقع الميليشيا وتعزيزاتها وخطوط إمدادها، في الوقت الذي أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1276 عملية استهداف خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن عملية «فجر اليمن».

وفي تحرك سياسي موازٍ، بحث رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، تطورات التصعيد العسكري وتداعياته الإنسانية، بما في ذلك استمرار حصار تعز واستهداف المنشآت المدنية، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل إنهاء الحصار الحوثي وفتح الطرق أمام حركة المواطنين والإمدادات الإنسانية.

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الحوثيين أولى السعودية
العالم العربي الخليج

رئيس الإمارات يكرّم طاقم «فلاي دبي» بوسام زايد الثاني

الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد خلال استقبالهما أفراد طاقم «فلاي دبي» (وام)
الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد خلال استقبالهما أفراد طاقم «فلاي دبي» (وام)
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رئيس الإمارات يكرّم طاقم «فلاي دبي» بوسام زايد الثاني

الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد خلال استقبالهما أفراد طاقم «فلاي دبي» (وام)
الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد خلال استقبالهما أفراد طاقم «فلاي دبي» (وام)

منح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، طاقم طائرة تابعة لشركة «فلاي دبي» وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، تقديراً لشجاعتهم ودورهم في الحفاظ على سلامة الركاب خلال الواقعة التي تعرضت لها إحدى رحلات الشركة في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وجاء التكريم خلال استقبال رئيس الإمارات، الثلاثاء، طاقم الطائرة، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث أشادا بشجاعة أفراد الطاقم ومستوى المسؤولية الذي أظهروه في التعامل مع الواقعة، وحرصهم على حماية المسافرين وضمان سلامتهم.

وأكد الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد أن الحفاظ على أمن الإنسان وسلامته يمثل الأولوية القصوى والقيمة الأسمى لدولة الإمارات، مثمنين ما أبداه أفراد الطاقم من شجاعة ومسؤولية في أداء واجباتهم.

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد يكرم طاقم «فلاي دبي» بالأوسمة (وام)

وفي مراسم التكريم، قلّد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أفراد الطاقم الأوسمة، مشيداً بدورهم في الحفاظ على أمن المسافرين وسلامتهم، ومستوى المسؤولية الذي تحلوا به خلال الواقعة.

من جانبهم، أعرب أفراد طاقم «فلاي دبي» عن شكرهم وتقديرهم لرئيس دولة الإمارات على هذا التكريم، مؤكدين اعتزازهم بالحصول على وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، الذي يعكس تقدير الدولة لدورهم في حماية أرواح الركاب وسلامتهم.

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