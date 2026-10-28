الدفاعات السعودية تعترض صاروخاً باليستياً باتجاه الطائف

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخاً باليستياً أُطلق باتجاه الطائف، في حين أطلقت المنصة الوطنية للإنذار المبكر تنبيهات في جدة والطائف وينبع، قبل أن تعلن زوال الخطر.

التحالف:الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الطائف. pic.twitter.com/o5zEoedIhM — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 27, 2026

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، بأن الدفاع الجوي اعترض ودمّر صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الطائف، وفق ما أُعلن صباح الأربعاء.

وكان الدفاع المدني السعودي، أطلق إنذاراً من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بمحافظتي جدة وينبع للتحذير من خطر، داعياً السكان إلى اتباع التعليمات الرسمية الصادرة عبر القنوات المعتمدة.

تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظة جدة للتحذير من خطر، اتبع الآتي:A warning has been issued by the National Early Warning Platform in the Jeddah Governorate to alert of a potential danger. Please follow the instructions below: pic.twitter.com/nRJWj6Clol — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) October 27, 2026

ولاحقاً، أعلن الدفاع المدني زوال الخطر عن جدة وينبع، مؤكداً أهمية مواصلة الالتزام بتعليماته، وتجنب التجمهر والتصوير في مواقع الأحداث، والاتصال بالرقم (911) في حالات الطوارئ.

وتشمل إرشادات السلامة عند تلقي رسائل الإنذار المبكر التزام الهدوء واتباع التعليمات الرسمية، والتوجه فوراً إلى أقرب مكان آمن داخل مبنى أو إلى مكان داخلي بعيد عن النوافذ، والبقاء فيه حتى زوال الخطر. كما تنص الإرشادات على عدم مغادرة المنزل أو المبنى قبل إعلان زوال الخطر، والابتعاد عن المناطق المكشوفة والنوافذ والزجاج والأسطح، وتجنب التجمعات والتصوير في مواقع الخطر.

وتدعو الإرشادات السائقين الذين يتلقون رسائل التحذير أثناء القيادة إلى التوقف في مكان آمن على جانب الطريق، بعيداً عن الجسور والمرتفعات، مع الإبلاغ عن أي خطر عبر قنوات الطوارئ الرسمية.