التحالف يحبط تهريب أسلحة للحوثيين عبر البحر

أحبط تحالف دعم الشرعية في اليمن عمليات تهريب أسلحة للميليشيات الحوثية عبر البحر إلى محافظة الحديدة.

ونشر اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم «التحالف»، فيديو لاستهداف عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين، عبر حسابه على منصة «إكس»، الجمعة، وقال: «نَضْرِبُهُم على الأرض... نُغْرِقُهُمْ فِي البحر».

نَـضْـرِبُـهُـم عـلـى الأرض ..نُـغْـرِقُـهُـمْ فِـي الـبـحـر pic.twitter.com/0jNeR1ybxN — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 16, 2026

وأعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه محافظة ينبع (غرب السعودية)، وآخرَين مُجنَّحَين (كروز) فوق البحر الأحمر، و3 طائرات مسيّرة بالمنطقة الجنوبية ومنطقة الرياض، الجمعة.

وأدان مجلس الأمن الدولي بأشدّ العبارات الهجمات الحوثية المتواصلة والمتصاعدة التي تستهدف السعودية، بما فيها التي طالت الطيران المدني والبنية التحتية للطاقة، وأسفرت عن مقتل مدنيين، وإصابة آخرين.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن، في بيان، الخميس، عن تضامنهم مع السعودية في مواجهة الهجمات التي تطول المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، مؤكدين حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي.

وطالَب البيان الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري وهجماتهم التي تطول المدنيين والأعيان المدنية، مجدداً دعم مجلس الأمن للحكومة اليمنية والتزام أعضائه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.