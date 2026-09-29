وزير الدفاع السعودي يستقبل نائب رئيس الإمارات في الرياض ويبحثان تعزيز العلاقات

استقبل الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الذي وصل إلى الرياض في زيارة أخوية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية التي تجمع السعودية والإمارات، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على الشعبين الشقيقين.

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، يستقبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات (وام)

كان الشيخ منصور بن زايد قد وصل إلى الرياض، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز.

ويرافق نائب رئيس الإمارات خلال الزيارة وفد يضم علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وعلي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.