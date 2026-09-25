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العالم العربي الخليج

وزراء خارجية دول «اتفاقية مكة» يبحثون ترتيبات اجتماع عاجل لرؤساء الأركان

بهدف مناقشة سبل مساندة السعودية

الأمير فيصل بن فرحان متوسطاً هاكان فيدان ومحمد إسحاق دار خلال اجتماعهم في نيويورك الخميس (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان متوسطاً هاكان فيدان ومحمد إسحاق دار خلال اجتماعهم في نيويورك الخميس (الخارجية السعودية)
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وزراء خارجية دول «اتفاقية مكة» يبحثون ترتيبات اجتماع عاجل لرؤساء الأركان

الأمير فيصل بن فرحان متوسطاً هاكان فيدان ومحمد إسحاق دار خلال اجتماعهم في نيويورك الخميس (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان متوسطاً هاكان فيدان ومحمد إسحاق دار خلال اجتماعهم في نيويورك الخميس (الخارجية السعودية)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس، الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث.

ويتناول اجتماع رؤساء الأركان، في الرياض، الجمعة، سبل مساندة السعودية وفق «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» التي تضم السعودية وتركيا وباكستان، وما نصَّت عليه من أن الاعتداء ضد أيّ طرف منها يُعدُّ هجوماً على جميعها.

واستعرض الوزراء التقدم المحرز بشأن إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل المنبثقة من «اتفاقية مكة»، والاستعدادات لبدء أعمالها. كما ناقشوا الوضع الراهن في المنطقة.

وأكد المجتمعون إدانتهم بأشد العبارات الاعتداءات الآثمة التي استهدفت مكة المكرمة، والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة، مُشيدين بيقظة القوات المسلحة السعودية، وقدرتها على الدفاع عن أمن البلاد.

كما شدَّدوا على حق السعودية في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للدفاع عن أمنها وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

ونوّه الوزراء إلى أهمية ترسيخ مبادئ القانون الدولي، وحسن الجوار، والاحترام المتبادل لسيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها، وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية.

وجدّدت الدول الثلاث عزمها على مواصلة العمل لتحقيق السلام والاستقرار المستدامَين في المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التوصل لحلول سلمية للأزمات القائمة.

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وزير الخارجية السعودي ورئيس الوزراء اللبناني يستعرضان العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي ورئيس الوزراء اللبناني يستعرضان العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة

التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، وذلك في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.
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فيصل بن فرحان ومسعد بولس يبحثان آخر المستجدات الإقليمية

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فيصل بن فرحان ومسعد بولس يبحثان آخر المستجدات الإقليمية

فيصل بن فرحان ومسعد بولس يبحثان آخر المستجدات الإقليمية

التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، بمدينة نيويورك، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.
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الشيخ محمد بن راشد مستقبلاً الأمراء سعود بن نايف وتركي بن محمد بن فهد وسعود بن طلال بن بدر (واس)
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أمير الشرقية ينقل تعازي القيادة السعودية في وفاة أحمد بن راشد

الشيخ محمد بن راشد مستقبلاً الأمراء سعود بن نايف وتركي بن محمد بن فهد وسعود بن طلال بن بدر (واس)
الشيخ محمد بن راشد مستقبلاً الأمراء سعود بن نايف وتركي بن محمد بن فهد وسعود بن طلال بن بدر (واس)

نقل الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ونائبه الشيخ محمد بن راشد، في وفاة الشيخ أحمد بن راشد.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد في قصر زعبيل بإمارة دبي، الجمعة، أمير المنطقة الشرقية، والوفد المرافق، الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

كان الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالاً هاتفياً، الخميس، بالشيخ محمد بن راشد، أعرب خلاله عن خالص العزاء والمواساة له في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد، داعياً الله للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته.

من جانبه عبَّر الشيخ محمد بن راشد عن خالص شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.

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