السعودية تعزي باكستان في ضحايا حريق مستشفى بالعاصمة إسلام آباد

أعربت السعودية عن تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين ولحكومة وشعب باكستان، إثر حريق مأساوي اندلع في مستشفى «PIMS» بالعاصمة إسلام آباد، وأسفر عن وفاة 14 طفلاً حديثي الولادة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان، الأربعاء، تضامن المملكة مع ذوي الضحايا ووقوفها إلى جانب حكومة وشعب باكستان، متمنيةً لباكستان وشعبها الأمن والسلامة.
#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لذوي المتوفين ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، جراء الحريق المأساوي في مستشفى (PIMS) في العاصمة إسلام آباد، والذي أدى إلى وفاة عددٍ من الأطفال حديثي الولادة. pic.twitter.com/ohSMyPBJJj
— وزارة الخارجية (@KSAMOFA) August 26, 2026
واندلع الحريق صباح الأربعاء، في جناح الأم والطفل بالطابق الثالث من مستشفى «معهد باكستان للعلوم الطبية» (PIMS)، أحد أبرز المستشفيات الحكومية في إسلام آباد. وأفادت السلطات بأن فرق الإنقاذ سيطرت على الحريق، فيما فتحت السلطات تحقيقاً في ملابساته. وذكرت تقارير أن الحريق نجم عن انفجار في وحدة تكييف، بينما أشارت السلطات الصحية إلى أن التحقيق سيحدد أسبابه.
وأمر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بفتح تحقيق في الحادث، فيما أُثيرت تساؤلات بشأن إجراءات السلامة والاستجابة للطوارئ في المستشفى.