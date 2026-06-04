السعودية تدين الهجمات الإيرانية على البحرين وتؤكد تضامنها الكامل

أدانت السعودية الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين، مؤكدة تضامنها الكامل ودعمها للإجراءات التي تتخذها المنامة لحماية أمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال تلقي الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني، جرى خلاله بحث التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية السعودي في مستهل الاتصال إدانة المملكة للهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين، مجدداً وقوف السعودية إلى جانب المملكة الشقيقة وتضامنها الكامل معها، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

كما استعرض الجانبان التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، وشددا على أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق المشترك بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار الإقليميين ومواجهة التحديات الراهنة