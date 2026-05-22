السعودية: لن نسمح بأي ممارسات تُخرج «الحج» عن مقاصده

شدَّدت السعودية على أنَّها لن تسمح باستغلال موسم الحج لأي ممارسات تُخرجه عن مقاصده الشرعية، مشيرة إلى وصول أكثر من مليون ونصف المليون حاج من الخارج حتى عصر الجمعة، وضبط 217 حملة وهمية على مستوى البلاد، وإعادة نحو 366 ألف مخالف.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لقيادات قوات أمن الحج بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقة مكة المكرمة، حيث استعرض الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم هذا العام، والتعليمات والإرشادات ذات الصلة بها.

وأكد الفريق محمد البسامي، مدير الأمن العام السعودي، خلال المؤتمر، اكتمال جاهزية منظومة أمن الحج لتنفيذ مهامها. وقال: «هدفنا أن يصل الحاج إلى وجهته، ويؤدي نُسُكه، ويغادر إلى بلاده سالماً»، داعياً ضيوف الرحمن إلى التفرغ لأداء مناسكهم.

وأوضح البسامي أنَّ خطط إدارة الحشود تركز على تنظيم التدفقات، وتوزيع الكثافات، والحد من التداخل بين المسارات قدر الإمكان، لافتاً إلى أنَّ التقنية عامل مهم تعمل بجانب الكوادر الأمنية في الميدان؛ لتنفيذ التعليمات المُنظِّمة للحج بكل مهنية عالية، وضبط الحملات الوهمية والمخالفين.

وأضاف مدير الأمن العام أن هناك استعداداً لمختلف السيناريوهات المحتملة، وفقاً لدراسة المخاطر، مع تنفيذ عدد كبير من الفرضيات وتمارين ميدانية؛ بهدف اختبار جاهزية جميع الجهات الأمنية.

جانب من المؤتمر الصحافي لقيادات قوات أمن الحج بمكة المكرمة... الجمعة (تصوير: بشير صالح)

وكشف البسامي عن ضبط أكثر من 217 حملة وهمية على مستوى السعودية، وإعادة 462 مقيماً من مداخل مكة المكرمة ممَّن لا يحملون تصاريح نظامية، و7733 مخالفاً من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال محاولتهم دخول العاصمة المقدسة، فضلاً عن إعادة 140 ألفاً و975 مركبة، و366 ألف مركبة عند مداخلها، و9654 مركبة اُستخدمت في نقل غير مصرح، و217 ناقلاً.

وأوضح مدير الأمن العام أن المؤشرات الميدانية والإحصاءات أظهرت تحسناً واضحاً في مستوى الالتزام والتعليمات مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى انخفاض عدد المضبوطين والمبعدين والمخالفين بنسبة 44 في المائة، وحملات الحج الوهمية على مستوى السعودية 12 في المائة، ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأنظمة الحدود 33 في المائة، والمخالفين من حاملي التأشيرات المتنوعة بالبقاء في مكة المكرمة إلى 93 في المائة.

ولفت البسامي إلى أن العوامل الرئيسية التي ساعدت على هذا النجاح حتى هذه اللحظة هي التشريعات، وأثرها المباشر وصرامة العقوبات، مؤكداً أنَّ ما تحقَّق حتى الآن يعكس كفاءة المنظومة الأمنية في إدارة موسم الحج، وقدرتها المستمرة على تطوير أدواتها وتعزيز جاهزيتها الميدانية، عبر تحقيق التوازن بين الحزم في تطبيق الأنظمة، والعمل التنظيمي الأمثل، والنهج الاستباقي في التعامل مع مختلف التحديات، إلى جانب توظيف التقنية الحديثة، وتعزيز التكامل مع جميع الشركاء، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.

من جانبه، وصفَ الفريق ركن محمد العمري، قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة، خططهم الأمنية بأنها «تكاملية واستباقية ومرنة»، وتتكامل مع مختلف الجهات المشارِكة لتحقيق هدف موحد يتمثَّل في حفظ أمن وسلامة الحجاج، وتيسير أدائهم للمناسك.

الفريق ركن محمد العمري أوضح أن الهدف الموحد يتمثل في حفظ أمن وسلامة الحجاج وتيسير أدائهم للمناسك (تصوير: بشير صالح)

وأشار العمري إلى وجود قوات الطوارئ الخاصة في مواقع حيوية عدة، مؤكداً أنَّها تضطلع بدور محوري في المشاعر المقدسة، من خلال تعزيز الطوق الأمني لمنع دخول غير المصرَّح لهم، إضافة إلى مهامها في مسجد نمرة لحفظ الأمن داخله، وفي جبل الرحمة لتنظيم وإدارة الحشود، وانتشارها في عرفات ومزدلفة ومنى.

وأضاف قائد قوات الطوارئ الخاصة: «في منشأة الجمرات، تعمل قوة متخصصة على إدارة وتشغيل المنشأة بالكامل، وتنظيم تدفق الحجاج عبر مختلف المحاور، بدءاً من مداخل المنشأة وحتى خروجهم منها، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الجميع».

بدوره، أكد اللواء الدكتور حمود الفرج، مدير الدفاع المدني، تكامل الاستعدادات والجاهزية لموسم الحج. وقال إنَّ الخطط المعتمدة خضعت لاختبارات مكثفة شملت تنفيذ فرضيات ميدانية؛ لقياس الجاهزية ورفع كفاءة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات، مع اعتماد منهج تشغيلي متدرج يبدأ بالمهام الأساسية، وصولاً إلى تصعيد مستوى الاستجابة عند حدوث أي طارئ.

وأكد الفرج أنَّ الجانب الوقائي والسلامة العامة يُشكِّلان محوراً رئيسياً في خطط الدفاع المدني، بدءاً من لحظة وصول الحاج عبر منافذ السعودية، مروراً بتنقله إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصولاً إلى مواقع السكن والتنقل، من خلال التأكد من تطبيق جميع متطلبات السلامة والوقاية في المواقع التي يرتادها ضيوف الرحمن.

وأشار إلى ما توليه «مديرية الدفاع المدني» من اهتمام كبير بتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، عبر استخدام المستشعرات وأنظمة الكشف المبكر لرصد المخاطر المحتملة في المواقع الحيوية، بما يعزِّز قدرات الاستباق والاستجابة السريعة.

وأضاف مدير الدفاع المدني: «درَّبنا جميع الجهات المعنية بخدمة الحجاج على ما يتعلق بالدفاع الذاتي»، مبيناً أنَّ المتطوعين والمتطوعات يعملون بجانب رجال الدفاع المدني في جميع المهام والأعمال.

إلى ذلك، أفاد اللواء الدكتور صالح المربع، مدير عام الجوازات المكلَّف، استعدادات «الجوازات» للموسم من خلال خطة متكاملة ترتكز على 3 محاور رئيسية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتعزيز الانسيابية، ودعم التكامل الأمني والتنظيمي.

وأوضح المربع أنَّه تمَّ تعزيز جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، بما فيها الخارجية ضمن مبادرة «طريق مكة» بكوادر بشرية مؤهلة من الجنسين، قادرة على التواصل بلغات عدة، ودعمها بأحدث التقنيات، بما أسهم في تسهيل وتسريع إجراءات دخول الحجاج.

اللواء صالح المربع أعلن وصول أكثر من 1.5 مليون حاج حتى عصر الجمعة (تصوير: بشير صالح)

وأبان أن «الجوازات» تقوم بإحكام الرقابة وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، خصوصاً ناقلي الحجاج دون تصاريح نظامية، حيث تدعم الجهود الأمنية عبر لجان إدارية شبه قضائية تتولى إصدار العقوبات الفورية.

ولفت مدير عام الجوازات إلى تخصيص فرق ميدانية لتقديم الدعم والإرشاد المباشر في المنافذ، والاستعانة بمتطوعين لدعم العمليات الميدانية في المطارات، فضلاً عن تشغيل عربات مجهَّزة بأجهزة متنقلة للتعرُّف على الهوية في المواقع الميدانية.

وأعلن المربع قرب اكتمال مرحلة قدوم الحجاج من خارج السعودية، حيث بلغ إجمالي الواصلين حتى عصر الجمعة مليوناً و518 ألفاً و153 حاجاً، منهم مليون و457 ألفاً و514 عبر المنافذ الجوية، و45 ألفاً و141 براً، و6497 بحراً، منوهاً بأن مبادرة «طريق مكة» تمثِّل 30 في المائة من حجاج الخارج.