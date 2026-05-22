«أمن الحج»: منع دخول المركبات غير المصرحة المشاعر المقدسة

بدأت قوات أمن الحج لشؤون المرور، الجمعة، العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها المشاعر المقدسة، حتى نهاية يوم 13 ذي الحجة 1447هـ، الموافق 30 مايو (أيار) الحالي، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لتحقيق انسيابية الحركة المرورية فيها، وتسهيل تنقل ضيوف الرحمن، وإدارة وتنظيم الحشود خلال موسم الحج.

وأكد العقيد منصور الشكرة، المتحدث باسم المرور السعودي، الجاهزية الكاملة لتنفيذ الخطط بالتكامل مع مختلف الجهات؛ لتيسير حركة الحجاج وضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة لهم، مبيناً أن هناك انتشاراً مرورياً شاملاً على جميع الطرق والمحاور بمكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، لإدارة حركة المركبات والحافلات، وتنظيمها بما يحقق انسيابية التنقل خلال الموسم.

وأضاف الشكرة أن الخطط المرورية انطلقت مبكراً، ويجري تنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، تبدأ قبل موسم الحج، وتستمر حتى يوم التروية، ثم مرحلة تصعيد الحجاج إلى عرفات، صباح يوم التاسع من ذي الحجة، تليها النفرة إلى مزدلفة في مساء اليوم نفسه، ثم إدارة الحركة خلال أيام التشريق، وحتى مغادرة ضيوف الرحمن إلى أوطانهم بسلام.

وأوضح المتحدث أن «قوات أمن الحج لشؤون المرور» وضعت طوقاً أمنياً كاملاً على المشاعر المقدسة؛ لمنع دخول المركبات والدراجات النارية غير المصرح لها، مشيراً إلى تنفيذ فِرق ميدانية أعمالاً مستمرة داخلها للتأكد من خُلوّها من المركبات والدراجات المخالِفة، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية والتنقل الآمن للحجاج طوال رحلتهم الإيمانية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية أن إبراز التصاريح لرجال الأمن شرطٌ لدخول مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، ويمكن استعراضها عبر تطبيق «توكلنا»، والتحقق من صلاحيتها عبر تطبيق «ميدان».

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، داعية للمبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في غيرها.

إلى ذلك، قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، الخميس، على 4 مقيمين إندونيسيين؛ لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضُبط بحوزتهم بطاقات حج مزوَّرة وأدوات تُستخدم في ذلك، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقّهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

في سياق متصل، أعلنت «الداخلية»، الخميس، ضبط 6 مواطنين ووافد بمداخل مدينة مكة المكرمة؛ لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم 10 مخالفين لا يحملون تصاريح لأداء الحج.

وأصدرت الوزارة قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، شملت غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال (26.7 ألف دولار) بحق الناقلين ومَن له علاقة بمخالفتهم، والسجن، والتشهير بهم.

كما تضمنت فرض غرامات تصل إلى 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار)، بحق المنقولين؛ لمحاولتهم أداء الحج دون تصريح، وترحيل الوافدين ومنعهم من دخول السعودية لمدة 10 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في نقل المخالفين قضائياً.