الدوري القطري: قمة نارية بين السد والريان لفكّ شراكة الصدارة

يلتقي السد مع ضيفه الريان، الأحد، في قمة المرحلة التاسعة من الدوري القطري لكرة القدم بهدف فكّ شراكة الصدارة بينهما، بينما يتربّص الدحيل الشريك الثالث في الريادة بهما بمواجهته مع مضيفه الغرافة.

ويدخل «الزعيم» المواجهة الأولى بعد صحوة محلية بانتصارين عريضين على الشحانية والشمال، رافعاً رصيده إلى 18 نقطة، مستعيداً المركز الأول بفارق الأهداف عن الريان.

بدوره، فرّط الريان في استعادة الصدارة بعدما اكتفى بتعادل سلبي مع العربي.

وتعرض السد لضربة موجعة بعد قرار لجنة الانضباط إيقاف نجمه وصانع ألعابه البرازيلي كلاودينيو ست مباريات، وتغريمه مليون ريال قطري (365 ألف دولار).

وجاء القرار على خلفية سلوك غير رياضي بعد مواجهة الشمال في المرحلة الماضية؛ حيث ألقى كلاودينيو جائزة أفضل لاعب في المباراة على الأرض.

وقال المدرب الإسباني للريان فيسنتي مورينو: «المواجهة تمثل تحدياً كبيراً لإثبات قدرتنا على المضي نحو هدفنا بالمنافسة على اللقب، رغم إدراكنا قيمة وقوة المنافس، فإننا في قمة الاستعداد».

وأضاف: «لم نكن محظوظين في المباراة الماضية أمام العربي بعدما أهدرنا العديد من الفرص، وبالتالي نحن مطالبون بأن نكون أكثر تركيزاً وهدوءاً من أجل تحقيق الفوز».

وفي المواجهة الثانية، ينشد الدحيل الضغط على شريكيه السد والريان بإنجاز المهمة أمام الغرافة السبت، قبل ترقب تعثرهما، من أجل الانفراد بصدارة الترتيب للمرة الأولى هذا الموسم.

ويدخل فريق المدرب الجزائري جمال بلماضي مواجهة الغرافة منتشياً بأربعة انتصارات متتالية.

بدوره، يدخل الغرافة المواجهة سعياً لتأكيد الصحوة المحلية، بعدما حقق الفوز على قطر في المرحلة الماضية، منهياً سلسلة من ست مباريات من دون انتصار، ورافعاً رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثامن.

وقال بلماضي: «المباريات الكبيرة تحتاج إلى تعامل خاص، ومواجهة الغرافة من التحديات المهمة، بغض النظر عن نتائج المنافس وترتيبه، فيبقى فريقاً قوياً ومنافساً شرساً».

وأضاف: «نسير في الاتجاه الصحيح رغم ما نعانيه من نقص جراء الغيابات، فثقتنا باللاعبين المتاحين كبيرة بعدما أثبتوا كفاءة وقدرات مميزة عكستها النتائج الأخيرة».

وفي مواجهة أخرى، يأمل العربي العودة إلى سكة الانتصارات عندما يواجه الأهلي المنتشي بتجاوز الشحانية.

ورغم فرض العربي التعادل على المتصدر السابق الريان دون أهداف، ابتعد عن ركب الطليعة بعدما بات رابعاً برصيد 13 نقطة، وبات في أمس الحاجة إلى الفوز.

في المقابل، حقق العميد انتصاراً ثميناً في المواجهة الأولى تحت إمرة مدربه القديم الجديد المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش، رافعاً رصيده إلى 11 نقطة وصعد إلى المركز الخامس.

وفي بقية مباريات المرحلة، يلعب الوكرة الذي توقفت انتصاراته الثلاثة المتتالية بالخسارة أمام الدحيل عندما تجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السادس، مع الشحانية صاحب النقاط السبع في المركز العاشر.

ويلعب الشمال وصيف النسخة الماضية والمترنح في المركز التاسع برصيد 9 نقاط، مع السيلية الأخير برصيد نقطة يتيمة، بينما يلتقي لوسيل السابع بتسع نقاط مع قطر قبل الأخير بست نقاط.