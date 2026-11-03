واتكينز يقود الهلال لتجاوز شباب الأهلي بثنائية في نخبة آسيا

قاد الإنجليزي أولي واتكينز فريقه الهلال السعودي إلى الفوز على ضيفه شباب الأهلي الإماراتي بهدفين دون رد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة، ملحقاً بالفريق الإماراتي خسارته الأولى في البطولة.

واستعاد الهلال نغمة الانتصارات بعد خسارته أمام الشمال القطري في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط من 4 مباريات، ويتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب منطقة الغرب بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد شباب الأهلي عند 9 نقاط، وتراجع إلى المركز الرابع، خلف العين المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

ولم ينتظر الهلال طويلاً لافتتاح التسجيل؛ إذ نجح واتكينز في هز الشباك بعد 6 دقائق فقط من انطلاق المباراة، مستفيداً من مجهود فردي مميز للمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، الذي توغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة إلى المهاجم الإنجليزي، ليسددها أرضية في الزاوية السفلية للمرمى.

وحاول شباب الأهلي العودة إلى أجواء المواجهة، وكاد الإيراني سردار أزمون أن يدرك التعادل بعد تمريرة من زميله محمد جمعة، لكنه أخفق في السيطرة على الكرة، لتصل بسهولة إلى المغربي ياسين بونو، حارس الهلال.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد واتكينز ليؤكد تفوق أصحاب الأرض، بعدما استقبل تمريرة عرضية متقنة من الفرنسي تيو هرنانديز، أرسلها من بعد خط المنتصف، ليضع الكرة بلمسة واحدة فوق الحارس ماتيوس هنريكي، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثاني.

ولم يستسلم الفريق الإماراتي؛ إذ تمكن أزمون من هز شباك الهلال، غير أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 54، تألق بونو في التصدي لتسديدة قوية أطلقها نيمانيا ماكسيموفيتش من مشارف منطقة الجزاء، محافظاً على تقدم فريقه.

وبعد نحو ساعة من اللعب، كاد المدافع علي لاجامي أن يسجل بالخطأ في مرمى الهلال في أثناء محاولته إبعاد كرة عرضية، لكن بونو تدخل في اللحظة المناسبة، وأبعد الكرة قبل تجاوزها خط المرمى.

وواصل شباب الأهلي محاولاته لتقليص الفارق خلال الدقائق الأخيرة، إلا أن دفاع الهلال وحارسه نجحا في الحفاظ على نظافة الشباك حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، أوقف الهلال سلسلة انتصارات شباب الأهلي في البطولة القارية عند 3 مباريات متتالية، وعزز موقعه في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.