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مدرب الشمال القطري: الهلال لا يتأثر بالغيابات... ومحرز ورقتنا الرابحة

ديفيد براتس (نادي الشمال القطري)
ديفيد براتس (نادي الشمال القطري)
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مدرب الشمال القطري: الهلال لا يتأثر بالغيابات... ومحرز ورقتنا الرابحة

ديفيد براتس (نادي الشمال القطري)
ديفيد براتس (نادي الشمال القطري)

أكد الإسباني ديفيد براتس، مدرب فريق الشمال القطري، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الهلال، مشيراً إلى أنه يدرك الفوارق التاريخية والخبرة التي يمتلكها الفريق السعودي، لكنه شدد في الوقت ذاته على قدرة لاعبيه على تقديم أداء تنافسي والسعي إلى الخروج بنتيجة إيجابية.

وقال براتس، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، إن التحضيرات تسير بالطريقة المعتادة، رغم ضيق الوقت في ظل توالي المباريات، مضيفاً: «نعلم قوة الهلال وخبرة مدربه ولاعبيه، لكننا نملك الرغبة في تقديم كل ما لدينا».

وأشار مدرب الشمال إلى أن فريقه يخوض مشاركته الأولى في البطولة، عادّاً أن امتلاك مجموعة من اللاعبين الجيدين يمنحه القدرة على المنافسة، شريطة إظهار إمكاناتهم داخل الملعب، وقال: «ندرك الفارق الكبير في تاريخ الفريقين، ونحترم الهلال ولاعبيه، لكننا نملك لاعبين جيدين، ويجب أن يظهروا إمكاناتهم حتى نتمكن من تحقيق الفوز».

وتطرق براتس إلى أهمية انضمام النجم الجزائري رياض محرز إلى صفوف الفريق، موضحاً أن وجوده يمنح الشمال جودة إضافية وقوة وثقة أكبر، ويساعده على منافسة الفرق القوية في البطولة، مشدداً على أهمية امتلاك لاعبين مميزين لخوض مثل هذه الاستحقاقات.

وعن الغيابات المحتملة في صفوف الهلال، رأى براتس أن الفرق الكبيرة لا تتأثر عادة بغياب لاعب أو اثنين، لافتاً إلى أن فريقه يعاني بدوره من غياب عدد من اللاعبين، لكنه يمتلك البدائل القادرة على تعويضهم.

من جانبه، أكد يوسف سابالي، لاعب الشمال، صعوبة المواجهة أمام الهلال، قائلاً: «نعلم أن المباراة ستكون صعبة أمام فريق كبير، وسنقدم كل ما نملك لتحقيق الفوز».

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مدرب الشمال القطري: الهلال لا يتأثر بالغيابات... ومحرز ورقتنا الرابحة

ديفيد براتس (نادي الشمال القطري)
ديفيد براتس (نادي الشمال القطري)
TT
TT

مدرب الشمال القطري: الهلال لا يتأثر بالغيابات... ومحرز ورقتنا الرابحة

ديفيد براتس (نادي الشمال القطري)
ديفيد براتس (نادي الشمال القطري)

أكد الإسباني ديفيد براتس، مدرب فريق الشمال القطري، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الهلال، مشيراً إلى أنه يدرك الفوارق التاريخية والخبرة التي يمتلكها الفريق السعودي، لكنه شدد في الوقت ذاته على قدرة لاعبيه على تقديم أداء تنافسي والسعي إلى الخروج بنتيجة إيجابية.

وقال براتس، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، إن التحضيرات تسير بالطريقة المعتادة، رغم ضيق الوقت في ظل توالي المباريات، مضيفاً: «نعلم قوة الهلال وخبرة مدربه ولاعبيه، لكننا نملك الرغبة في تقديم كل ما لدينا».

وأشار مدرب الشمال إلى أن فريقه يخوض مشاركته الأولى في البطولة، عادّاً أن امتلاك مجموعة من اللاعبين الجيدين يمنحه القدرة على المنافسة، شريطة إظهار إمكاناتهم داخل الملعب، وقال: «ندرك الفارق الكبير في تاريخ الفريقين، ونحترم الهلال ولاعبيه، لكننا نملك لاعبين جيدين، ويجب أن يظهروا إمكاناتهم حتى نتمكن من تحقيق الفوز».

وتطرق براتس إلى أهمية انضمام النجم الجزائري رياض محرز إلى صفوف الفريق، موضحاً أن وجوده يمنح الشمال جودة إضافية وقوة وثقة أكبر، ويساعده على منافسة الفرق القوية في البطولة، مشدداً على أهمية امتلاك لاعبين مميزين لخوض مثل هذه الاستحقاقات.

وعن الغيابات المحتملة في صفوف الهلال، رأى براتس أن الفرق الكبيرة لا تتأثر عادة بغياب لاعب أو اثنين، لافتاً إلى أن فريقه يعاني بدوره من غياب عدد من اللاعبين، لكنه يمتلك البدائل القادرة على تعويضهم.

من جانبه، أكد يوسف سابالي، لاعب الشمال، صعوبة المواجهة أمام الهلال، قائلاً: «نعلم أن المباراة ستكون صعبة أمام فريق كبير، وسنقدم كل ما نملك لتحقيق الفوز».

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دوري أبطال آسيا قطر
الرياضة رياضة عربية

«الكونفيدرالية الأفريقية»: الجيش الملكي ينجو من كمين كورهوغو ويصعد لدور المجموعات

أنس باش يحتفل بهدف الفوز القاتل للجيش الملكي (نادي الجيش الملكي)
أنس باش يحتفل بهدف الفوز القاتل للجيش الملكي (نادي الجيش الملكي)
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«الكونفيدرالية الأفريقية»: الجيش الملكي ينجو من كمين كورهوغو ويصعد لدور المجموعات

أنس باش يحتفل بهدف الفوز القاتل للجيش الملكي (نادي الجيش الملكي)
أنس باش يحتفل بهدف الفوز القاتل للجيش الملكي (نادي الجيش الملكي)

صعد فريق الجيش الملكي لمرحلة المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على ضيفه كورهوغو العاجي، مساء الأحد، في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ساحل العاج الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل بدون أهداف، ليقتنص الفريق المغربي ورقة الترشح لدور المجموعات في البطولة.

وتقدم الجيش الملكي، وصيف النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بهدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق يوسف الفحلي في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء.

وجاء هدف التعادل لكورهوغو في الدقيقة 54، والذي كان كافيا للفريق العاجي لتحقيق المفاجأة والصعود للدور المقبل، لكن أنس باش أحرز هدف التأهل للجيش الملكي بتسجيله الهدف الثاني للفريق المغربي في الدقيقة 83.

يذكر أن قرعة مرحلة المجموعات في البطولة سوف تقام يوم الأربعاء القادم.

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الرياضة رياضة عربية

«أبطال أفريقيا»: الأفريقي التونسي ونواذيبو الموريتاني إلى دور المجموعات

الأفريقي تأهل على حساب مازيمبي في رادس (النادي الأفريقي)
الأفريقي تأهل على حساب مازيمبي في رادس (النادي الأفريقي)
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TT

«أبطال أفريقيا»: الأفريقي التونسي ونواذيبو الموريتاني إلى دور المجموعات

الأفريقي تأهل على حساب مازيمبي في رادس (النادي الأفريقي)
الأفريقي تأهل على حساب مازيمبي في رادس (النادي الأفريقي)

واصل الأفريقي التونسي مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تأهل لمرحلة المجموعات في المسابقة القارية.

وتغلب الأفريقي 1 - صفر على ضيفه تي بي مازيمبي، بطل الكونغو الديمقراطية، الأحد، في إياب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.

وسجل الكاميروني تاديوس نكينغ هدف الأفريقي الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت في مدينة لومومباشي بالكونغو الديمقراطية، الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1، ليفوز الفريق الأبيض والأحمر 2 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويواصل حلمه بالتتويج بلقبه الثاني في البطولة، الذي سبق أن توّج به عام 1991.

وبات الأفريقي هو الممثل الثاني للكرة التونسية في البطولة هذا الموسم، برفقة غريمه التقليدي الترجي التونسي.

وكان مازيمبي يأمل في المضي قدماً بالبطولة، من أجل التتويج بها للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ عام 2015.

نواذيبو الموريتاني إلى دور المجموعات بأبطال أفريقيا (نادي نواذيبو)

وفي ملعب «شيخ ولد بيديا» بالعاصمة نواكشوط، صعد فريق نواذيبو الموريتاني لمرحلة المجموعات عقب فوزه الثمين 2 - صفر على ضيفه سان بيدرو الإيفواري، الأحد، في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية.

وافتتح كارتييه ديمبيلي التسجيل لنواذيبو مبكراً في الدقيقة العاشرة، فيما أضاف شيخ خطاب الهدف الثاني للفريق الموريتاني في الدقيقة 53.

بتلك النتيجة، تمكن نواذيبو من تعويض خسارته 1 - 2 خارج ملعبه أمام سان بيدرو في مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الناديين الأسبوع الماضي، حيث انتصر 3 - 2 في مجموع اللقاءين.

يذكر أن قرعة مرحلة المجموعات في البطولة سوف تُجرى يوم الأربعاء المقبل.

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