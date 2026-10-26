مدرب الشمال القطري: الهلال لا يتأثر بالغيابات... ومحرز ورقتنا الرابحة

أكد الإسباني ديفيد براتس، مدرب فريق الشمال القطري، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الهلال، مشيراً إلى أنه يدرك الفوارق التاريخية والخبرة التي يمتلكها الفريق السعودي، لكنه شدد في الوقت ذاته على قدرة لاعبيه على تقديم أداء تنافسي والسعي إلى الخروج بنتيجة إيجابية.

وقال براتس، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، إن التحضيرات تسير بالطريقة المعتادة، رغم ضيق الوقت في ظل توالي المباريات، مضيفاً: «نعلم قوة الهلال وخبرة مدربه ولاعبيه، لكننا نملك الرغبة في تقديم كل ما لدينا».

وأشار مدرب الشمال إلى أن فريقه يخوض مشاركته الأولى في البطولة، عادّاً أن امتلاك مجموعة من اللاعبين الجيدين يمنحه القدرة على المنافسة، شريطة إظهار إمكاناتهم داخل الملعب، وقال: «ندرك الفارق الكبير في تاريخ الفريقين، ونحترم الهلال ولاعبيه، لكننا نملك لاعبين جيدين، ويجب أن يظهروا إمكاناتهم حتى نتمكن من تحقيق الفوز».

وتطرق براتس إلى أهمية انضمام النجم الجزائري رياض محرز إلى صفوف الفريق، موضحاً أن وجوده يمنح الشمال جودة إضافية وقوة وثقة أكبر، ويساعده على منافسة الفرق القوية في البطولة، مشدداً على أهمية امتلاك لاعبين مميزين لخوض مثل هذه الاستحقاقات.

وعن الغيابات المحتملة في صفوف الهلال، رأى براتس أن الفرق الكبيرة لا تتأثر عادة بغياب لاعب أو اثنين، لافتاً إلى أن فريقه يعاني بدوره من غياب عدد من اللاعبين، لكنه يمتلك البدائل القادرة على تعويضهم.

من جانبه، أكد يوسف سابالي، لاعب الشمال، صعوبة المواجهة أمام الهلال، قائلاً: «نعلم أن المباراة ستكون صعبة أمام فريق كبير، وسنقدم كل ما نملك لتحقيق الفوز».