زلاتكو: المنتخب السعودي مرهق ونحن تحت الضغط… النهائي مختلف

عبّر الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الإماراتي، عن اعتزازه بالتأهل وتحقيق الهدف الكبير، مشيداً بالأداء الذي قدمه لاعبو فريقه، ومثمناً الدعم الجماهيري الكبير في جدة، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى عتابه للاعبين عقب تسجيل الهدف الأول، وتأكيده صعوبة المواجهة النهائية المرتقبة.
وقال داليتش، في المؤتمر الصحافي: «قدمنا مباراة عظيمة وكنا مميزين. أشكر الجماهير الإماراتية على حضورها وتشجيعها. بدأنا المباراة بمستوى مميز، ولكن بعد تسجيل الهدف الأول لم أكن سعيداً بالأداء. باركت للاعبين، لكنني عاتبتهم على ما قدموه بعد الهدف، وسنحلل كل شيء، لأن الهدف الكبير تحقق».
وأضاف: «بالنسبة للمباراة النهائية، ستكون صعبة. سيلعبون وسط حضور جماهيري كبير، وهم متعبون أيضاً بعدما خاضوا أشواطاً إضافية، ونحن كذلك نمر بضغط. سنحلل كل شيء، وسأركز على دراسة الفريق من جميع الجوانب».
وعن احتفاله مع الجماهير، قال مدرب الإمارات: «نقدر حضور الجماهير ووجودها في جدة. عندما أتيت إلى الإمارات، قلت إن علينا أن نكون يداً واحدة؛ وسائل الإعلام والجماهير واللاعبون. يجب أن نكون جميعاً معاً، ودائماً ما كنت، مع كل فريق أشرف عليه، أطالب بالمساندة والتشجيع. سنقدم كل ما لدينا، والتوفيق من الله».