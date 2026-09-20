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«آسياد 2026 - كاراتيه»: الكويتي عبد الله شعبان يحرز ذهبية ما دون 60 كلغ

عبدالله شعبان (أ. ف. ب)
عبدالله شعبان (أ. ف. ب)
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«آسياد 2026 - كاراتيه»: الكويتي عبد الله شعبان يحرز ذهبية ما دون 60 كلغ

عبدالله شعبان (أ. ف. ب)
عبدالله شعبان (أ. ف. ب)

أحرز الكويتي عبد الله شعبان ذهبية مسابقة الكاراتيه - كوميتيه وزن ما دون 60 كلغ في دورة الألعاب الآسيوية العشرين المقامة في آيتشي - ناغويا باليابان.

وطوّق شعبان، بطل آسيا مرتين، عنقه بالمعدن الأصفر، بفوزه في نهائي عربي خالص على القطري عبد الرحمن عبد الحميد، بعدم التكافؤ (8 - 0).

وهي الميدالية الذهبية الأولى للكويت في الألعاب التي انطلقت، مساء السبت، وتستمر أسبوعين، وتضم عدداً من الرياضيين يفوق عدد المشاركين في الألعاب الأولمبية.

ونال السعودي سعود عبد العزيز البشير برونزية وزن ما دون 60 كلغ، بفوزه على النيبالي مين باشادور تامانغ، بنتيجة 2 - 0.

وبدورها، خطفت السعودية دينا أحمد مصطفى برونزية وزن + 68 كلغ، بفوزها على النيبالية أريكا غورونغ 8 - 7.

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أرنولد يستدعي عبد الكريم لتشكيلة العراق بدلاً من شاكر المصاب

حسن عبدالكريم (فيفا)
حسن عبدالكريم (فيفا)
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أرنولد يستدعي عبد الكريم لتشكيلة العراق بدلاً من شاكر المصاب

حسن عبدالكريم (فيفا)
حسن عبدالكريم (فيفا)

قرَّر الجهاز الفني للمنتخب العراقي، أمس (السبت)، استدعاء حسن عبد الكريم، بدلاً من بسام شاكر للمشاركة في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 27) في السعودية، وذلك بعد الفحص الطبي الذي تبيَّن من خلاله أن اللاعب يعاني من إجهاد بدني.

واستدعى المدرب الأسترالي غراهام أرنولد 26 لاعباً للمشاركة في البطولة التي يشارك فيها العراق، بطل الخليج أربع مرات آخرها «خليجي 25»، ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الكويت وسلطنة عُمان والسعودية صاحبة الأرض والجمهور.

ويستعد العراق لمباراته الأولى في البطولة يوم الأربعاء المقبل أمام عُمان على استاد الأمير عبد الله الفيصل، في مدينة جدة.

وودَّع العراق كأس العالم 2026 من دور المجموعات، بالخسارة في ثلاث مباريات أمام النرويج وفرنسا والسنغال، ضمن المجموعة التاسعة.

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رياضة كرة القدم كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة عربية

«خليجي 27»: قطر تتمسك بالحرس القديم للعودة إلى الواجهة

يتمسك المنتخب القطري لكرة القدم بالحرس القديم خلال منافسات كأس الخليج (منتخب قطر)
يتمسك المنتخب القطري لكرة القدم بالحرس القديم خلال منافسات كأس الخليج (منتخب قطر)
TT
TT

«خليجي 27»: قطر تتمسك بالحرس القديم للعودة إلى الواجهة

يتمسك المنتخب القطري لكرة القدم بالحرس القديم خلال منافسات كأس الخليج (منتخب قطر)
يتمسك المنتخب القطري لكرة القدم بالحرس القديم خلال منافسات كأس الخليج (منتخب قطر)

يتمسك المنتخب القطري لكرة القدم بالحرس القديم خلال منافسات كأس الخليج في نسختها الـ27 المقررة في السعودية في الفترة بين 23 سبتمبر (أيلول) الحالي و6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بحثاً عن العودة إلى الواجهة الخليجية.

وكان من المنتظر أن تُشكِّل «خليجي 27» الخطوة الأولى في عملية انتقال وتبديل داخل صفوف المنتخب القطري، ومحطة قبل دخول معترك كأس آسيا مطلع العام المقبل في السعودية أيضاً، خصوصاً بعد تقدم كثير من العناصر بالسن.

لكن القائمة التي اختارها الإسباني خولن لوبيتيغي، ضمت مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين دأبوا على الوجود في المنتخب منذ ما قبل «كأس آسيا 2019»، وشاركوا في نهائيات كأس العالم الأخيرة 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال النجم الأسبق لـ«العنابي» وهدافه مشعل عبد الله لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يجب أن تكون منافساً في كأس الخليج. التوليفة الحالية تملك خبرات تراكمية كبيرة، بالمشاركة في مونديالين، والفوز بلقبين قاريين متتاليين. وإلا لن يرحمك النقاد ولا الجماهير».

ويتفق زميله السابق رائد يعقوب معه، قائلاً: «نحن مطالبون بالمنافسة على اللقب، خصوصاً أن منتخبنا يدخل البطولة حالياً بميزة الاستقرار الفني واستقرار التشكيل، وهي أمور افتقدها في النسختين السابقتين من البطولة. الوصول إلى النهائي يجب أن يكون الهدف».

ولم يغامر لوبيتيغي بإجراء تغييرات جذرية في صفوف المنتخب رغم الظهور غير المرضي في كأس العالم 2026 بالخروج من الدور الأول بنتائج متواضعة.

ويراهن المدرب على استعادة الثقة أولاً، ثم العودة إلى لعب الأدوار النهائية، بعد غياب دام 12 عاماً عن التتويج، أو حتى عن الظهور في المشهد الخليجي الأخير.

ويقول مشعل عبد الله في هذا الصدد: «من المفترض أن تشهد المرحلة الحالية عملية تجديد، من أجل توفير خيارات بديلة لعناصر طالما شكَّلت العمود الفقري للمنتخب منذ سنوت طويلة. لكن التغيير اقتصر على دخول 3 عناصر فقط، وربما تتوسَّع العملية بشكل أكبر قبل كأس آسيا 2027».

في المقابل، يقول يعقوب: «عدم وجود عناصر شابة ربما يكون سلبياً، خصوصاً أن المنافسة تُشكِّل مجالاً رحباً لكسب الخبرة. لكن وجود التوليفة المعتادة يرفع السقف ويجعل اللقب المطلب الرئيسي».

وكان لوبيتيغي تعرَّض لحملة انتقادات واسعة عقب المونديال، ما دفع إلى تكهنات باحتمال إجراء تغيير على الجهاز الفني، قبل أن يضع المدير التنفيذي للمنتخبات القطرية، طلال الكعبي، حداً لها.

وأكد الكعبي أن «الأحكام السريعة على النتائج لا تخدم عملية التطوير، فالوقوف على التفاصيل هو الطريق الأمثل للبناء على النجاحات، ومعالجة أوجه القصور».

وأشار إلى أن «المراحل السابقة شهدت تحديات، منها عدم الاستقرار في ظلِّ تغييرات الأجهزة الفنية، ما يستوجب منح الجهاز الفني الحالي كل الوقت الكافي لتحقيق الأهداف المنشودة».

وعلى الصعيد الفني، يعول «العنابي» على نجمه الأول أكرم عفيف، إلى جانب هدافه التاريخي المعز علي، الصائم عن هزِّ الشباك منذ بداية الموسم، والبرازيلي الأصل إدميلسون جونيور، فضلاً عن الخبيرين خوخي بوعلام وبيدرو ميغيل.

وفي حين أبقى لوبيتيغي على القائد حسن الهيدوس العائد من الاعتزال قبل المونديال، إلى جانب عبد العزيز حاتم، فإنه تخلى عن البرازيليين من الأصل لوكاس منيدس وغيليرمي توريس.

ولا تبدو كأس الخليج بالنسبة للجهاز الفني مجرد محطة تحضيرية للمسابقة القارية، فهي تمثل اختباراً قد يفتح الباب أمام التغيير بحال الخروج بنتائج سلبية، كما حدث قبل «كأس آسيا 2023»، عندما أحرز المنتخب اللقب مع الإسباني «تينتين» ماركيس لوبيس الذي حلّ بديلاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

ويستهل منتخب قطر منافسات «خليجي 27» بمواجهة المنتخب البحريني، حامل اللقب، في 24 من الشهر الحالي على استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل، ضمن المجموعة الثانية التي تضم الإمارات واليمن.

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الرياضة رياضة عربية

«خليجي 27»: البحرين تسعى للحفاظ على لقبها

يسعى المنتخب البحريني للحفاظ على لقبه (منتخب البحرين)
يسعى المنتخب البحريني للحفاظ على لقبه (منتخب البحرين)
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«خليجي 27»: البحرين تسعى للحفاظ على لقبها

يسعى المنتخب البحريني للحفاظ على لقبه (منتخب البحرين)
يسعى المنتخب البحريني للحفاظ على لقبه (منتخب البحرين)

يسعى المنتخب البحريني للحفاظ على لقبه، عندما يدخل غمار كأس الخليج لكرة القدم، في نسختها السابعة والعشرين المقررة في مدينة جدة السعودية، ويمنِّي النفس للظفر باللقب الثالث له في تاريخ المسابقة التي ولدت في أرضه، حين احتضن نسختها الأولى عام 1970.

ويدخل البحرين، بطل «خليجي 26» في الكويت، المنافسات ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات قطر والإمارات واليمن.

وستكون أولى مواجهاته أمام قطر في 24 سبتمبر (أيلول)، وتليها مباراة الإمارات (27)، ثم اليمن (30).

ويشكل الاستقرار الفني للمنتخب البحريني عاملاً إيجابياً خلال خوضه غمار البطولة، فالمدرب الكرواتي دراغان تالاييتش كان له الدور البارز في فوز المنتخب بآخر نسخة.

وقال تالاييتش، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «المهمة لن تكون سهلة هذه المرة، سنواجه منتخبات قوية جداً ولديها الرغبة، والحظوظ متساوية في الفوز باللقب الخليجي».

وأضاف: «سنواجه منتخبات قوية كان لها حضورها في نهائيات كأس العالم الأخيرة، وهي قطر والسعودية والعراق، إلى جانب المنتخب الإماراتي الذي كان على مشارف التأهل أيضاً».

وأردف: «لن أنسى لحظة التتويج في الكويت بحضور 50 ألف متفرج بحريني في المدرجات، وهو السلاح (الجمهور) الذي يعطيك الدافع والرغبة للفوز، وإسعاد الجميع، سواء في المدرجات أم في البحرين».

وأكد الكرواتي ثقته في جميع اللاعبين: «أنا فخور بجميع اللاعبين، وهم أبنائي جميعاً، ولدي الثقة في الجميع من دون استثناء، أبهروا الجميع في النسخة الماضية».

واستدرك: «لكن عوامل أخرى وظروف صعبة أثَّرت على الفريق، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم».

وعن التحضير القصير للبطولة، قال تالاييتش: «فترة الإعداد قبل البطولة 7 أيام فقط، وأي مدرب يرغب في فترة أطول، ولكن هذا لن يثبط من عزيمتنا وإصرارنا».

واعتبر تالاييتش جدة: «بيتي الثالث بعد بلدي كرواتيا والبحرين. ذكريات جميلة قضيتها في جدة. و(الاتحاد) هو أول نادي وضع ثقته بي في المنطقة قبل أكثر من 20 عاماً كمدرب شاب، وحققت معهم لقب دوري أبطال آسيا عام 2004».

ويبرز اسم الحارس البحريني إبراهيم لطف الله كواحد من أبرز الأسماء بين حماة عرين منطقة الخليج، بعد تألقه اللافت والمميز في «خليجي 26» التي حصد خلالها لقب أفضل حارس في المسابقة.

وبدأ الحارس البالغ 36 عاماً مشواره كلاعب واعد من نادي الشباب البحريني، وتنقل بعدها بين الأندية المحلية.

لكنه تعرض لإصابة في الموسم الماضي بصفوف المنتخب البحريني، في منافسات كأس العرب التي أقيمت في قطر.

وبعد عودته للملاعب عاد لتمثيل النادي الأهلي، معاراً من نادي المحرق، ليواصل تألقه قبل أن يستدعيه تالاييتش لصفوف «الأحمر» البحريني.

وقال لطف الله في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لن تختلف نياتنا هذه المرة في المنافسة، ولكن بما أن البحرين يحمل اللقب فهذا يجعل مهمتنا أصعب، والأهم للحفاظ على اللقب هو التركيز العالي والاجتهاد الكبير من قبل الجميع بكل المباريات».

وأضاف: «مجموعتنا صعبة، وجود منتخبات شاركت في المونديال وأخرى كانت على مشارفه (...)، ولها تاريخها العريق في هذه الكأس الخليجية، يجعل حظوظ الجميع متساوية في هذه النسخة».

وتابع: «كوننا حاملين للقب، سيكون له تأثير إيجابي على الجميع، وسيعطينا الدافع والرغبة القوية للحفاظ على اللقب، مما يتطلب من الجميع مضاعفة العمل داخل أرضية الملعب، والسعي بكل قوة وتركيز للفوز في كل مباراة».

وختم قائلاً: «الإصابة منحتني القوة والعزيمة والإصرار من أجل العودة بشكل أقوى، وأتمنى أن أوفق بمعية جميع الزملاء لمواصلة تقديم الأفضل للكرة البحرينية».

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