«آسياد 2026»: السّباحة الصينية الواعدة يو ابنة الـ13 عاماً تحرز ذهبية 200 متر «فراشة»

خطفت السّباحة الصينية الواعدة يو زيدي، ابنة الـ13 عاماً، الأضواء في اليوم الأول من دورة الألعاب الآسيوية المقامة في آيتشي-ناغويا باليابان بفوزها بذهبية سباق 200 متر (فراشة)، الأحد.

وهي أول ميدالية ذهبية كبرى للسباحة يو في طريقها لتحطيم الرقم القياسي لدورات الألعاب الآسيوية، وذلك قبل عامين من «أولمبياد لوس أنجليس».

واجتازت يو، التي ستبلغ الـ14 من عمرها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مسافة السباق بوقت 2:05.08 دقيقة، محطِّمة بفارق نصف ثانية تقريباً الرقم القياسي السابق الذي سجَّلته مواطنتها تشانغ زوفي (2:05.57 دقيقة) الفائزة بالمعدن الأصفر في دورة الألعاب الآسيوية السابقة قبل 3 سنوات في هانغتشو.

وحلت تشانغ موهان في المركز الثاني، وحصدت الميدالية الفضية بفارق 3.36 ثانية عن يو.

وتشارك يو التي يُنظَر لها بوصفها موهبةً صاعدةً في أحواض السباحة أيضاً في سباقَي 200 متر، و400 متر (فردي متنوع).

في العام الماضي، وفي سن الـ12، أصبحت أصغر سبَّاحة تفوز بميدالية في بطولة العالم حين أحرزت برونزية سباق التتابع 200 متر (حرة) 4 مرات.

كما احتلت المركز الرابع في 3 منافسات فردية عالمية، بفارق ضئيل عن منصات التتويج.

وأكدت يو قدرتها على مقارعة كبار الأسماء هذا العام، لا سيما بفوزها على البطلة الأولمبية الأميركية ريغان سميث في مارس (آذار).

من المتوقع أن تكون منافسة قوية في «أولمبياد لوس أنجليس 2028»، لكنها تحدَّثت عن معاناتها في التعامل مع الضغوط الهائلة المتأتية من المنافسات.

خلال الاستعدادات لدورة الألعاب الوطنية الصينية العام الماضي، قالت إن ضغط رغبتها في الفوز بسباق 400 متر (متنوعة) كاد يفوق طاقتها.

وقالت إن مدربها نصحها بالمثابرة و«الإيمان بنفسها». وواصلت يو مسيرتها لتفوز بـ4 ميداليات في دورة الألعاب الوطنية.

وقد شكَّك البعض، في عالم السباحة، في التأثير الذهني والبدني للتدريب والمنافسة على مستوى عالٍ على يو في هذه السنِّ المبكرة.

وبحسب قوانين الاتحاد الدولي للسباحة، يبلغ الحد الأدنى لسنِّ المشاركة في البطولات الدولية 14 عاماً، ولكن يمكن استثناء السبَّاحين الأصغر سناً في حال تمتعوا بكفاءة عالية جداً.