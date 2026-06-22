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صلاح: فوز مصر إنجاز طال انتظاره

صلاح شدَّد على أهمية المباراة القادمة أمام إيران (رويترز)
صلاح شدَّد على أهمية المباراة القادمة أمام إيران (رويترز)
  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
TT
  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
TT

صلاح: فوز مصر إنجاز طال انتظاره

صلاح شدَّد على أهمية المباراة القادمة أمام إيران (رويترز)
صلاح شدَّد على أهمية المباراة القادمة أمام إيران (رويترز)

قال محمد صلاح، قائد منتخب مصر، إن فوز فريقه على نيوزيلندا 3- 1، الاثنين، في كأس العالم 2026 يمثل إنجازاً تاريخياً رائعاً طال انتظاره.

وأضاف صلاح في تصريحات خلال حديثه لوسائل الإعلام بعد المباراة، أن اللقاء شهد تحولاً كبيراً في الأداء بين شوطي المباراة، حيث أكد أن الفريق المصري لم يظهر بشكل جيد في الشوط الأول.

وتابع أن عيوب الشوط الأول تمثلت في غياب التنسيق الهجومي واستقبال هدف مبكر في أول ربع ساعة؛ وذلك نتيجة لجودة المنافس على المستوى الهجومي.

وأوضح صلاح أن تركيز اللاعبين في الشوط الثاني وإصلاح الأخطاء أسفر عن تحقيق الفوز الأول لمصر في تاريخ مشاركاتها بالمونديال بعد ثلاث نسخ سابقة لم يوفق فيها الفريق.

ووجّه صلاح رسالة للاعبي المنتخب المصري، مشدداً على ضرورة التركيز في المواجهة المقبلة أمام إيران من أجل تحقيق الفوز وضمان التأهل، مشدداً على ثقته الكبيرة في قدرة زملائه على تحقيق إنجاز مميز في البطولة.

ويلتقي منتخب مصر، متصدر المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، نظيره الإيراني، المركز الثاني بنقطتين، السبت المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السابعة التي تضم أيضاً بلجيكا ونيوزيلندا.

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زيكو: بين الشوطين تغيّر كل شيء

أعرب مصطفى زيكو، مهاجم منتخب مصر، عن سعادته البالغة عقب الفوز التاريخي الذي حققه منتخب مصر على نيوزيلندا 3- 1.

«الشرق الأوسط» (فانكوفر)
الرياضة رياضة عربية

مصر تنضم للعرب «المنتصرين» بالمونديال... وصلاح يعادل سالم وسامي والنصيري

سجود شكر لله بعد تحقيق الانتصار الأول في المونديال (رويترز)
سجود شكر لله بعد تحقيق الانتصار الأول في المونديال (رويترز)
  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
TT
  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
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مصر تنضم للعرب «المنتصرين» بالمونديال... وصلاح يعادل سالم وسامي والنصيري

سجود شكر لله بعد تحقيق الانتصار الأول في المونديال (رويترز)
سجود شكر لله بعد تحقيق الانتصار الأول في المونديال (رويترز)

حفلت مباراة مصر ونيوزيلندا بالكثير من الأرقام القياسية للمنتخب المصري الذي حقق فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وقلب منتخب مصر تأخره بهدف إلى فوز 3- 1 على نيوزيلندا، ليتصدر المجموعة السابعة، ويقترب من بلوغ دور الـ32 من البطولة المقامة في أميركا والمكسيك وكندا.

وحقق منتخب مصر الفوز رقم 20 للكرة العربية في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، ليصبح أحدث المنضمين للفائزين العرب في المونديال.

ويُعدّ منتخب المغرب هو أكثر المنتخبات العربية فوزاً في كأس العالم برصيد ست انتصارات، ويأتي خلفه منتخب السعودية برصيد أربعة انتصارات، ثم منتخبا تونس والجزائر بثلاثة انتصارات لكل منهما.

حمل انتصار مصر الكثير من الأرقام المميزة (رويترز)

وأصبح منتخب مصر خامس منتخب عربي يحقق فوزاً في المونديال بعد منتخبات تونس، والجزائر، والمغرب والسعودية.

كما أصبح المنتخب المصري صاحب الفوز رقم 40 في تاريخ الكرة الأفريقية بالمونديال، حيث تضم القائمة الطويلة، منتخبات نيجيريا، والمغرب وغانا بستة انتصارات لكل منهم، ويأتي خلفهم منتخبا الكاميرون والسنغال برصيد خمسة انتصارات، ثم منتخبات وكوت ديفوار، والجزائر وتونس بثلاثة انتصارات لكل منهم، ثم جنوب أفريقيا بفوزين.

صلاح بلغ هدفه الثالث في المونديال (أ.ف.ب)

وعلى المستوى الفردي، سجل محمد صلاح الهدف الثاني للمنتخب المصري، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب المصري في المونديال، كما أنه تشارك صدارة هدَّافي العرب في المونديال بهذا الهدف.

ويتساوى صلاح، صاحب ثلاثة أهداف في المونديال من مشاركتين، مع كل من الثنائي السعودي سامي الجابر وسالم الدوسري والمغربي يوسف النصيري.

كما يحتل صلاح المركز الرابع في ترتيب أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلاً للأهداف في المونديال، والتي يتصدرها النجم الغاني السابق جيان أسامواه برصيد ستة أهداف ويأتي خلفه الأسطورة الكاميروني روجيه ميلا برصيد خمسة أهداف والنيجيري أحمد موسى برصيد أربعة أهداف.

ويتشارك صلاح المركز الرابع مع المغربي النصيري، والتونسي وهبي الخزري، والكاميروني صامويل إيتو والغاني أندريه أيوا.

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زيكو: بين الشوطين تغيّر كل شيء

زيكو قال إنه تمنَّى لو كان والده حيّاً ليهديه هذا الهدف (إ.ب.أ)
زيكو قال إنه تمنَّى لو كان والده حيّاً ليهديه هذا الهدف (إ.ب.أ)
  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
TT
  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
TT

زيكو: بين الشوطين تغيّر كل شيء

زيكو قال إنه تمنَّى لو كان والده حيّاً ليهديه هذا الهدف (إ.ب.أ)
زيكو قال إنه تمنَّى لو كان والده حيّاً ليهديه هذا الهدف (إ.ب.أ)

أعرب مصطفى زيكو مهاجم منتخب مصر، عن سعادته البالغة عقب الفوز التاريخي الذي حققه منتخب مصر على نيوزيلندا 3- 1، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بكأس العالم 2026، موجهاً الشكر لجماهير بلاده.

وقال زيكو في تصريحات عقب المباراة لوسائل الإعلام، إن الفريق حقق فوزاً غالياً واقترب من الصعود لدور الـ32، مشيداً بدور الجماهير التي حضرت في ملعب «بي سي بليس» لمساندة الفريق، حيث شعر لاعب بيراميدز وكأن المباراة في مصر.

وأوضح زيكو أن الشوط الأول شهد بعض الأخطاء وتراجعاً في الأداء وتناثراً في الخطوط؛ وهو ما جعل الفريق غير موفق بالشكل المطلوب، الأمر الذي دفع المدير الفني حسام حسن للتدخل بقوة بين الشوطين وتوجيه لوم شديد وعنيف للاعبين؛ بهدف استنهاض حماسهم، حيث طالبهم بضرورة إسعاد الجماهير الحاضرة وعدم السماح بمغادرتهم المدرجات وهم في حالة حزن.

وتحدث مهاجم الفراعنة عن كواليس التعديل التكتيكي الذي أجراه حسام حسن، مبيناً أنه بدأ اللقاء في مركز الجناح الأيسر الذي اعتاد عليه طويلاً، لكنه لم يوفق فيه بالشكل الأمثل، وبعد مرور 5 دقائق من الشوط الثاني بادر المدير الفني إلى تغيير المراكز بنقله إلى مركز رأس الحربة الصريح والدفع باللاعب عمر مرموش على الجناح؛ وذلك للاستفادة من قدرة زيكو في الضغط على قلبي دفاع المنافس والنزول لمساندة خط الوسط، وهو التغيير الذي أثمر سريعاً عن تسجيله هدف التعادل وصناعته للهدف الثاني الذي أحرزه محمد صلاح.

وأهدى زيكو الفوز إلى والدته وشقيقه الأكبر، ووالده الراحل، حيث قال إنه تمنى لو كان حيا ليرى هذا الإنجاز.

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هدف وصناعة... صلاح رجل مباراة مصر ونيوزيلندا

صلاح كان كلمة السر في انتصار (رويترز)
صلاح كان كلمة السر في انتصار (رويترز)
  • فانكوفر : «الشرق الأوسط»
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  • فانكوفر : «الشرق الأوسط»
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هدف وصناعة... صلاح رجل مباراة مصر ونيوزيلندا

صلاح كان كلمة السر في انتصار (رويترز)
صلاح كان كلمة السر في انتصار (رويترز)

حصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام نيوزيلندا، والتي انتهت بفوز مصر 3- 1، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وحقق منتخب مصر الفوز الأول في تاريخه في المونديال، وذلك في مشاركته الرابعة بالحدث العالمي الكبير.

وكان صلاح كلمة السر في الفوز، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ68 وصناعته الهدف الثالث في الدقيقة الـ82، ليستحق الحصول على الجائزة.

وأصبح صلاح الهداف التاريخي لمصر في كأس العالم بتسجيله ثلاثة أهداف، ليفض الشراكة السابقة مع عبد الرحمن فوزي الذي سجل هدفين في نسخة عام 1934 في شباك المجر.

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