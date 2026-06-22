صلاح: فوز مصر إنجاز طال انتظاره

قال محمد صلاح، قائد منتخب مصر، إن فوز فريقه على نيوزيلندا 3- 1، الاثنين، في كأس العالم 2026 يمثل إنجازاً تاريخياً رائعاً طال انتظاره.

وأضاف صلاح في تصريحات خلال حديثه لوسائل الإعلام بعد المباراة، أن اللقاء شهد تحولاً كبيراً في الأداء بين شوطي المباراة، حيث أكد أن الفريق المصري لم يظهر بشكل جيد في الشوط الأول.

وتابع أن عيوب الشوط الأول تمثلت في غياب التنسيق الهجومي واستقبال هدف مبكر في أول ربع ساعة؛ وذلك نتيجة لجودة المنافس على المستوى الهجومي.

وأوضح صلاح أن تركيز اللاعبين في الشوط الثاني وإصلاح الأخطاء أسفر عن تحقيق الفوز الأول لمصر في تاريخ مشاركاتها بالمونديال بعد ثلاث نسخ سابقة لم يوفق فيها الفريق.

ووجّه صلاح رسالة للاعبي المنتخب المصري، مشدداً على ضرورة التركيز في المواجهة المقبلة أمام إيران من أجل تحقيق الفوز وضمان التأهل، مشدداً على ثقته الكبيرة في قدرة زملائه على تحقيق إنجاز مميز في البطولة.

ويلتقي منتخب مصر، متصدر المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، نظيره الإيراني، المركز الثاني بنقطتين، السبت المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السابعة التي تضم أيضاً بلجيكا ونيوزيلندا.