المصري بطلاً لكأس عاصمة مصر بثلاثية في إنبي

حقق المصري البورسعيدي لقب كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والمعروف باسم كأس عاصمة مصر، بعدما سجل هدفين في الشوط الثاني ليفوز 3 - 0 على إنبي، الاثنين، في استاد السويس الجديد.
وبهذه النتيجة، يتوج المصري بلقبه الخامس بعدما حقق كأس مصر موسم 1997-1998، بالإضافة إلى 3 ألقاب في بطولة كأس (السلطان حسين) في حقبة الثلاثينيات.
ومنح منذر طمين التقدم للمصري من ركلة جزاء في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق المدرب عماد النحاس 1 - 0.
وبدأ إنبي الشوط الثاني بقوة بحثاً عن هدف التعادل، لكن المصري استغل اندفاع منافسه، وأضاف الهدف الثاني عبر حسن علي بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 53.
وأحرز البديل عمر الساعي الهدف الثالث بتسديدة في الزاوية اليمنى في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وعوض المصري البورسعيدي بهذا اللقب خسارته الثقيلة في نهائي نسخة 2023 بنتيجة 1 - 4 أمام سيراميكا كليوباترا الفائز باللقب في المواسم الثلاثة الماضية.
وكان نادي فيوتشر (مودرن سبورت حالياً) قد حقق اللقب الأول لكأس الرابطة في عام 2022.
كما ضمن المصري أيضاً بهذا التتويج مشاركته في كأس السوبر المصري رفقة الزمالك بطل الدوري، وبيراميدز بطل كأس مصر، بينما ستوجه بطاقة دعوة لفريق رابع يرجح أن يكون النادي الأهلي ثالث الدوري.
وأنعش النادي البورسعيدي خزائنه بجائزة مالية قدرها 10 ملايين جنيه مصري لبطل المسابقة، بينما سيحصل إنبي على 4 ملايين جنيه جائزة الوصيف.
وكان وادي دجلة قد فاز على زد بنتيجة 2 - 0 في وقت سابق، الاثنين، ليفوز بالبرونزية وجائزة مالية قدرها مليونا جنيه مقابل مليون و500 ألف جنيه لمنافسه زد صاحب المركز الرابع.