«تصفيات أمم أفريقيا»: السنغال والكاميرون تقتربان من النهائيات بانتصارين على السودان وناميبيا

نجوم «البريميرليغ» قادوا إنجلترا للفوز على إسبانيا بمدريد (أ.ف.ب)

ضغط شرس، ومواجهات فردية، وهجمات مباشرة، وكرات ثابتة قاتلة... هكذا فرض منتخب إنجلترا أسلوب الدوري الإنجليزي الممتاز على إسبانيا في عقر دارها. لكن البطاقة الحمراء أعادت ذكريات مؤلمة من كأس العالم، وكشفت السؤال الأكبر: هل يمكن لهذا الأسلوب أن يقود الإنجليز إلى لقب دولي؟

بمجرد الإعلان عن التشكيلتين الأساسيتين، بدا أن توماس توخيل قد حسم المعركة الأولى لمصلحته.

في غياب رودري المصاب، اختار لويس دي لا فوينتي ثلاثي خط الوسط الأكثر قدرة على خوض الصراعات البدنية في المنتخب الإسباني، خلال مواجهة الأحد على ملعب ميتروبوليتانو في مدريد.

وضم الثلاثي لاعبي آرسنال مارتن زوبيميندي وميكيل ميرينو، إلى جانب فابيان رويز، لاعب باريس سان جيرمان.

ولم يكن هناك مكان لبيدري، نجم برشلونة، ولا لزميله في النادي فيرمين لوبيز، الذي سجل هدفين أمام أتلتيكو مدريد على الملعب نفسه قبل أسبوع واحد.

بدا الأمر كما لو أن دي لا فوينتي يحاول مواجهة النار بالنار، ويبالغ في تعديل أسلوب فريقه ليتناسب مع نوعية المباراة التي أرادتها إنجلترا.

وربما كان من الأفضل للمدرب الإسباني أن يتمسك بصورة أكبر بنقاط القوة التقليدية لمنتخبه.

وحقيقة أنه أجرى أربعة تبديلات بحلول بداية الشوط الثاني، أحدها بسبب الإصابة، توحي بأنه ربما ندم على اختياراته الأولى.

لكن على إنجلترا أن تعد ذلك إطراءً.

ففي السنوات الماضية، لم يكن المنتخب الإسباني ليشعر بأي ارتباك أمام الإنجليز، وكان سيكتفي بخوض المباراة بأسلوبه المعتاد.

أما الآن، فقد أصبحت إنجلترا تستحق معاملة تكتيكية خاصة. والحقيقة أن الإنجليز كانوا هم من فرضوا أسلوبهم على المباراة.

من فوز باهت على كرواتيا إلى عرض هجومي أمام إسبانيا

لم يكن فوز إنجلترا على كرواتيا بنتيجة 2 - 1 على أرضها يوم الخميس عرضاً استثنائياً.

لكن تلك المباراة كشفت عن وجود تفاهم واضح بين اللاعبين في مختلف مناطق الملعب، إلى جانب خطة هجومية محددة المعالم.

وبعد ثلاثة أيام، ظهرت هذه السمات بصورة أكثر وضوحاً أمام منتخب يرغب في الاستحواذ على الكرة.

فقد سمح أسلوب إسبانيا لرجال توخيل بإظهار أبرز نقطتي قوة لديهم خلال اللعب المفتوح: الضغط على المنافس، والهجوم المباشر.

وأصبح الضغط العنصر الأكثر هيمنة في كرة القدم بالدوري الإنجليزي الممتاز، إلى درجة أنه بات يطغى في كثير من الأحيان على بقية الجوانب الفنية للعبة.

واحتاج المنتخب الإنجليزي إلى بعض الوقت حتى يبدأ اللعب بأسلوب يشبه الدوري الإنجليزي، رغم أن أربعة من لاعبيه الذين شاركوا في هذه المباراة، باستثناء حارس المرمى، ينشطون في أندية خارج إنجلترا.

ومع ذلك، أعاد الأداء إلى الأذهان انتصاراً سابقاً على إسبانيا خارج الديار، بنتيجة 3 - 2 في دوري الأمم الأوروبية خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2018.

وأقيمت تلك المباراة في إشبيلية، واشتهرت خصوصاً بالاندفاع العنيف لإريك داير نحو سيرخيو راموس، في تدخل مبكر داخل منطقة الست ياردات الإسبانية.

وبعد ثماني سنوات، أصبح أداء إنجلترا أكثر انضباطاً بعض الشيء.

لكن الضغط ظل شرساً للغاية، وقائماً على الرقابة الفردية المباشرة منذ اللحظات الأولى.

ديكلان رايس لاعب آرسنال قدّم مباراة رائعة ضد إسبانيا (أ.ب)

رايس وأندرسون وكوانساه... خطة لخنق وسط إسبانيا

تقدم ديكلان رايس للضغط على زميله في آرسنال مارتن زوبيميندي. وفي الوقت نفسه، التصق إليوت أندرسون بفابيان رويز.

وكان ذلك يعني ضرورة تقدم أحد قلبي الدفاع الإنجليزيين، وغالباً غاريل كوانساه، لمسافة كبيرة للغاية من أجل مراقبة ميكيل ميرينو.

وربما كان لاعب أكثر مهارة فنية من ميرينو سيحاول تغيير مواقعه باستمرار، ويقبل استلام الكرة تحت الضغط، من أجل استغلال المساحات التي يتركها هذا التنظيم الإنجليزي.

لكن المنتخب الإسباني اختار غالباً تجاوز منطقة وسط الملعب بالكامل، واللجوء إلى الكرات الطويلة نحو ثلاثي الهجوم.

وكان ذلك، في حد ذاته، انتصاراً تكتيكياً صغيراً لإنجلترا.

ومن الأمثلة على ذلك إحدى الكرات التي لعبها الحارس أوناي سيمون طويلة، لتنتهي بفقدان إسبانيا الاستحواذ.

لكن النجاح الأكبر جاء عندما أجبر الضغط الإنجليزي المنافس على فقدان الكرة في مناطق متقدمة، وخلق فرصاً فورية للتسديد.

في إحدى هذه الحالات، بدأ رايس الضغط، ثم سانده أندرسون، ما أجبر اللاعب الإسباني على لمسة ثقيلة للكرة.

وفي الوقت نفسه، اقترب جود بيلينغهام من الجهة الأخرى، قبل أن يمرر الكرة إلى هاري كين، الذي أطلق تسديدة مقوسة مرت بجوار المرمى بقليل.

وكرر الإنجليز مشهداً مشابهاً قبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق.

فقد افتك غوردون الكرة في منطقة متقدمة، وأتيحت لمورغان روجرز فرصة جيدة للتسديد على المرمى.

هجمات مباشرة... وبن وايت يتفوق على ألكسندر أرنولد

في المقابل، اتسم البناء الهجومي الإنجليزي بالسرعة والسلاسة والمباشرة.

كان اللاعبون ينقلون الكرة إلى الأمام عبر وسط الملعب الإسباني بسرعة كبيرة، ونادراً ما اضطروا إلى مواجهة دفاع متكتل في مناطقه الخلفية.

ومنذ الدقيقة الأولى، ظهرت ملامح الخطة.

فقد شهدت إحدى الهجمات تبادلاً رائعاً للتمريرات في العمق، انتهى بظهور بن وايت من الخلف في انطلاقة هجومية متجاوزة لزميله على الطرف.

وكانت تلك الهجمة بمثابة مقدمة للهدف الذي رفع النتيجة إلى 3 - 0 قبل مرور ساعة من اللعب.

وهنا ظهر فارق مهم بين بن وايت وترينت ألكسندر أرنولد.

فبينما عانى ألكسندر أرنولد في بناء التفاهم مع زملائه خلال مواجهة كرواتيا على ملعب ويمبلي يوم الخميس، وكان يفضل دائماً تسلم الكرة عند قدميه بدلاً من الانطلاق خلف زميله على الطرف، أظهر وايت براعة كبيرة في اختيار توقيت تحركاته الهجومية.

إزري كونسا لاعب آرسنال يحتفل مع حارس مرمى ليدز جيمس ترافورد (رويترز)

كين وكونسا... أهداف من سلاحين مختلفين

جاء الهدف الإنجليزي الأول من ركلة جزاء.

لكن الهجمة التي أدت إليها بدأت بتمريرة مباشرة خلف الدفاع الإسباني.

وانطلق هاري كين نحو المساحة الجانبية خلف المدافعين، قبل أن يتعرض لعرقلة من باو كوبارسي.

وكان التفاهم بين تحركات اللاعبين والتمريرات البينية واضحاً باستمرار.

وبين الهدف الأول والثالث، جاء هدف إزري كونسا الذي ضاعف تقدم إنجلترا.

فقد ارتقى مدافع آرسنال لضربة رأس من ركلة ركنية، من دون أي رقابة تقريباً.

وكان المنتخب الإنجليزي قد هدد المرمى بالطريقة نفسها في الدقائق الأولى، عندما تحرك كين خلف الخط الدفاعي، ليجد نفسه خالياً تماماً من الرقابة.

وهكذا، أثبتت الكرات الثابتة مجدداً أنها واحدة من الأوراق الرابحة الأساسية لهذا المنتخب.

من السيطرة الكاملة إلى أزمة البطاقة الحمراء

بعد مرور ساعة من اللعب، كانت إنجلترا متقدمة بثلاثة أهداف دون رد، وبدا أنها تتجه نحو انتصار مريح. لكن المشهد تغير فجأة.

فقد ارتكب غاريل كوانساه خطأ كبيراً، ولم تكن تلك المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.

ثم جاء خطأ آخر من إليوت أندرسون، الذي قرر جذب لامين يامال بدلاً من السماح له بالتسديد على المرمى. وتحولت المباراة بالكامل.

أصبحت النتيجة 3 - 1، وباتت إنجلترا تلعب بعشرة لاعبين أمام أحد عشر لاعباً.

وكان عليها الصمود أمام نصف ساعة من الضغط الإسباني الشديد.

أشباح المكسيك والأرجنتين تعود إلى توخيل

أعادت هذه الظروف إلى الأذهان مباراتين مختلفتين للمنتخب الإنجليزي في كأس العالم.

الأولى كانت الانتصار الشهير بنتيجة 3 - 2 على المكسيك في دور الستة عشر، عندما دافع الإنجليز عن منطقة جزائهم بصورة ممتازة، رغم طرد كوانساه في الشوط الأول.

أما الثانية، فكانت الهزيمة الشهيرة والمؤلمة بنتيجة 2 - 1 أمام الأرجنتين في نصف النهائي، بعد أكثر قليلاً من أسبوع.

وفي تلك المباراة، تعرضت تبديلات توخيل لانتقادات واسعة.

لكن المدرب الألماني قرر هذه المرة الانتظار قليلاً قبل إجراء تغييرات.

وعندما لجأ إلى مقاعد البدلاء في الدقيقة 78، بدأ بإخراج هاري كين وإشراك مايلز لويس سكيلي، لإضافة لاعب آخر قادر على حماية وسط الملعب دفاعياً.

وبعد خمس دقائق، أخرج جود بيلينغهام ودفع بدومينيك كالفرت لوين. وكانت هذه التبديلات مثيرة للاهتمام.

فوسط الانتقادات التي تعرض لها توخيل بسبب إشراك عدد كبير من المدافعين أمام الأرجنتين، ربما لم يكن خطؤه الحقيقي هو اللجوء إلى الدفاع.

بل ربما كان الخطأ عدم استبدال ثنائي الهجوم بواسطة لاعبين قادرين على تخفيف الضغط الشديد على الفريق.

ثم أجرى توخيل تبديلين آخرين، بإشراك جيد سبينس بدلاً من أنتوني غوردون، ودان بيرن بدلاً من بن وايت.

وأظهرت هذه القرارات أن المدرب الألماني لم يكن لديه أي تحفظ على العودة إلى الأسلوب الدفاعي.

فقد أضاف بيرن قوة في التعامل مع الكرات الهوائية، بينما ساعد سبينس في مواجهة خطورة لامين يامال.

طرد إليوت أندرسون كاد أن يقلب المباراة على الإنجليز (رويترز)

هل كانت مشكلة إنجلترا أمام الأرجنتين دفاعية فعلاً؟

ما بقي عالقاً في الذاكرة من مواجهة الأرجنتين هو الدفاع الإنجليزي السلبي والمتراجع إلى مناطق عميقة.

لكن من المهم تذكر أن ذلك ربما كان نتيجة للطريقة التي لعبت بها إنجلترا خلال الشوط الأول.

فقد اعتمد المنتخب الإنجليزي آنذاك على ضغط هجومي شرس للغاية، لا يشبه تقريباً أي شيء آخر شهدته البطولة.

وكانت كأس العالم قد تأثرت بالمناخ الصيفي في أميركا الشمالية، حيث اتسمت المباريات بإيقاع بطيء نسبياً.

ومن ثم، ليس من غير المنطقي القول إن إنجلترا كانت مفرطة في الاندفاع الهجومي والضغط خلال مباراة أتلانتا، وليس أنها كانت متحفظة أكثر من اللازم.

أما الضغط في الظروف المناخية التي شهدتها مباراة إسبانيا فكان أكثر قابلية للاستمرار طوال اللقاء.

ومن المفترض أيضاً أن إنجلترا لم تكن ستتراجع إلى مناطق دفاعية عميقة بهذه الصورة لولا البطاقة الحمراء.

لكن من المؤسف أننا لم نحصل على فرصة لمعرفة ما كان سيحدث لو استمرت المباراة بأحد عشر لاعباً لكل فريق.

المشكلة الكبرى... البطولات لا تُحسم في نوفمبر

هنا تكمن المشكلة الحقيقية.

فالبطولات الدولية الكبرى لا تُحسم عادة بهذه الطريقة.

إنها لا تُحسم في نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما يكون اللاعبون ما زالوا في حالة بدنية جيدة نسبياً خلال المراحل الأولى من مواسمهم مع الأندية.

ولا تُحسم في أمسيات أوروبية تبلغ درجة الحرارة فيها 12 درجة مئوية، أي 53 درجة فهرنهايت، حيث يستطيع لاعبو إنجلترا مواصلة الركض طوال التسعين دقيقة.

كما أن البطولات الكبرى لا تُحسم عادة في أجواء غير محايدة.

فقد بدا المنتخب الإنجليزي وكأنه يلعب على أرضه وسط الأجواء الحماسية في مدريد.

وهذه النوعية من الأجواء تناسب كرة القدم البدنية، القائمة على الالتحامات والهجمات المتبادلة.

وبدا جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، مستمتعاً للغاية بفرصة استفزاز جماهير المنافس على ملعب أتلتيكو مدريد.

لكن يوجد عامل مهم يصب في مصلحة إنجلترا مستقبلاً.

فبطولة أوروبا 2028 ستُقام معظم مبارياتها على أرضها، بما في ذلك مباراتا نصف النهائي والمباراة النهائية.

ولهذا، تبدو إنجلترا في وضع جيد للغاية لخوض محاولة جادة جديدة من أجل التتويج بلقب كبير.