خيسوس عن غياب رونالدو: لماذا أفتقده وقد قرر الرحيل؟

قلّل خورخي خيسوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، من تأثير اعتزال كريستيانو رونالدو اللعب دولياً، عقب الهزيمة الثقيلة التي تلقاها فريقه أمام الدنمارك بنتيجة 1 - 4، السبت، ضمن الجولة الـ5 من «دوري الأمم الأوروبية».

وفي تصريحات لصحيفة «أبولا» البرتغالية، ردّ خيسوس على سؤال بشأن افتقاده رونالدو قائلاً: «هل أفتقده؟ لقد رحل، فلماذا أفتقده؟ ربما فقط من أجل أن يؤنسني، لكنه لم يعد يلعب، ولم يعد هنا، وقد اتخذ قراره بشأن مستقبله».

وجاءت تصريحات المدرب عقب أول مباراة يخوضها المنتخب البرتغالي منذ إعلان رونالدو اعتزاله الدولي في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على خلفية خلاف مع خيسوس، إثر استبعاده من مواجهة النرويج خلال فترة التوقف السابقة.

ورغم تكريم رونالدو قبل انطلاق المباراة، بارتداء زملائه السابقين قمصاناً تحمل الرقم «7» تقديراً لمسيرته الدولية، فإن المنتخب البرتغالي قدّم أداءً مخيباً أمام جماهيره في براغا، الذين عبّروا عن استيائهم بصافرات الاستهجان.

وافتتح بيير إميل هويبيرغ التسجيل للدنمارك من ركلة جزاء في الدقيقة الـ43، قبل أن يضيف راسموس هويلوند هدفين في الدقيقتين الـ50 والـ57، ثم عزز يواكيم آندرسن تقدم الضيوف بالهدف الـ4 في الدقيقة الـ75، ثم سجل برناردو سيلفا هدف البرتغال الوحيد في الوقت بدل الضائع.

ودخلت الهزيمة سجلات المنتخب البرتغالي بوصفها أثقل خسارة يتعرض لها على أرضه في مباراة رسمية، بعدما تأخر بـ4 أهداف أمام جماهيره، قبل أن يقلص سيلفا الفارق.

وكانت آخر مرة استقبلت فيها البرتغال 4 أهداف على أرضها في سبتمبر (أيلول) 2010، بتعادلها مع قبرص 4 - 4، في حين تعود آخر مرة اهتزت فيها شباكها بـ4 أهداف في مباراة واحدة إلى خسارتها أمام ألمانيا 2 - 4 في «كأس أوروبا» عام 2021 بألمانيا.

ورغم الهزيمة، فإن المنتخب البرتغالي حافظ على صدارة المجموعة الـ4 برصيد 12 نقطة، بعدما ضمن تأهله إلى ربع النهائي، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة ويلز، الثلاثاء المقبل.

ورونالدو الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي وأكثر لاعبيه مشاركة، بعدما سجل 146 هدفاً في 234 مباراة دولية، وكانت آخر مبارياته أمام ويلز في سبتمبر (أيلول) 2026.