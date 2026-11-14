دوري الأمم: أيرلندا الشمالية تفوز بصعوبة على اوكرانيا

فاز منتخب أيرلندا الشمالية على منتخب أوكرانيا 1/صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية بالمستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية.
ورفع منتخب أيرلندا الشمالية رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن منتخب المجر صاحب المركز الثاني، قبل لقائهما المرتقب في الجولة المقبلة يوم الثلاثاء المقبل.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب أوكرانيا عند أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن منتخب جورجيا صاحب المركز الرابع والأخير.
وسجل منتخب أيرلندا الشمالية هدفه الوحيد في الدقيقة 68 عن طريق تيري ديفيلن.