مانشيني: فخور بأداء إيطاليا... وصدارة المجموعة هدفنا

يرى روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، أن فريقه يستحق الفخر بما قدمه حتى الآن، حيث بات على أعتاب التأهل إلى دور الثمانية من دوري الأمم الأوروبية، وذلك قبل خوض المباراة الأخيرة في المجموعة الأولى، بالتصنيف الأول للبطولة، أمام بلجيكا.

ويتوجه المنتخب الإيطالي، الذي خسر مباراته الافتتاحية في البطولة على أرضه أمام بلجيكا، إلى بروكسل منتشياً بفوزٍ لافت بنتيجة 3 - 1 على فرنسا في ملعب «سان سيرو«؛ وهي الهزيمة الأولى لـلفرنسيين تحت قيادة مدربهم الجديد زين الدين زيدان.

وستضمن إيطاليا تأهلها إلى دور الثمانية إذا تجنبت الهزيمة أمام بلجيكا، أو في حال تعرضت فرنسا لخسارة مفاجئة على أرضها أمام تركيا، التي لم تحصد أي نقطة، وتأكد هبوطها بالفعل.

ورغم الإشادات الواسعة التي نالها الفريق عقب الفوز على فرنسا، يشدد مانشيني، الذي عاد لتولي المهمة لولاية ثانية، هذا الصيف، على ضرورة تركيز لاعبيه بالكامل في ملعب «الملك بودوان»، سعياً لحسم صدارة المجموعة.

وقال مانشيني في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت» الإيطالية: «مجرد وجودنا هنا، والمنافسة على التأهل في هذه المجموعة التي تضم فرنسا وبلجيكا، هو في حد ذاته مصدر فخر».

وأضاف: «منذ عودتي، لمست دائماً أموراً إيجابية. كنت أتوقع هذا المستوى، وظللت متفائلاً رغم الهزيمة أمام بلجيكا في المباراة الأولى. أعجبتني ردة فعل اللاعبين، فقد كانت هناك مؤشرات منحتني الثقة».

وتابع: «ندرك أن المهمة لن تكون سهلة، فبلجيكا فريق رائع يضم لاعبين يتمتعون بمهارات فنية عالية، لكننا سنلعب بأسلوبنا المعتاد، ونسعى لتحقيق الفوز لإنهاء دور المجموعات في المركز الأول».