الملاكمة بالأيدي العارية تخطف الأضواء وتواصل انتشارها السريع

كانت الملاكمة من دون قفازات أو الملاكمة بالأيدي العارية تمارس يوماً في الظل، لكنها تسير اليوم على خطى الفنون القتالية المختلطة نحو الانتشار الجماهيري، لتفتح أمام المقاتلين المحترفين أبواباً لم تكن متاحة من قبل.

وتستضيف صالة «أو-2 أرينا» في لندن، يوم السبت، بطولة لرابطة الملاكمة بالأيدي العارية، تضم نخبة من أبرز المقاتلين البريطانيين، يتقدمهم آرون ماكولوم الذي سيكتفي بلف قبضتيه بطبقة رقيقة من الشاش قبل مواجهة الإعادة في وزن الوسط أمام سيمي دوهيرتي.

وقال ماكولوم لـ«رويترز»: «إذا نظرت إلى السرعة التي تنمو بها هذه الرياضة الآن فأنا أجرؤ على القول إنها خلال عامين فقط ستتفوق على جميع الرياضات الأخرى».

وأضاف: «ستراها في كل مكان، على لوحات الإعلانات، وفي الحملات الدعائية، وعلى شاشات التلفزيون. اليوم يروجون لنزال أنتوني جوشوا وتايسون فيوري، لكنني أعتقد أن النزالات الكبرى في هذه الرياضة ستحظى بالانتشار نفسه خلال عامين».

الملاكم آرون ماكالوم خلال مشاركته في منافسات الملاكمة بالقبضات العارية (رويترز)

ويأتي هذا الصعود في وقت يرى فيه بعض المشجعين أن الملاكمة التقليدية أصبحت أقل إثارة، مع تزايد التركيز على الجوانب الدفاعية وحركة القدمين على حساب البحث عن الضربة القاضية، ما يجعل كثيراً من النزالات تمتد حتى الجولات الأخيرة.

وقال ماكولوم: «في الملاكمة بالقفازات أصبحت النزالات متشابهة إلى حد كبير بالنسبة لي. أما في الملاكمة بالأيدي العارية فأنت لا تعرف مطلقاً ما الذي قد يحدث».

ويتألف النزال في هذه الرياضة من 6 جولات حدّاً أقصى، مدة كل منها 3 دقائق، أي نصف زمن المواجهات الكبرى في الملاكمة الاحترافية، كما تقام داخل حلبة مثلثة الشكل تقلص المساحات المتاحة للمناورة.

واتجه ماكولوم إلى هذه الرياضة بعد اعتزاله كمال الأجسام، ويقول إن غياب القفازات المبطنة يجعل الجروح جزءاً لا مفر منه من المنافسة، لكنه يعتقد أن خطر الارتجاج الدماغي أقل مقارنة بالملاكمة التقليدية.

وقال المقاتل، البالغ من العمر 40 عاماً من نوتنغهام: «تعرضت لإصابات بالفعل، ولن أنكر ذلك، لكنني أتعافى سريعاً. هذا ليس أمراً يحدث بالوتيرة نفسها في الملاكمة بالقفازات».

وتُعزز وجهة نظر ماكولوم نتائج عرض قدّمه لويس دوركين، رئيس رابطة أطباء الحلبة، إلى لجنة كاليفورنيا الرياضية في مارس (آذار) الماضي، عندما كانت رابطة الملاكمة بالأيدي العارية تسعى إلى الحصول على موافقة لتنظيم حدث تجريبي في الولاية.

وتظهر محاضر الاجتماع أن دوركين أبلغ اللجنة بأن معدل الجروح في الملاكمة بالأيدي العارية أعلى بكثير منه في الملاكمة التقليدية أو الفنون القتالية المختلطة، لكن معدلات الارتجاج الدماغي أقل بصورة ملحوظة.

ورغم أن الرابطة سبق أن نظمت أحداثاً في صالة «أو-2 أرينا»، فإن ماكولوم يؤكد أن الاهتمام بالرياضة ارتفع بشكل لافت خلال الأشهر الأخيرة.

وقال: «قبل 6 أشهر فقط، عندما كنت أقول للناس إنني ملاكم محترف بالأيدي العارية، كانوا يحدقون بي باستغراب. أما الآن فهم يعرفون تماماً ماذا أعني، ويعرفون أنها رياضة احترافية. لقد أصبحت كبيرة جداً».

وأضاف أن عدداً متزايداً من الملاكمين الشباب باتوا يتحولون إلى هذه الرياضة في مراحل مبكرة من مسيرتهم سعياً وراء الفرص التي توفرها، لكنه لا يزال يطمح إلى إحراز لقب عالمي وترسيخ اسمه بين روادها.

وقال ماكولوم، الذي حافظ على سجله خالياً من الهزائم في 4 نزالات، بينها تعادل أمام دوهيرتي في لندن خلال يوليو (تموز) الماضي: «كان هناك عدد قليل من الملاكمين من نوتنغهام خاضوا نزالات بالأيدي العارية من قبل، لكن ما أقوم به الآن مختلف تماماً، ولهذا أحظى باحترام كبير».

وختم قائلاً: «أصبح لديَّ عدد هائل من المتابعين... فقط انظر إلى أين وصلت هذه الرياضة الآن. إنها ظاهرة عالمية بحق».