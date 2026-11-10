«الكاف» يحدد الثاني من ديسمبر موعداً جديداً لجوائز 2026

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الثلاثاء، تقديم موعد حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2026، ليقام في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمدينة لاغوس النيجيرية، بدلاً من السابع من الشهر نفسه.

ولم يوضح «كاف» سبب تعديل الموعد، لكن وسائل إعلام نيجيرية ذكرت أن بعض الأندية الأوروبية أبدت تردداً في السماح للاعبيها بالمشاركة في الحفل المقرر سابقاً يوم السابع من ديسمبر، وهو ما دفع الاتحاد القارّي إلى تحديد موعد جديد للحدث.

وتعود جوائز «كاف» إلى لاغوس، للمرة الأولى منذ نسخة 2014، حيث تستضيف أكبر مدن نيجيريا واحداً من أبرز الأحداث السنوية في كرة القدم الأفريقية، الذي يجمع نجوم اللعبة إلى جانب فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية.

وتتصدر جائزتا أفضل لاعب وأفضل لاعبة في القارة قائمة الجوائز التي تمنح في 18 فئة مختلفة،

كما يشهد الحفل تكريم أفضل المدربين وحراس المرمى والمواهب الصاعدة والأندية والمنتخبات الوطنية التي تركت بصمة بارزة خلال العام.

وبدأت، بالفعل، عملية التصويت على جوائز 2026، من الخامس إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، بمشاركة الاتحادات الوطنية والأندية، إضافة إلى المدربين وقادة الفِرق المؤهلين للتصويت.

وقال «كاف» إن آلية التصويت تخضع لرقابة مستقلة بهدف ضمان النزاهة والشفافية وتمثيل مختلف مكونات كرة القدم الأفريقية في اختيار الفائزين.

وكان «كاف» قد أعلن، الأسبوع الماضي، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2026، والتي خَلَت من اسم قائد منتخب مصر محمد صلاح، للمرة الثانية خلال آخِر 11 عاماً.

ويمثل غياب مهاجم طرابزون سبور التركي تكراراً لما حدث في نسخة 2024، بعدما حافظ النجم المصري على وجودٍ شِبه دائم في القوائم المختصرة للجائزة منذ عام 2015.

ويُعد صلاح من أبرز نجوم الجائزة، خلال العقد الأخير، بعدما فاز بها عاميْ 2017 و2018، وحلّ وصيفاً في أعوام 2019 و2022 و2025، بينما جاء ثالثاً في 2023.

وخلال الأعوام 11 الماضية، لم يَغِب صلاح عن القائمة المختصرة سوى في نسختيْ 2024 و2026، علماً بأن الجائزة لم تُمنح في عاميْ 2020 و2021 بسبب تداعيات جائحة «كوفيد-19».

وضمّت القائمة المختصرة 10 لاعبين؛ بينهم 3 مغاربة و3 سنغاليين، يتقدمهم أشرف حكيمي وساديو ماني.

كما تضم القائمة أماد ديالو من ساحل العاج، ويوان ويسا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأنطوان سيمينيو من غانا، وإسماعيل صيباري وأشرف حكيمي وإبراهيم دياز من المغرب، وإسماعيلا سار وبابي غاي وساديو ماني من السنغال، وثيبوهو موكوينا من جنوب أفريقيا.