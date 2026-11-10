مخاوف عائلية تهدد صفقة جي جي غابرييل لريال مدريد

يقترب نادي ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع جي جي غابرييل، موهبة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم الشابة، حسبما أفاد تقرير إخباري، الثلاثاء.

ولم تخل المفاوضات من بعض المخاوف داخل النادي الإسباني، حيث أبدى مسؤولون تحفظاتهم بشأن الدائرة العائلية للاعب (16 عاماً) وطريقة إدارة مسيرته الكروية الاحترافية.

وكشف الصحافي صامويل لوكهيرست، في تقرير لصحيفة «ذا صن» البريطانية، أن بعض الشخصيات في ريال مدريد تنظر بقلق لنفوذ جو أوكيروويل، والد اللاعب الصاعد، واصفين إياه بأنه شخصية تفرض مطالب مرتفعة للغاية فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بمستقبل نجله.

ووفقاً للصحيفة، دخل والد غابرييل في نزاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول المسار الرياضي لابنه، حيث لم يمر هذا السلوك دون ملاحظة في ملعب «سانتياغو برنابيو»، وقد فوجئ المسؤولون أيضاً بالتصريحات الطموحة التي أدلى بها اللاعب الإنجليزي نفسه.

وصرّح غابرييل علناً بأن حلمه الأكبر هو الفوز بجائزة الكرة الذهبية، وهو تصريح أثار استغراباً داخل ريال مدريد، لا سيما في ظل الاهتمام الإعلامي المكثف الذي يحيط بالفعل بلاعب لم يتجاوز عامه السادس عشر.

من جانبه، بذل مانشستر يونايتد قصارى جهده لإقناع غابرييل بالبقاء في قلعة «أولد ترافورد»، حيث عرض النادي الإنجليزي على عائلة اللاعب تخصيص مقصورة خاصة لهم في الملعب الجديد الذي يخطط النادي لبنائه، بالإضافة إلى منحه القميص رقم 77، وذلك ضمن خطة لتسويقه كعلامة تجارية شخصية.

كما وعد النادي الإنجليزي العريق بإدراج غابرييل ضمن قائمة الفريق لمواجهة برايتون، لكن اللاعب أبلغ النادي برغبته في الرحيل قبل خوض تلك المباراة.

ومن المتوقع أن يتم حسم الصفقة بدفع تعويض لمانشستر يونايتد لا يتجاوز 350 ألف جنيه إسترليني، وهو مبلغ زهيد للغاية مقابل لاعب يصنف ضمن أكثر المواهب الواعدة في جيله.

وفي غضون ذلك، يواصل ريال مدريد مساعيه لإتمام الصفقة، في انتظار استكمال بعض الإجراءات المتبقية، في حين يدرس مانشستر يونايتد إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بشأن رحيل اللاعب.