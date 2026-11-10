«دبليو تي إيه» الختامية: بداية ناجحة لسابالينكا بفوزها على موخوفا

استهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الثانية عالمياً، مشوارها في بطولة «دبليو تي إيه» الختامية لرابطة اللاعبات المحترفات في إنديان ويلز الأميركية، بفوزها على التشيكية كارولينا موخوفا السابعة في مباراة مثيرة بنتيجة 7- 6 (7- 2) و7 -5.

وبعد إعلان الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة الأولى عالمياً انسحابها عشية البطولة بسبب إصابتها بفيروس، باتت سابالينكا المرشحة الأوفر حظاً للظفر باللقب.

قالت سابالينكا: «أحاول فقط الفوز في كل مباراة أخوضها، وفي الوقت ذاته أسعى للبقاء في أجواء اللحظة الراهنة والتركيز على أدائي في كل نقطة والحفاظ على هدوئي وسيطرتي على الموقف».

على مدار المباراة، كانت سابالينكا الأكثر مبادرة؛ إذ نجحت في العودة بالنتيجة خلال المجموعة الأولى لتفرض التعادل 5-5، ثم أظهرت دقة أكبر في توجيه الكرات نحو عمق الملعب خلال الشوط الفاصل (تاي بريك) الذي حسمته لصالحها بعد خطأ مباشر ارتكبته موخوفا عند رد الإرسال.

في المجموعة الثانية، كسرت موخوفا إرسال منافستها في الوقت الذي كانت فيه سابالينكا ترسل للفوز بالمباراة والنتيجة تشير إلى تقدمها 5- 4.

لكن سابالينكا استعادت تركيزها وتقدمها عند النتيجة 6 -5، لتفوز بالمجموعة فالمباراة.

وتسعى سابالينكا التي سبق لها تصدر التصنيف العالمي والمتوجة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، إلى تحقيق لقبها الأول في بطولة «دبليو تي إيه» الختامية بعد خسارتها في النهائي مرتين عامي 2022 و2025.

وبهذا الانتصار، حصدت سابالينكا أول ثلاث نقاط لها في البطولة.

وفي المجموعة ذاتها، فازت الروسية ميرا أندرييفا، الثالثة عالمياً، على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا السادسة بنتيجة 6- 4 و6- 0.

واعتمدت أندرييفا على تغطية ممتازة للملعب، ونجحت في استغلال أربع فرص من أصل ست لكسر إرسال منافستها، في حين فشلت سفيتولينا في تحويل أي من الفرص الست التي أتيحت لها لكسر إرسال الروسية.

قالت الروسية البالغة 19 عاماً: «كنت متوترة للغاية، وشعرت وكأن حركتي بطيئة كحركة السلحفاة. شعرت بأنني لا أستطيع ضرب الكرة بالشكل المطلوب؛ لذا أنا سعيدة جداً لأنني تمكنت من تجاوز المباراة والسيطرة على مشاعري».

وتلعب أندرييفا مع سابالينكا في مباراتها الثانية ضمن دور المجموعتين الأربعاء.

وتجمع بطولة «دبليو تي إيه» الختامية التي نُقلت من الرياض إلى إنديان ويلز في كاليفورنيا بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، أفضل ثماني لاعبات في الموسم.

وتخوض كل لاعبة مواجهات ضد اللاعبات الثلاث الأخريات في مجموعتها، على أن تتأهل صاحبتَا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، المقرر إقامته في 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، يليه النهائي في اليوم التالي.