كييفو: التقلبات من طبيعة كرة القدم!

قال الروماني كريستيان كييفو، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، إن فريقه دائما ما سيمر بتقلبات خلال سير الموسم، مشددا على ضرورة إظهار الفريق لرد فعل بعد خسارته في ديربي ميلانو أمام غريمه التقليدي ميلان.

وسيدخل إنتر ميلان فترة التوقف الدولي وهو يحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط خلف لاتسيو المتصدر، وذلك بعدما عوض الفريق خسارته أمام ميلان بالفوز على فينورد الهولندي 3/صفر في دوري أبطال أوروبا ثم التفوق على كومو 2/صفر في الدوري.

وكان المدرب متواجداً في بارما الاثنين لتسلم جائزة في المدينة التي بدأت فيها مسيرته في الإدارة العليا عام 2025.

وقال كييفو خلال حفل توزيع الجوائز: «المواسم طويلة، وستكون هناك دائما تقلبات، أنت تعلم جيدا أنك بحاجة إلى الكثير من العمل الشاق والصبر والتضحية والقدرة على التماسك والوقوف على قدمك مجددا».

وأضاف: «يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لتحقيق النتائج، مدركين أنك ستتعثر أحياناً، ولكن الشيء المهم هو كيف تكون ردة فعلك، يجب ألا نتحمس بشكل مفرط عندما نفوز، ولا نقع في الاكتئاب عندما لا تسير الأمور على ما يرام».

وتابع كييفو : «سنواصل بذل قصارى جهدنا للحفاظ على تلك القدرة التنافسية التي نحتاجها لإنهاء موسم نشعر أنه يمكن أن يكون قويا».