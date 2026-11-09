كوبارسي مدافع برشلونة يحصد جائزة «الفتى الذهبي»

توّج الواعد باو كوبارسي مدافع برشلونة عاماً حافلاً بالنجاحات في كرة القدم على مستوى النادي والمنتخب بفوزه بجائزة «الفتى الذهبي»، قبل شهرين من بلوغه سن العشرين.

ولعب كوبارسي دوراً حاسماً في فوز إسبانيا بكأس العالم، وفاز بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة. وكان الركيزة الأساسية في دفاع برشلونة خلال حملته للحفاظ على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ويتم تحديد الفائز بجائزة «الفتى الذهبي» من خلال تصويت الصحافيين، وتمنح لأفضل لاعب شاب وفقاً لمستواه خلال العام الميلادي. وليكون اللاعب مؤهلاً للمنافسة عليها يجب أن يكون عمره أقل من 21 عاماً، وأن يلعب في مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا.

وقال كوبارسي في مقطع فيديو بثته صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية خلال حفل توزيع الجوائز: «أنا فخور جداً بحصولي على هذه الجائزة، وأشكر كل من صوت لي. كانت سنة مذهلة، وسنسعى لتحقيق المزيد».

وأصبح اللاعب (19 عاماً) أول مدافع يفوز بالجائزة منذ الهولندي ماتيس دي ليخت في عام 2018، والثاني فقط منذ تقديمها في عام 2003.

وقال كوبارسي لـ«رويترز»: «من الأصعب على المدافعين الحصول على التقدير... نحن بعيدون عن الأضواء. ربما لا يكون عملنا ظاهراً بقدر المهاجمين لأنهم في نهاية المطاف يسجلون الكثير من الأهداف، ويقدمون التمريرات الحاسمة ويلعبون كرة قدم أكثر جاذبية، ويلفتون الأنظار أكثر».

واستقبلت إسبانيا هدفاً واحداً فقط خلال حملتها للتتويج بكأس العالم التي أقيمت في أميركا الشمالية الصيف الماضي.

وسار كوبارسي على خطى زملائه في برشلونة لامين يامال وغافي وبيدري، الذين فازوا جميعاً بهذه الجائزة منذ عام 2021.

وفازت فيليسيا شرودر مهاجمة ريال مدريد ومنتخب السويد بجائزة الفتاة الذهبية.